Özgür Özel Beykoz\'da Miting Düzenledi: Mücadele Sürecek

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel partisinin Beykoz'da düzenlediği 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinginde konuştu.

'MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, "Değerli Beykozlular, Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekilleri, emekliler hakkını alana kadar Meclis'te mücadeleye devam edecek. Biz de hep beraber meydan meydan, her çarşamba İstanbul'da, her hafta sonu Türkiye'nin bir başka şehrinde, örneğin bu pazar Denizli'de bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Bakın Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 2018'de bin 63 lira olan emekli maaşı bile, yani Tayyip Erdoğan 'Her şeyi ben halledeceğim' dediği tek adam rejimini başlattığı günkü maaş bile bugüne göre çok daha güçlü bir maaştı. 2018'de kıymanın kilosu 40 liraydı, şimdi bin lira oldu. Yüzde 2 bin 400 zamlandı. Yani emeklinin kıyma kadar değeri olsaydı, bugün emekli maaşı 26 bin 500 lira olacaktı. 2018'de kaşar peyniri 18 liraydı. Bugün 640 lira. Yüzde 3 bin 450 zamlandı. Yani emeklinin kaşar peyniri kadar Tayyip Bey'in gözünde değeri olsaydı, bugün maaş 37 bin 800 lira olacaktı. Bu yüzden bu 19 bin liralık maaşa, kök maaşları artırıp, seyyanen zam yapılıp insanca bir noktaya getirilmesi için mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz. Türkiye şunu görmüştür: Mücadelenin birbirimize güç verdiği, hep birlikte olduğumuzda kazanmaya yaklaştığımız, karşımızdakilerin dizlerinin titrediğini görmüştür" dedi.

'CUMHURBAŞKANLIĞI MAKAMI GÜÇLÜ OLSUN İSTERİZ'

Özel, "Bir yandan da Erdoğan hem bu kadar kötülüğü yapacak, hem de sonra efendim olur olmaz iler tutmaz işlerle dünya lideri pozlarıyla çıkacak, 'Efendim açlığı unutun, yoksulluğu unutun, sefaleti unutun. Gelin dünya liderine oy verin.' Yemişler öyle dünya liderini. Sen bu yaptıklarınla bir dünya lideri değil, yerel bir otokratsın. Tarihe demokrat olarak geçmeyi elinin tersiyle iten ve her türlü kötülüğe tenezzül eden, gelecekte de 'Sandıkla ama gitmemek için her şeyi yaptı, ama bu millet yakasından silkeleyip attı' diyecekleri birisin sen. Biz elbette Cumhurbaşkanlığı makamı güçlü olsun isteriz. Ama Erdoğan - Trump ilişkisi Türkiye için büyük bir tehdittir. Erdoğan Trump'tan Türkiye için değil, kendisi için bir gelecek talep etmektedir. Kendi şahsı için korkmakta, şahsi beklentilerini konuşmaktadır. Mal varlığıyla tehdit edilmekte, Trump'ın oğluyla pazarlık etmekte, ülkenin varlıklarını Amerika'ya peşkeş çekmekte, Amerika'dan icazet, cesaret ve güya meşruiyet almaktadır. Buradan Erdoğan'a söylüyorum: Ne Junior Trump'tan, ne baba Trump'tan, meşruiyet alacaksan Beykoz'dan" dedi.

'TÜM BELEDİYE BAŞKANLARIMIZ TUTUKSUZ YARGILANMALIDIR'

Özel, "Buradan hem Adalet Bakanına hem Erdoğan'a söylüyoruz. AK Toroslar çetesi, adeta Maduro'yu kaçıran, Trump'ın çetesi gibi eşlerinin yanından daha bir aylık evli iki belediye başkanımızı alıp götürüp sekiz aydır haksız yere ve iddianamesiz tutmaktadır. Buradan bütün Türkiye'nin önünde bir kez daha hatırlatıyoruz ki, artık bütün deliller toplanmıştır. Aynı Erdoğan'ın geçmişte olduğu gibi, Ekrem Başkan başta olmak üzere, tüm belediye başkanlarımız tutuksuz yargılanmalıdır. Daha önce hepimizin söz verdiği gibi benim, Devlet Bey'in, Erdoğan'ın. Duruşmalar televizyonlardan canlı yayınlanmalıdır. Bizim karşımıza savcısına güvenenler, iddianameyi görünce dizi titreyenler değil; AK Toroslar çetesini atayanlar çıkmalıdır. Onlar iftiralarını söylemeli, biz cevaplarını vermeliyiz. Buradan bir kez daha söylüyorum. İşte burada, Dilek Hanım burada. Burada başkanlarımızın eşi. İnsan içine çıkamayacaktık. Beykoz'da 10 binlerin içindeyiz. Yüz yüze bakıyoruz, birbirimizin yüzüne bakıyoruz. Dilek Hanım'ın, Firdevs Hanım'ın gözünün içine bakın ve şunu görün. Bu zulüm bitmelidir, tutuksuz yargılama istiyoruz. TRT'den canlı yayın istiyoruz. Hodri meydan" dedi.

'DURUŞMALAR TELEVİZYONLARDAN CANLI YAYINLANMALIDIR'

