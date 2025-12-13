Mersin'de Dolandırıcılık Operasyonu: 28 Tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Mersin'de Dolandırıcılık Operasyonu: 28 Tutuklama

Haberin Videosunu İzleyin
13.12.2025 10:44  Güncelleme: 11:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Mersin\'de Dolandırıcılık Operasyonu: 28 Tutuklama
Haber Videosu

Mersin'de sahte polis ve savcı taktikleriyle dolandırıcılık yapan 31 şüpheliden 28'i tutuklandı.

İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kendilerini 'polis ve savcı' gibi tanıtarak, psikolojik baskı ve korkutma yöntemiyle dolandırıcılık yapan şebekelere yönelik son 3 ayda takipli çalışmalar yaptı.

MİLYONLARCA LİRA ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin vatandaşları korkuyla ikna ederek yüksek meblağlı para ve kıymetli ziynet eşyalarını önceden belirlenen adreslere bırakmaya veya kuryelere elden teslim etme yöntemiyle hedef aldığı dolandırıcılık şebekelerine operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlarda yapılan aramalarda şüphelilerin dolandırdığı yaklaşık 18 milyon liralık 2 kilogramı altın, geri kalanı döviz ve TL ele geçirildi, 31 şüpheli de yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 28'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

Polis operasyonunda her yerden para ve altın fışkırdı

ŞEPHELİLERİN PARA VE ALTINLARI ALMA ANLARI KAMERALARA YANSIDI

Polisin çalışmasında şüphelilerin eylemler öncesi ve sonrasında sürekli araç ve kıyafet değişikliği yaptığı, yüzlerini maske veya kask gibi unsurlarla sistematik olarak gizlediğinin tespit edildiği öğrenildi. Plaka Tanıma Sistemi ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ile diğer tüm güvenlik kamera kayıtları üzerinde yapılan çalışmalarda şüphelilerin paraları alma anlarının görüntüleri de ortaya çıktı. Polisin operasyonuyla ele geçirilen altın ve paraların eksiksiz bir şekilde mağdurlara teslim edildiği bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada" Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için suç ve suç örgütleriyle mücadelemiz kararlılıkla sürecektir. Hiçbir resmi görevli polis, savcı, asker telefon aracılığıyla vatandaşlardan nakit para veya ziynet eşyası talep etmez. Bu tür taleplere kesinlikle itibar etmeyiniz" denildi.

Polis operasyonunda her yerden para ve altın fışkırdı
Kaynak: İHA

Dolandırıcılık, Güvenlik, 3-sayfa, Ekonomi, Mersin, Döviz, Polis, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Mersin'de Dolandırıcılık Operasyonu: 28 Tutuklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Zaa Zaa:
    ilk yol ver sonra topla paraları 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD’de evde doğal gaz patlaması: 6 yaralı ABD'de evde doğal gaz patlaması: 6 yaralı
Bir ilkin yaşandığı asgari ücret pazarlığında birinci tur sona erdi Bir ilkin yaşandığı asgari ücret pazarlığında birinci tur sona erdi
Temizlik yaparken ağacın dibinde içi dolar dolu paket buldu Temizlik yaparken ağacın dibinde içi dolar dolu paket buldu
DEM Parti İmralı Heyeti ile Bahçeli arasındaki görüşme başladı DEM Parti İmralı Heyeti ile Bahçeli arasındaki görüşme başladı
Gidecek mi kalacak mı Galatasaray’dan Icardi açıklaması Gidecek mi kalacak mı? Galatasaray'dan Icardi açıklaması
Dünyaca ünlü gazeteci duyurdu Galatasaray’ın eski yıldızı bavulunu topladı Dünyaca ünlü gazeteci duyurdu! Galatasaray'ın eski yıldızı bavulunu topladı
Türk-İş asgari ücret masasına oturmadı Bakın gerekçeleri neymiş Türk-İş asgari ücret masasına oturmadı! Bakın gerekçeleri neymiş
Fenerbahçe’nin muhtemel rakiplerini duyurdular Brann zaferi sonrası Avrupa Ligi simüle edildi Fenerbahçe'nin muhtemel rakiplerini duyurdular! Brann zaferi sonrası Avrupa Ligi simüle edildi
Isınmayan petek şikayetiyle daireye giden usta şoke oldu Boruyu çekince gerçek ortaya çıktı Isınmayan petek şikayetiyle daireye giden usta şoke oldu! Boruyu çekince gerçek ortaya çıktı
Mehmet Akif Ersoy’a jandarmadan 11 soru İşte aylık geliri Mehmet Akif Ersoy'a jandarmadan 11 soru! İşte aylık geliri

13:17
Trabzonspor derbisi öncesi Beşiktaş’tan bomba Rafa Silva kararı
Trabzonspor derbisi öncesi Beşiktaş'tan bomba Rafa Silva kararı
13:04
Bahis skandalıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ses getirecek yorum: Hayretler içerisindeyim
Bahis skandalıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ses getirecek yorum: Hayretler içerisindeyim
12:33
Annesi Güllü’yü öldürmekten tutuklanan Tuğyan’ın ifadesi ortaya çıktı
Annesi Güllü'yü öldürmekten tutuklanan Tuğyan'ın ifadesi ortaya çıktı
12:07
Video çekip Karadenizli biriyle evlendiği için yapılan yorumlara isyan etti
Video çekip Karadenizli biriyle evlendiği için yapılan yorumlara isyan etti
11:44
MHP’li Celal Adan, AK Partili kadın vekili fırçaladı: Kimi döveceksiniz, oturun yerinize
MHP'li Celal Adan, AK Partili kadın vekili fırçaladı: Kimi döveceksiniz, oturun yerinize
11:38
Kadın spikerden Mehmet Akif Ersoy hakkında şoke eden sözler Üçlü ilişki ve kokain iddiası
Kadın spikerden Mehmet Akif Ersoy hakkında şoke eden sözler! Üçlü ilişki ve kokain iddiası
11:25
Fenerbahçe’de deprem İki isim ’’Biz gidiyoruz’’ dedi
Fenerbahçe'de deprem! İki isim ''Biz gidiyoruz'' dedi
11:20
Ahmet Özer tahliyesinden 1 ay sonra Bahçeli’ye gitti Düştüğü not da manidar
Ahmet Özer tahliyesinden 1 ay sonra Bahçeli'ye gitti! Düştüğü not da manidar
11:09
Putin’in NATO ülkelerinin liderleri karşısındaki zor anları: Yüz ifadesi şekilden şekile girdi
Putin'in NATO ülkelerinin liderleri karşısındaki zor anları: Yüz ifadesi şekilden şekile girdi
09:31
Tuğyan’ın arkadaşı cinayet anını anlattı: Gül Anne’yi sarılarak aşağı itti, ben şok oldum
Tuğyan'ın arkadaşı cinayet anını anlattı: Gül Anne'yi sarılarak aşağı itti, ben şok oldum
08:58
TÜRK-İŞ’in kapalı zarfındaki asgari ücret talebi belli oldu
TÜRK-İŞ'in kapalı zarfındaki asgari ücret talebi belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2025 13:25:45. #7.13#
SON DAKİKA: Mersin'de Dolandırıcılık Operasyonu: 28 Tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.