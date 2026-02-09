Camlarını kırdığı otomobile ışıklı çiçek buketi fırlattı; o anlar kamerada - Son Dakika
Camlarını kırdığı otomobile ışıklı çiçek buketi fırlattı; o anlar kamerada

Camlarını kırdığı otomobile ışıklı çiçek buketi fırlattı; o anlar kamerada
09.02.2026 16:29
Camlarını kırdığı otomobile ışıklı çiçek buketi fırlattı; o anlar kamerada
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde park halindeki otomobilin camlarını levye ile kıran ve kaputuna ışıklı çiçek buketi fırlatan bir şahıs, polis tarafından yakalandı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, M.C.A. isimli şahıs park halindeki bir otomobilin camlarını levye ile kırarak kaputuna ışıklı çiçek buketi fırlattı. Olay anı cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, M.C.A. yakalandı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

LEVYE İLE OTOMOBİLİN CAMLARINI KIRDI

Olay, gece saatlerinde Mimar Sinan Mahallesi Tolga Sokak'ta meydana geldi. 41 AKY 741 plakalı cipten inen M.C.A., aracın bagajından aldığı levye ile sokakta park halinde bulunan otomobilin camlarını kırdı. Daha sonra yeniden cipe binen M.C.A., geri manevra yaparak camını kırdığı otomobilin yanına yanaştı.

Camlarını kırdığı otomobile ışıklı çiçek buketi fırlattı; o anlar kamerada

KAPUTUNA IŞIKLI ÇİÇEK BUKETİ FIRLATTI

Otomobilin kaputuna ışıklı çiçek buketi fırlatan M.C.A., aracıyla olay yerinden uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese polis ekipleri sevk edildi. Çalışmalar sonucu M.C.A., İzmit ilçesinde yakalandı. Gözaltına alınan M.C.A.'nın alkollü olduğu belirlendi.

Camlarını kırdığı otomobile ışıklı çiçek buketi fırlattı; o anlar kamerada

ADLİ KONTROLLE SERBEST

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.C.A., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan, M.C.A.'nın park halindeki araca zarar verdiği ve üzerine ışıklı çiçek buketi fırlatıp uzaklaştığı anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Camlarını kırdığı otomobile ışıklı çiçek buketi fırlattı; o anlar kamerada
Kaynak: DHA

