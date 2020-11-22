OSBÜK Başkanı Kütükcü: Türkiye'nin geleceği OSB'lerde

ORGANİZE Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, Türkiye'de sayıları 347'ye ulaşan organize sanayi bölgelerine yatırımcı ilgisinin her geçen gün arttığını belirterek, "Türkiye'nin geleceği, organize sanayi bölgelerinde. İnşallah önümüzdeki dönem, OSB'lerin yeni yatırımlarla daha da parlayacağı yeni dönem olacak" dedi.

OSBÜK tarafından Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan'ın katıldığı, dağıtım lisansı olan 181 organize sanayi bölgesiyle online toplantı düzenlendi. OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, pandemiye rağmen mart ayından bu yana Türkiye'de 11 yeni OSB'nin kurulduğunu, 2021 yılında ise 16 yeni OSB'nin kurulacağını belirterek, şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mız, son gönlerde Türkiye'de yeni bir dönem başlayacağının, reformların ve üretimin altını sürekli çiziyor. Bu yeni dönemde, organize sanayi bölgelerimiz kritik rol üstlenecek. İşte bizim bu kritik sürece, altyapılarımızla yatırımcı dostu bakış açımızla yeni tahsis alanlarımızla hazır olmamız lazım. Her fırsatta ifade ediyorum; yatırımcılarımızın organize sanayi bölgelerimize teveccühü her geçen gün artıyor. Bir yandan mevcut organize sanayi bölgelerimiz genişleme çalışmaları yürütürken, aynı zamanda ülkemizde yeni OSB'ler kurulmaya devam ediyor. Pandemiye rağmen Türkiye'de mart ayından bu yana Adana, Antalya, Aydın, Edirne, Hakkari, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Sivas, Uşak ve Yozgat'ta 11 yeni OSB kuruldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank, bütçe görüşmelerinde önümüzdeki yıl, 16 yeni OSB'nin daha kuruluşunun tamamlanacağını ifade etti. Ayrıca 2021 yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'mızın OSB'lere ayıracağı bütçedeki artışla birlikte OSB'lerimizin altyapıları daha da güçlenecek. Tüm bu gelişmeler gösteriyor ki Türkiye'nin geleceği üretimde, organize sanayi bölgelerinde. İnşallah önümüzdeki dönem, OSB'lerin yeni yatırımlarla daha da parlayacağı yeni bir dönem olacak."Başkan Kütükcü, Türkiye'de yerli ve milli enerjiyle ilgili önemli gelişmeler yaşandığını, özellikle yenilenebilir enerjideki gelişmelerin çok kıymetli olduğunu söyleyerek, OSB'lerin enerji altyapılarının güçlendirilmesi ve enerji maliyetlerinin düşürülmesi ile ilgili atılan her adımın sanayi üretimine güç vereceğini kaydetti. OSBÜK Başkanı Kütükcü, geçen aylarda Türkiye Elektrik İletim A.Ş. tarafından bünyesinde enerji üretim tesisi bulunan OSB'lere, veri aktarımı yapacak Merkezi Denetleme Kontrol ve Veri Toplama (SCADA)bağlantısını yapamadıkları için cezalar yazıldığını ancak bu cezaların OSBÜK'ün girişimleri ile iptal edildiğini hatırlattı. Kütükcü, "Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcımız Hasan Büyükdede ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcımız Abdullah Tancan'ın büyük destekleriyle bu cezalar iptal edildi. Kesilen cezaları ödeyen OSB'lerimize ise iade faturası kesmeleri halinde, ödedikleri bedellerin iade edilmesi kararı alındı. Ayrıca OSB'lerimize 31 Ocak 2021'e kadar da bu SCADA bağlantını yapmaları için süre tanındı. Bu süre içerisinde, bünyesinde elektrik üretim tesisi bulunan OSB'lerimizin TEİAŞ'a veri aktarımı yapacak bu SCADA sistemini mutlaka kurmaları gerekiyor" diye konuştu. Toplantıya katılan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Büyükdede ise "Bu ailemizin problemlerinin çözülmesi, bakanlığımız için çok önemli. Ayrıca çözüm üretmek için çok güçlü bir iletişimimiz var. Yine OSBÜK'ün düzenlediği bölge toplantılarında da gördük ki telekonferansla kurulan diyalogla birlikte birçok problem hızla çözülüyor" dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Tancan da sözlerine TEİAŞ'a veri aktarımı yapacak SCADA sistemi için verilen son tarih olan 31 Ocak 2021'i hatırlatarak başladı. Tancan, OSB'lerin bu tarihe kadar gerekli bağlantıyı mutlaka yapmaları gerektiğinin altını çizdi.Tancan, "Bazı OSB'lerin sistemi hali hazırda kurmuş olduklarını biliyoruz. Henüz bu tesisleri kuracak OSB'lerin de bu süreyi mutlaka değerlendirmeleri ve süre sonuna kadar tesisleri kurmaları gerekiyor. Aksi takdirde yeni süre verilebilmesinin mevzuat ve usul açısından pek mümkün olmadığını hatırlatmakta fayda görüyorum. Usule uyulup süre verilmiş durumda" dedi.