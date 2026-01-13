Oktay Kaynarca'nın da aralarında bulunduğu şüpheliler Adli Tıp'ta saç ve kan örneği verdi - Son Dakika
Oktay Kaynarca'nın da aralarında bulunduğu şüpheliler Adli Tıp'ta saç ve kan örneği verdi

Oktay Kaynarca\'nın da aralarında bulunduğu şüpheliler Adli Tıp\'ta saç ve kan örneği verdi
13.01.2026 16:19
Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ünlü oyuncu Oktay Kaynarca ve şarkıcı Emel Müftüoğlu'nun da aralarında bulunduğu 6 şüphelinin saç ve kan örnekleri alındı. Şüpheliler tekrar İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Oktay Kaynarca ve 5 şüphelinin Adli Tıp'taki işlemleri tamamlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında bugün Jandarma ekipleri tarafından Oktay Kaynarca, şarkıcı Emel Müftüoğlu, Neda Ş., Ali S., Rabia K. ve Selen Ç., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

TEKRAR İL JANDARMA KOMUTANLIĞINA GÖTÜRÜLDÜLER

Oyuncu Oktay Kaynarca ve şüpheliler saç ve kan örneklerinin alınması için Bahçelievler'de bulunan Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Saç ve kan örnekleri alınan şüpheliler tekrar İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

ŞÜPHELİLER NE İLE SUÇLANIYOR?

Öte yandan; soruşturmada, 6 şüpheli hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak", "uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak", "bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek" ve "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçlarından gözaltı kararı verildi.

Kaynak: İHA

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, Adli Tıp Kurumu, Emel Müftüoğlu, Oktay Kaynarca, Uyuşturucu, Adli Tıp, İstanbul, Gözaltı, Ünlüler, Suç, Son Dakika

