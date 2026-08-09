Çinliler Türk kültürüne hayran kaldı: Hikâyenin sonu büyükelçilikte bitti - Son Dakika
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Çinliler Türk kültürüne hayran kaldı: Hikâyenin sonu büyükelçilikte bitti

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Otostopla dünyayı gezen iki Çinliyi aracına alan ve evinde misafir eden Türk gezgin ve sosyal medya içerik üreticisi İsmail Akdağ ile ailesinin misafirperverliği, Çinlileri Türk kültürüne hayran bıraktı. İki gezgini aracına aldığı ve evinde misafir ettiği anları sosyal medya hesabından paylaşan Akdağ ile anne ve babası, Çin Büyükelçisi tarafından özel davetli olarak Çin Ankara Büyükelçiliği'nde ağırlandı. Akdağ, o anları da sosyal medya hesabından paylaştı.

Sosyal medya içerik üreticisi İsmail Akdağ, aracıyla seyir halindeyken iki Çinli gezgine denk geldi. Bir kadın ve bir erkek iki Çinlinin ellerinde "İstanbul" yazan bir kağıt parçasıyla otostop çektiğini gören Akdağ, iki gezgini de aracına aldı. Çinlilerle samimiyet kuran Akdağ, anne ve babasıyla birlikte yaşadığı evde Çinlileri misafir etti. 

TÜRK MİSAFİRPERVERLİĞİ ÇİN SINIRLARINA GİRDİ

Tüm yolculuk ve misafirlik sürecini de kayda alarak sosyal medya hesabından paylaşan Akdağ'ın davranışı büyük ilgi gördü. Öyle ki Türk ailenin misafirperverliği, ülke sınırlarını da aşarak Çin'de de ilgiyle karşılandı.

Görüntüleri izleyen Çin'in Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin de Türklerin bu misafirperverliğine kayıtsız kalamadı. Akdağ'a ulaşan Xuebin, misafirperverlikleri için Akdağ ailesini Çin Büyükelçiliği'ne davet etti. Annesi ve babasıyla birlikte Çin Büyükelçiliği'ne giden İsmail Akdağ, oradaki karşılama ve samimi anları da takipçileriyle paylaştı.

Çinliler Türk kültürüne hayran kaldı: Hikâyenin sonu büyükelçilikte bitti

ÇİNLİLER TÜRK KÜLTÜRÜNE HAYRAN KALDI

Türklerin misafirperverliği Çinliler tarafından hayranlık uyandırırken, Çinlilerin Türk aileye özel daveti de beğeni topladı.

"Hatırlarsınız, bir süre önce yolda karşılaştığımız iki Çinli turisti aracımıza almış, ardından evimizde misafir etmiştik. O gün yaşanan bu güzel karşılaşmanın bizi bambaşka bir yolculuğa çıkaracağını doğrusu hiç tahmin etmezdim" sözleriyle süreci Instagram hesabından paylaşan İsmail Akdağ, şu ifadeleri kullandı:

"Daha sonra Çin Büyükelçisi Sayın Jiang Xuebin bizleri büyükelçilikte misafir etti. Güler yüzlü karşılamaları, samimi sohbetleri ve birbirinden lezzetli ikramları sayesinde unutulmaz bir gün yaşadık. Özellikle İlkay Hanım'ın (Çin Büyükelçiliği Basın Danışmanı) başarılı çevirmenliği sayesinde çok sıcak ve keyifli sohbetler gerçekleştirdik.

Bizim için özenle hazırladıkları anlamlı hediyeler bizi çok mutlu etti. Biz de onlara Iğdır'ımızın meşhur kuru kayısısından ikram ederek bu güzel dostluğa kendi kültürümüzden bir armağan sunmak istedik.

Çinliler Türk kültürüne hayran kaldı: Hikâyenin sonu büyükelçilikte bitti

Sohbetimizin sonunda aynı ekibi bu kez kendi evimizde ağırlamak istediğimizi söyledik. Onlar da en kısa zamanda misafirimiz olacaklarını ifade ettiler. Şimdiden o günü heyecanla bekliyoruz.

BÜYÜKELÇİYE EV DAVETİ

Sohbetimizin sonunda aynı ekibi bu kez kendi evimizde ağırlamak istediğimizi söyledik. Onlar da en kısa zamanda misafirimiz olacaklarını ifade ettiler. Ayrıca en kısa zamanda beni Çin'e götüreceklerini ve oraları bizzat kendilerinin gezdireceklerini de söylediler. Şimdiden o günü heyecanla bekliyoruz.

Bir kez daha gördük ki; iyilik karşılıksız kalmaz. Küçücük bir iyilik, hiç ummadığınız kapıları açabilir, farklı kültürlerden insanları aynı sofrada buluşturabilir ve ömür boyu sürecek dostluklara vesile olabilir."

İçerik üreticisi İsmail Akdağ, paylaşımının sonunda da "iyilik" vurgusu yaparak, "Yeter ki iyilik yapın... Çünkü iyilik, bütün kapıları açan en güzel anahtardır" ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Çin Çinliler Türk kültürüne hayran kaldı: Hikâyenin sonu büyükelçilikte bitti - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Halis demir Halis demir:
    biz hiçbir zaman kovulmadık hedefimiz hep batı oldu kovulanlar selanikliler biraz tarih oku. 3 7 Yanıtla
  • Deniz Kisa Deniz Kisa:
    Nede olsa atalarimiz ortaasyadan kovulanlardir 1 7 Yanıtla
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