Musaid e.V., Hatay\'da Depremzedeler için Konut Konteynerleri Açılışını Gerçekleştirdi

Deprem

Cömert bağışlar sayesinde Musaid e.V., en çok etkilenen ailelere bu hayati barınma imkanını sunabildi. Bir evin temel ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde donatılan konteynerler, ailelere istikrar hissi ve onurlu bir yaşam sunmayı amaçlamaktadır.

Açılış kutlamaları, Musaid e.V. ekibinin üyeleri, adanmış gönüllüler, diğer STK'ların temsilcileri ile yerel ve ulusal düzeydeki yetkililerin katılımıyla gerçekleşti. Konteynerlerde yaşayacak aileler de etkinliğe katıldı. Konuşmalarda, zor zamanlarda birlikte hareket etmenin ve topluluk ruhunun önemi vurgulandı.

Musaid e.V.'nin yönetim kurulu üyesi Abdullah GÜven konuşmasında, "Bu konteynerler kesin bir çözüm olmasa da, evsizlik durumuna kıyasla önemli bir ilerleme temsil ediyor. Yüzden fazla aileye sadece bir sığınak sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda yeni bir başlangıç ve umut sunuyoruz," dedi.

Topluluğun daha iyi desteklenmesi amacıyla, psikolojik ve tıbbi hizmetler, çamaşırhane, çocuklar için oyun alanıgibi ek tesisler kuruldu, böylece sakinlerin dayanışması ve refahı teşvik edildi.

Etkinlik, topluluğun yeni bir sayfa açmasını simgeleyen sembolik bir kurdele kesimi ve çocuklar için düzenlenen bir resim etkinliği ile sona erdi.

Musaid e.V., bu projeyi mümkün kılan tüm bağışçılara, destekçilere ve gönüllülere en içten teşekkürlerini sunar. Onların katkıları, felaketten etkilenen insanların yaşam koşullarını önemli ölçüde iyileştirmekte büyük bir rol oynamaktadır.