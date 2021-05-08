NİSAN AYINDA 26 BİN 203 KAZADA, 147 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika

EMNİYET Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı verilerine göre; nisan ayında 126'sı ölümlü, 11 bin 70'i yaralamalı, 15 bin 7 maddi hasarlı olmak üzere toplam 26 bin 203 kaza meydana geldi. Yurt genelindeki kazalarda 147 kişi hayatını kaybetti, 15 bin 672 kişi yaralandı. Açıklanan yeni rakamlarla birlikte bu yılın ilk 4 ayında meydana gelen trafik kazalarında hayatlarını kaybedenlerin sayısı 538'e yükseldi. Muş'taki bir kazada yaya geçinden koşarak karşıya geçmeye çalışan bir kişiye hafif ticari araç çarparken, yayanın metrelerce havalandığı kaza anı kameralara yansıdı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, nisan ayında Adıyaman, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Batman, Karaman, Kütahya, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Van ve Zonguldak da meydana gelen ve KGYS kameralarına yansıyan yaralamalı, maddi hasarlı trafik kazalarına ilişkin görüntüleri 'Hız kurallarına uysalardı, bu kazalar olmayabilirdi' notuyla paylaştı. İnternet sitesinde yer alan görüntülerden kazaların, sürücülerin aşırı hız, kavşaklarda geçiş önceliğine dikkat etmemeleri ya da dikkatsizlikleri sonucu meydana geldiği görüldü.

1 AYDA 26 BİN 203 KAZA

Trafik Başkanlığı'nın verilerine göre, mart ayında yurt genelinde 126'sı ölümlü, 11 bin 70'i yaralamalı, 15 bin 7 maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. Toplam 26 bin 203 kazanın yaşandığı nisan ayında 15 bin 672 kişi yaralandı, 147 kişi hayatını kaybetti. Kazalardan 8 bin 664'nde otomobil, 3 bin 378'inde motosiklet, 2 bin 859'nda kamyonetler karıştı.

İLK SIRADA İSTANBUL VAR

Nisan ayında en çok kaza meydana gelen il ise bin 348 kaza ile yine İstanbul oldu. İstanbul'u Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa takip etti. Tunceli, Bayburt ve Ardahan ise en az trafik kazasının olduğu iller oldu. Nisan ayında, 5 bin 448'i alkollü araç kullanmaktan toplam 1 milyon 325 bin 65 trafik cezası uygulanırken, 102 bin 408 araç ise trafikten menedildi.

TİCARİ ARACIN ÇAPTIĞI YAYA UÇTU

Bu arada, Muş'ta meydana gelen bir trafik kazasında hafif ticari araç, yaya geçidinden koşarak yolun karşısına geçmek isteyen bir kişiye çarptı. Kazada yaya metrelerce ileri uçtu. O anlar mobese kameralarına yansıdı.

SÜRÜCÜ HATALARI VE KAZA NEDENLERİ

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, trafik kazalarında en sık görülen sürücü hatalarını ise şöyle sıraladı:

"Araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak, kavşak, geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak, şerit izleme ve değiştirme kuralına uymamak, arkadan çarpma, dönüş kurallarına uymamak, kırmızı ışık veya görevlinin dur işaretinde durmamak, taşıt giremez trafik işareti bulunan yerlere girmek, yaya ve okul geçitlerinde yavaşlamamak, yayalara geçiş hakkı vermemek, alkollü olarak araç kullanmak, aşırı hızla araç kullanmak, geçme yasağı olan yerlerden geçmek ve hatalı şekilde veya yasak olan yerlere park etmek."