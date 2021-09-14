Oyuncuların bölüm başı ücretleri belli oldu! Listenin başını Halit Ergenç ve Burak Özçivit çekiyor

Başarılarıyla rol aldıkları her projede isimlerinden söz ettiren oyuncuların bölüm başı aldıkları ücretlerde yavaş yavaş belli olmaya başladı. Her sezon fiyatlarında artış yapan ünlü isimlerin bölüm başı aldıkları ücretler de dudak uçuklattı.

AYLIK 1 MİLYON TL KAZANIYORLAR

TV8 ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programının haberine göre, bölüm başı rekor ücret alan isimlerin başında Halit Ergenç ile Burak Özçivit geliyor. İki başarılı oyuncu bölüm başı 250 bin TL alarak aylık 1 milyon TL kazanıyor.

Listenin devamı ise şöyle;

Kıvanç Tatlıtuğ: 200 bin TL, aylık 800 bin TL

Kenan İmirzalıoğlu: 200 bin TL, aylık 800 bin TL

Can Yaman: 100 bin TL, aylık 400 bin TL

Beren Saat: 150 bin TL, aylık 600 bin TL

Fahriye Evcen: 150 bin TL, aylık 600 bin TL

Serenay Sarıkaya: 150 bin TL, aylık 600 bin TL

Cansu Dere: 150 bin TL, aylık 600 bin TL

Hande Erçel: 100 bin TL, aylık 400 bin TL

Demet Özdemir: 100 bin TL, aylık 400 bin TL