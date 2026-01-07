Özgür Özel Beykoz'da Miting Düzenledi: Mücadele Sürecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Özgür Özel Beykoz'da Miting Düzenledi: Mücadele Sürecek

Özgür Özel Beykoz\'da Miting Düzenledi: Mücadele Sürecek
07.01.2026 22:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Beykoz'daki 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinginde konuştu. Emekli maaşlarının yetersizliğine dikkat çekerek, Meclis'te mücadele edeceklerini belirtti. Ayrıca, tüm belediye başkanlarının tutuksuz yargılanması gerektiğini ve duruşmaların canlı yayınlanmasını talep etti. Özel, Erdoğan'ın dünya lideri olma iddialarını eleştirerek, Türkiye için büyük bir tehdit oluşturduğunu vurguladı.

CUMHURİYET Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Beykoz'da düzenlediği mitingde konuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel partisinin Beykoz'da düzenlediği 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinginde konuştu.

'MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, "Değerli Beykozlular, Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekilleri, emekliler hakkını alana kadar Meclis'te mücadeleye devam edecek. Biz de hep beraber meydan meydan, her çarşamba İstanbul'da, her hafta sonu Türkiye'nin bir başka şehrinde, örneğin bu pazar Denizli'de bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Bakın Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 2018'de bin 63 lira olan emekli maaşı bile, yani Tayyip Erdoğan 'Her şeyi ben halledeceğim' dediği tek adam rejimini başlattığı günkü maaş bile bugüne göre çok daha güçlü bir maaştı. 2018'de kıymanın kilosu 40 liraydı, şimdi bin lira oldu. Yüzde 2 bin 400 zamlandı. Yani emeklinin kıyma kadar değeri olsaydı, bugün emekli maaşı 26 bin 500 lira olacaktı. 2018'de kaşar peyniri 18 liraydı. Bugün 640 lira. Yüzde 3 bin 450 zamlandı. Yani emeklinin kaşar peyniri kadar Tayyip Bey'in gözünde değeri olsaydı, bugün maaş 37 bin 800 lira olacaktı. Bu yüzden bu 19 bin liralık maaşa, kök maaşları artırıp, seyyanen zam yapılıp insanca bir noktaya getirilmesi için mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz. Türkiye şunu görmüştür: Mücadelenin birbirimize güç verdiği, hep birlikte olduğumuzda kazanmaya yaklaştığımız, karşımızdakilerin dizlerinin titrediğini görmüştür" dedi.

'CUMHURBAŞKANLIĞI MAKAMI GÜÇLÜ OLSUN İSTERİZ'

Özel, "Bir yandan da Erdoğan hem bu kadar kötülüğü yapacak, hem de sonra efendim olur olmaz iler tutmaz işlerle dünya lideri pozlarıyla çıkacak, 'Efendim açlığı unutun, yoksulluğu unutun, sefaleti unutun. Gelin dünya liderine oy verin.' Yemişler öyle dünya liderini. Sen bu yaptıklarınla bir dünya lideri değil, yerel bir otokratsın. Tarihe demokrat olarak geçmeyi elinin tersiyle iten ve her türlü kötülüğe tenezzül eden, gelecekte de 'Sandıkla ama gitmemek için her şeyi yaptı, ama bu millet yakasından silkeleyip attı' diyecekleri birisin sen. Biz elbette Cumhurbaşkanlığı makamı güçlü olsun isteriz. Ama Erdoğan - Trump ilişkisi Türkiye için büyük bir tehdittir. Erdoğan Trump'tan Türkiye için değil, kendisi için bir gelecek talep etmektedir. Kendi şahsı için korkmakta, şahsi beklentilerini konuşmaktadır. Mal varlığıyla tehdit edilmekte, Trump'ın oğluyla pazarlık etmekte, ülkenin varlıklarını Amerika'ya peşkeş çekmekte, Amerika'dan icazet, cesaret ve güya meşruiyet almaktadır. Buradan Erdoğan'a söylüyorum: Ne Junior Trump'tan, ne baba Trump'tan, meşruiyet alacaksan Beykoz'dan" dedi.

'TÜM BELEDİYE BAŞKANLARIMIZ TUTUKSUZ YARGILANMALIDIR'

Özel, "Buradan hem Adalet Bakanına hem Erdoğan'a söylüyoruz. AK Toroslar çetesi, adeta Maduro'yu kaçıran, Trump'ın çetesi gibi eşlerinin yanından daha bir aylık evli iki belediye başkanımızı alıp götürüp sekiz aydır haksız yere ve iddianamesiz tutmaktadır. Buradan bütün Türkiye'nin önünde bir kez daha hatırlatıyoruz ki, artık bütün deliller toplanmıştır. Aynı Erdoğan'ın geçmişte olduğu gibi, Ekrem Başkan başta olmak üzere, tüm belediye başkanlarımız tutuksuz yargılanmalıdır. Daha önce hepimizin söz verdiği gibi benim, Devlet Bey'in, Erdoğan'ın. Duruşmalar televizyonlardan canlı yayınlanmalıdır. Bizim karşımıza savcısına güvenenler, iddianameyi görünce dizi titreyenler değil; AK Toroslar çetesini atayanlar çıkmalıdır. Onlar iftiralarını söylemeli, biz cevaplarını vermeliyiz. Buradan bir kez daha söylüyorum. İşte burada, Dilek Hanım burada. Burada başkanlarımızın eşi. İnsan içine çıkamayacaktık. Beykoz'da 10 binlerin içindeyiz. Yüz yüze bakıyoruz, birbirimizin yüzüne bakıyoruz. Dilek Hanım'ın, Firdevs Hanım'ın gözünün içine bakın ve şunu görün. Bu zulüm bitmelidir, tutuksuz yargılama istiyoruz. TRT'den canlı yayın istiyoruz. Hodri meydan" dedi.

'DURUŞMALAR TELEVİZYONLARDAN CANLI YAYINLANMALIDIR'

Özel, "Buradan hem Adalet Bakanına hem Erdoğan'a söylüyoruz. AK Toroslar çetesi, adeta Maduro'yu kaçıran, Trump'ın çetesi gibi eşlerinin yanından daha bir aylık evli iki belediye başkanımızı alıp götürüp sekiz aydır haksız yere ve iddianamesiz tutmaktadır. Buradan bütün Türkiye'nin önünde bir kez daha hatırlatıyoruz ki, artık bütün deliller toplanmıştır. Aynı Erdoğan'ın geçmişte olduğu gibi, Ekrem Başkan başta olmak üzere, tüm belediye başkanlarımız tutuksuz yargılanmalıdır. Daha önce hepimizin söz verdiği gibi benim, Devlet Bey'in, Erdoğan'ın. Duruşmalar televizyonlardan canlı yayınlanmalıdır. Bizim karşımıza savcısına güvenenler, iddianameyi görünce dizi titreyenler değil; AK Toroslar çetesini atayanlar çıkmalıdır. Onlar iftiralarını söylemeli, biz cevaplarını vermeliyiz" dedi.

Kaynak: DHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Yerel Haberler, Özgür Özel, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özgür Özel Beykoz'da Miting Düzenledi: Mücadele Sürecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türk yatırımcı böyle mağdur oldu İşte coinleri saniyeler içinde buhar eden yöntem Türk yatırımcı böyle mağdur oldu! İşte coinleri saniyeler içinde buhar eden yöntem
Vali Köşger: Adana’da kasten yaralama suçu bir yılda 7 bin 994’ten 7 bin 988’e geriledi Vali Köşger: Adana'da kasten yaralama suçu bir yılda 7 bin 994'ten 7 bin 988'e geriledi
Traktörünün plakası başına bela oldu Ceza üstüne ceza yağıyor Traktörünün plakası başına bela oldu! Ceza üstüne ceza yağıyor
Maduro’nun koltuğuna oturan Delcy Rodriguez “ajan“ iddialarına ateş püskürdü Maduro'nun koltuğuna oturan Delcy Rodriguez "ajan" iddialarına ateş püskürdü
İrfan Can Eğribayat’ın yeni takımı belli oldu İrfan Can Eğribayat'ın yeni takımı belli oldu
Hayatından endişe edildi, cezaevinde olduğu ortaya çıktı Hayatından endişe edildi, cezaevinde olduğu ortaya çıktı
Adliyeden çalınan 25 kilo altının akıbeti belli oldu Eritilip böyle aklanmaya çalışılmış Adliyeden çalınan 25 kilo altının akıbeti belli oldu! Eritilip böyle aklanmaya çalışılmış
Adalet Bakanı Tunç: Yeni infaz düzenlemesi söz konusu değil Adalet Bakanı Tunç: Yeni infaz düzenlemesi söz konusu değil

23:18
Ders saatinde öğrencileri evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma
Ders saatinde öğrencileri evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma
23:07
İki belediye ekipleri arasında tansiyon yükseldi, polis müdahale etti
İki belediye ekipleri arasında tansiyon yükseldi, polis müdahale etti
22:20
Uyuşturucu içen gençler, sokak ortasında kendinden geçti
Uyuşturucu içen gençler, sokak ortasında kendinden geçti
21:41
Fenerbahçe, Matteo Guendouzi’yi İstanbul’a getiriyor
Fenerbahçe, Matteo Guendouzi'yi İstanbul'a getiriyor
21:40
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 19 kişi tutuklandı
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 19 kişi tutuklandı
21:21
Özel jet, helikopter, araba... Hepsini tek tek paylaşıp nispet yaptı Sahibi bakın kim
Özel jet, helikopter, araba... Hepsini tek tek paylaşıp nispet yaptı! Sahibi bakın kim
20:03
AK Parti’ye geçen Karatutlu: Ben zaten vicdanen buradaydım
AK Parti'ye geçen Karatutlu: Ben zaten vicdanen buradaydım
19:14
Suriye adım adım yeni savaşa gidiyor Terör örgütü YPG ile şiddetli çatışmalar
Suriye adım adım yeni savaşa gidiyor! Terör örgütü YPG ile şiddetli çatışmalar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2026 00:43:27. #7.11#
SON DAKİKA: Özgür Özel Beykoz'da Miting Düzenledi: Mücadele Sürecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.