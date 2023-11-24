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Milyonlarca dolarını kaptırdıktan sonra "Karıma ne diyeeğim?" diyen Arda Turan'ın eşi sessizliğini bozdu - Son Dakika

Milyonlarca dolarını kaptırdıktan sonra "Karıma ne diyeeğim?" diyen Arda Turan'ın eşi sessizliğini bozdu

İstanbul'da bir bankanın müdürü Seçil Erzan ve beraberindeki 6 sanık aralarında Arda Turan, Emre Belözoğlu ve Muslera gibi isimleri dolandırmak suçlamasıyla hakim karşısına çıktı. 7.5 milyon dolarını kaptıran Arda Turan'ın mahkemeye delil olarak sunduğu banka müdürüyle olan konuşma kaydında, ''Seçil ben ne yapacağım? Karıma şimdi ne diyeceğim?'' dediği görülmüştü. Turan'ın eşi Aslıhan Doğan sessizliğini bozarken, ''Konu yargıda, benim konuşmam hiç doğru olmaz. Bana bunları sormayın olur mu?'' dedi.

24.11.2023 - 11:09,  Güncelleme: 11:49
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Geçtiğimiz gün görülmeye başlanan futbolda dolandırıcılık davasında 7.5 milyon dolarını kaptırdığı için mağdur tarafta olan Arda Turan'ın mahkemeye sunduğu konuşma kayıtları büyük ses getirdi. Kendisini dolandırdığını iddia ettiği banka müdürü Seçil Erzan ile konuşmasında Turan'ın, "Seçil ben ne yapacağım? Karıma şimdi ne diyeceğim?" dediği görülürken, genç teknik direktörün eşi Aslıhan Doğan Turan sessizliğini bozdu.

"ARDA GEREKLİ AÇIKLAMAYI YAPTI"

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre Doğan, "Lütfen, ben o konulara hiç girmeyeyim. Zaten Arda gerekli açıklamayı yaptı. Benden de birkaç yer röportaj istedi ancak geri çevirdim." dedi.

"BANA BUNLARI SORMAYIN OLUR MU?"

Doğan ayrıca, "Konu yargıda, benim konuşmam hiç doğru olmaz. Bana bunları sormayın olur mu? Şu an bir yere yetişmeye çalışıyorum, çok teşekkürler." ifadelerini kullandı.

Milyonlarca dolarını kaptıran Arda, 'Karıma ne diyeceğim?' demişti! Aslıhan Doğan Turan sessizliğini bozdu
Aslıhan Doğan Turan

NE OLMUŞTU?

Şube Müdürü Seçil Erzan'ın, yüksek kar getirisi bulunan güvenilir bir fon olduğunu ve Fatih Terim gibi isimlerin de bu fona dahil olduğunu söyleyerek aralarında tanınmış sporcular Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu 18 kişiyi yaklaşık 25 milyon dolar ile 7 milyon 384 bin lira dolandırdığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu. 20 Kasım'da görülmeye başlanan davada Arda Turan, Seçil Erzan ile olan konuşma kayıtlarını mahkemeye delil olarak sundu.

ERZAN İLE YAPTIĞI GÖRÜŞMEYİ KAYDA ALDI

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan ile Seçil Erzan arasında geçen konuşma kaydı, dava dosyasına girdi. 12 sayfalık tutanağa göre Turan, Erzan ile yaptığı görüşmeyi video kaydına aldı ve bu hamle, soruşturma dosyasına sunuldu.

Milyonlarca dolarını kaptıran Arda, 'Karıma ne diyeceğim?' demişti! Aslıhan Doğan Turan sessizliğini bozdu
Seçil Erzan

"KARIMA ŞİMDİ NE DİYECEĞİM SEÇİL?"

Arda Turan, Erzan'a, "Ben sana dünya para getirdim. Seçil bütün servetim sendeydi ya. Ben ne yapacağım, karıma şimdi ne diyeceğim Seçil ya?" diyerek tepki gösterdi.

"EMRE BELÖZOĞLU'NUN 1 LİRA PARASI KALMAMIŞ"

Arda Turan ile birlikte dolandırılan Emre Belözoğlu'nun ise 4.2 milyon dolarlık parayı kaptırdığı belirtildi. Arda Turan ise bu durumu işaret ederek Seçil Erzan'a, "Emre abi ne zorluklarla verdi. Adamın 1 lira parası kalmamış. Koskoca Emre Belözoğlu'nun ya… Adam 4.2 milyon dolar veriyor. Adam maaşını bağışlamış depremzedelere. Ya senden para istedim Seçil ya. Bana bi 100.000 euro ver de bağış yapayım diye. Millet 500 bin TL bağış yaptık diye dalga geçiyor. Sana yalvardım para ver insanlar zor durumda diye deprem bölgesine yardım yapalım diye" dedi.

Milyonlarca dolarını kaptıran Arda, 'Karıma ne diyeceğim?' demişti! Aslıhan Doğan Turan sessizliğini bozdu

Arda Turan, Suç, Hukuk, 3. Sayfa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Hukuk Milyonlarca dolarını kaptırdıktan sonra 'Karıma ne diyeeğim?' diyen Arda Turan'ın eşi sessizliğini bozdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Milyonlarca dolarını kaptırdıktan sonra "Karıma ne diyeeğim?" diyen Arda Turan'ın eşi sessizliğini bozdu - Son Dakika
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