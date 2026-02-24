Masumiyet Müzesi'nin apartmanı yıkılıyor - Son Dakika
Masumiyet Müzesi'nin apartmanı yıkılıyor

Masumiyet Müzesi\'nin apartmanı yıkılıyor
24.02.2026 11:46
Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk'un Beyoğlu'nda 9 dairesinin sahibi olduğu ve Masumiyet Müzesi dizisinde de kullanılan Taray Apartmanı riskli yapı kapsamında yıkılıyor. Pamuk'un Avukatı Hikmet Güngör, "Mahkemenin en geç 26 Mart'taki duruşmada tedbiri kaldırıp yıkım sürecine başlayacağımızı düşünüyoruz. Tahminimize göre mayıs sonu bina yıkılmış olacak" dedi.

Beyoğlu'nda, Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk'un da 9 dairesinin bulunduğu, 53 yıllık ve 18 daireden oluşan Taray Apartmanı hakkında 2022 yılında açılan davada 'riskli yapı' kararı verildi. Kararın ardından Pamuk'un komşuları, yapının güçlendirilmesi talebiyle karşı dava açarak yıkımın durdurulması için ihtiyati tedbir kararı aldırdı. 'Riskli yapı' kararına karşı İdare Mahkemesi'nde açılan davaların reddedildiği, bina sakinlerinin güçlendirme talebiyle açtığı davanın ise yaklaşık 4 yıldır sürdüğü öğrenildi.

1 yıl önce tahliye edilen Taray Apartmanı için 4'üncü bilirkişi raporu 5 Şubat'ta hazırlandı. Raporda, binanın konumu ve fiziki koşulları nedeniyle güçlendirme çalışmalarının yeterli düzeyde yapılamayacağı belirtilerek, yapının yıkılıp yeniden inşa edilmesi gerektiği ifade edildi. Davada bir sonraki duruşmanın 26 Mart'ta görüleceğini belirten Pamuk'un avukatı Hikmet Güngör, bilirkişi raporu doğrultusunda tedbir kararının kaldırılarak yıkımın gerçekleştirileceğini tahmin ettiklerini söyledi. Güngör, binanın yıkılarak müze yapılacağı yönündeki iddialara da değinerek, sürekli 'Orhan Pamuk burayı yıkıp müze yapacak' şeklinde sosyal medyada ve basında tartışmalar yapılıyor. Riskli yapının ne olacağına kat malikleri toplantı yaparak karar vermek zorundadır" ifadelerini kullandı.

"SON RAPORDA DA BİNANIN YIKILMASI GEREKTİĞİ AÇIKÇA BELİRTİLMİŞ"

Bilirkişi raporunun yeni geldiğini belirten avukat Hikmet Güngör, "Bilirkişi raporunda açık bir şekilde binanın yıkılması gerektiği belirtiliyor. Davanın duruşması 26 Mart tarihinde gerçekleşecek. En geç 26 Mart tarihinde mahkeme, bu dosya ile ilgili tedbir kararını kaldırır ve yıkım başlar diye düşünüyoruz. Çünkü dosyaya gelen bilirkişi raporu, bir önceki bilirkişi raporu da çok netti. Bu binanın yıkılması gerektiğini söylüyordu. Son gelen bilirkişi raporunda da binanın yıkılması gerektiği açıkça belirtilmiş. Dolayısıyla artık yargılamanın sonuna geldik. Tedbirin kaldırılıp yıkımın başlaması gerekiyor. Bu bina ile ilgili 2022 yılında riskli yapı kararı çıktı. Riskli yapı kararı çıktıktan sonra İdare Mahkemesi'nde davalar açıldı. Tüm davaların reddine karar verdi. İdare Mahkemesi dedi ki; 'Bu bina riskli yapı, yıkılması gerekiyor' dedi. Daha sonra güçlendirmeyle ilgili bir dava açıldı. Bu dava süreci maalesef 4 yıldır sürüyor, tedbir olduğu için de yıkılmıyor" dedi.

"MUHTEMELEN NİSAN-MAYIS SONU GİBİ BİNA YIKILMIŞ OLACAK"

Kat maliklerinin durumu kötüye kullandıklarını belirten Güngör, "Orhan Bey de eşi Aslı Hanım da haklı olarak riskli bir binada yaşamak istemiyorlar. Güçlendirilmesini de istemiyorlar çünkü güçlendirildiğinde yeni bir bina gibi olma şansı yok. Riskli bir binada yaşamak istemedikleri için de elbette binanın yıkılıp yeniden yapılmasını istiyorlar. Son gelen bilirkişi raporundan sonra ihtiyati tedbir kararı kaldırıldığında, biz bu problemin ortadan kalkacağına inanıyoruz. Dolayısıyla biz artık mahkemenin en geç 26 Mart'taki duruşmada tedbiri kaldırıp yıkım sürecine başlayacağımızı düşünüyoruz. Eğer tedbir kalkarsa, biz yıkım ruhsatını alıp binanın yıkımıyla ilgili işlemleri başlatacağız. Muhtemelen nisan sonu mayıs sonu gibi tahminimize göre bina yıkılmış olacak" diye konuştu.

"ORHAN HOCA'NIN ZATEN BİR MÜZESİ VAR"

Kentsel dönüşüme göre hareket edeceklerini belirten Güngör, "Kentsel dönüşüm ne istiyorsa, ne diyorsa o yapılacak. Kentsel dönüşüm de der ki; yasal çoğunluk, daha doğrusu 50+1 binanın nasıl yapılacağına karar verecek. Dolayısıyla yıkıldıktan sonra bu süreç devam edecek. Binanın nasıl değerlendirileceğine kat malikleri, Orhan Pamuk ve komşuları bir araya gelecek. Bunun zaten yasal bir zorunluluk olduğu son yapılan kentsel dönüşüm değişikliğinde de açıkça belirtildi. Toplantı daveti yapacağız, komşuları çağıracağız, geçmişi unutacağız. Binayı en iyi şekilde nasıl yeniden değerlendirilebileceğini kat malikleri oturup bunun kararını ortak olarak alacaklar. Orhan Pamuk'un binadaki mülkiyet durumu şu anda yaklaşık yüzde 60 hissesi Orhan Pamuk'a ait. Yüzde 40 civarında da diğer kat maliklerine ait. Orhan Bey'in binada şu anda 9 dairesi bulunmakta. Bu da arsa payı karşılığı yaklaşık yüzde 60 Orhan Bey'e ait. Sürekli Orhan Pamuk burayı yıkıp müze yapacak gibi bir sosyal medyada veya medyada bir tartışma var. Binanın ne yapılacağına, riskli yapının ne yapılacağına kat malikleri toplantı yaparak karar vermek zorundalar. Ayrıca Orhan Hoca'nın zaten bir müzesi var ve o müzeyi de vakfetti. Bir vakıf üzerinden o müzeyi yönetiyor. Masumiyet Müzesi biliyorsunuz. Dolayısıyla orada yaptığı işlerle de sadece ama sadece ülkeye bir fayda sağladı" dedi.

"BİLİRKİŞİ RAPORUNA GÖRE UYGULANMASI EN DOĞRUSU OLACAKTIR"

Binanın yaklaşık bir yıl önce tahliye edildiğini belirten bina sakini Burak Kargın, "Bina zaten yaklaşık bir yıl önce tahliye edildi. Bina da en son oturanlardan biriydim, biz de tahliye olduk. Tam rapora bakmak lazım. Ona göre de bina yıkılıp mı yapılacak yoksa güçlendirilecek mi, ona karar verilecek. Sanırım mart ayında bir karar çıkacakmış ve o karara göre bir sonuç olacaktır. Biz de bir an önce o olsun istiyoruz. Çünkü bu şekilde boş ve metruk bir bina halinde duruyor. Orhan Bey de veya diğer sakinler de bence artık bir an önce evlerine geçmek istiyorlardır. O yüzden hızlıca yapılması en doğrusu. Bilirkişi raporu karar vermeli, ona göre de bir yol izlenmeli" diye konuştu.

"EN GÜZEL KARARI MAHKEME VERECEK"

Apartmanın en üst katında oturduğunu belirten bina sakini Tolga Ece, "Taray Apartmanı'nın en üst katında oturuyordum. İki ay içinde evi boşalttık, en son ben çıktım. Riskli yapı olduğu belirtildi. Devam eden bir mahkeme süreci vardı ama bunu beklemediler, hızlıca binayı boşalttılar. Önce Orhan Bey binadan çıkış yaptı. Kendisi boşalttıktan daha sonra yazı geldi. Yazı geldikten sonra bir ay içinde binayı boşaltmamızı söylediler. Bizim apartman da çıkmamak için biraz direndi ama sonra belediye gelip elektriği, suyu kesti. Mecburen artık çıkmak zorunda kaldık. Bununla ilgili raporlar çıktıysa, yıkım mı güçlendirme mi olacağına dair en güzel kararı mahkeme verecek" ifadelerini kullandı.

MASUMİYET MÜZESİ DİZİSİNDE DE KULLANILDI

Orhan Pamuk'un Masumiyet Müzesi romanından uyarlama aynı adli dizide Taray Apartmanı da kullanıldı. Dizinin ilk ve son bölümlerinde görünen Pamuk, hikayesinin yanında oyunculuğuyla da adından söz ettirdi. Pamuk'un Cihangir manzarası olduğu belirtilen, denize nazır bir odadaki çalışma masasında boyama yapan halleri sosyal medyada yayıldı. Bu evin yazarın Taray Apartmanı'ndaki kendi evi olduğu belirtildi. Görüntülerdeki çalışma masasının "Masumiyet Müzesi" dizisinin son bölümünde yer alan çalışma masası olduğu anlaşıldı.

Kaynak: DHA

