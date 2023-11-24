Milyonlarca dolarını kaptırdıktan sonra "Karıma ne diyeeğim?" diyen Arda Turan'ın eşi sessizliğini bozdu

Geçtiğimiz gün görülmeye başlanan futbolda dolandırıcılık davasında 7.5 milyon dolarını kaptırdığı için mağdur tarafta olan Arda Turan'ın mahkemeye sunduğu konuşma kayıtları büyük ses getirdi. Kendisini dolandırdığını iddia ettiği banka müdürü Seçil Erzan ile konuşmasında Turan'ın, "Seçil ben ne yapacağım? Karıma şimdi ne diyeceğim?" dediği görülürken, genç teknik direktörün eşi Aslıhan Doğan Turan sessizliğini bozdu.

"ARDA GEREKLİ AÇIKLAMAYI YAPTI"

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre Doğan, "Lütfen, ben o konulara hiç girmeyeyim. Zaten Arda gerekli açıklamayı yaptı. Benden de birkaç yer röportaj istedi ancak geri çevirdim." dedi.

"BANA BUNLARI SORMAYIN OLUR MU?"

Doğan ayrıca, "Konu yargıda, benim konuşmam hiç doğru olmaz. Bana bunları sormayın olur mu? Şu an bir yere yetişmeye çalışıyorum, çok teşekkürler." ifadelerini kullandı.