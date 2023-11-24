Milyonlarca dolarını kaptırdıktan sonra "Karıma ne diyeeğim?" diyen Arda Turan'ın eşi sessizliğini bozdu

Geçtiğimiz gün görülmeye başlanan futbolda dolandırıcılık davasında 7.5 milyon dolarını kaptırdığı için mağdur tarafta olan Arda Turan'ın mahkemeye sunduğu konuşma kayıtları büyük ses getirdi. Kendisini dolandırdığını iddia ettiği banka müdürü Seçil Erzan ile konuşmasında Turan'ın, "Seçil ben ne yapacağım? Karıma şimdi ne diyeceğim?" dediği görülürken, genç teknik direktörün eşi Aslıhan Doğan Turan sessizliğini bozdu.
Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre Doğan, "Lütfen, ben o konulara hiç girmeyeyim. Zaten Arda gerekli açıklamayı yaptı. Benden de birkaç yer röportaj istedi ancak geri çevirdim." dedi.
Doğan ayrıca, "Konu yargıda, benim konuşmam hiç doğru olmaz. Bana bunları sormayın olur mu? Şu an bir yere yetişmeye çalışıyorum, çok teşekkürler." ifadelerini kullandı.
Şube Müdürü Seçil Erzan'ın, yüksek kar getirisi bulunan güvenilir bir fon olduğunu ve Fatih Terim gibi isimlerin de bu fona dahil olduğunu söyleyerek aralarında tanınmış sporcular Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu 18 kişiyi yaklaşık 25 milyon dolar ile 7 milyon 384 bin lira dolandırdığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu. 20 Kasım'da görülmeye başlanan davada Arda Turan, Seçil Erzan ile olan konuşma kayıtlarını mahkemeye delil olarak sundu.
Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan ile Seçil Erzan arasında geçen konuşma kaydı, dava dosyasına girdi. 12 sayfalık tutanağa göre Turan, Erzan ile yaptığı görüşmeyi video kaydına aldı ve bu hamle, soruşturma dosyasına sunuldu.
Arda Turan, Erzan'a, "Ben sana dünya para getirdim. Seçil bütün servetim sendeydi ya. Ben ne yapacağım, karıma şimdi ne diyeceğim Seçil ya?" diyerek tepki gösterdi.
Arda Turan ile birlikte dolandırılan Emre Belözoğlu'nun ise 4.2 milyon dolarlık parayı kaptırdığı belirtildi. Arda Turan ise bu durumu işaret ederek Seçil Erzan'a, "Emre abi ne zorluklarla verdi. Adamın 1 lira parası kalmamış. Koskoca Emre Belözoğlu'nun ya… Adam 4.2 milyon dolar veriyor. Adam maaşını bağışlamış depremzedelere. Ya senden para istedim Seçil ya. Bana bi 100.000 euro ver de bağış yapayım diye. Millet 500 bin TL bağış yaptık diye dalga geçiyor. Sana yalvardım para ver insanlar zor durumda diye deprem bölgesine yardım yapalım diye" dedi.
Son Dakika › Hukuk › Milyonlarca dolarını kaptırdıktan sonra 'Karıma ne diyeeğim?' diyen Arda Turan'ın eşi sessizliğini bozdu - Son Dakika