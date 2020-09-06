- Pedallar Grand Prix Mount Erciyes 2.200 Mt'te çevrildi

KAYSERİ - Erciyes Uluslararası Yol Bisikleti Yarışları üçüncü gününde Grand Prix Mount Erciyes 2.200 Mt etabı ile koşuldu. İki farklı kategoride yapılan müsabakalarda kadınlar 135, erkekler 158 km pedal çevirdi.

Türkiye'de bisikletin merkezi haline gelen Kayseri Erciyes, dünyanın dört bir yanından profesyonel sporcuların katıldığı uluslararası yol bisiklet yarışına ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erciyes AŞ, Erciyes Yüksek İrtifa Spor Turizmi Derneği, Velo Erciyes Uluslararası Bisiklet Birliği UCI (Union Cycliste Internationale) ve Türkiye Bisiklet Federasyonu işbirliği ve Develi Belediyesi, Spor A.Ş, Kayseri Ulaşım A.Ş, Kaytur A.Ş İl Sağlık Müdürlüğü ile kamu kurum ve kuruluşların destekleriyle gerçekleşen müsabakalar Grand Prix Mount Erciyes 2.200 Mt. Etabıyla sürdürüldü.

Türkiye, ABD, İtalya, İspanya, Rusya, Belçika, Ukrayna, Çin, Azerbaycan, İsrail, Kuveyt, Tunus ve Kolombiya olmak üzere 13 ülkeden 120 sporcu yarışların üçüncü gününde Kayseri'nin merkez ilçesi Talas'tan başlayıp, Özvatan ve Felahiye ilçelerini aşarak pedal çevirdi. Kadın bisikletçiler 135 kilometre, Erkekler ise 158 km'lik mesafe kat etti.

Grand Prix Mount Erciyes 2.200 Mt etabında kadınlarda birinciliği Rusya'nın Moskova Kadın Bisiklet Takımı'ndan Maria Novolodskaya alırken, Ukranya Kadın Bisiklet Milli Takımı'ndan Valeriya Kononenko ikinci, yine Rusya'nın Moskova Kadın Bisiklet Takımı'ndan Aigul Gareeva üçüncü geldi. Erkeklerde ise Rusya Bisiklet Milli Takımı'ndan Ivan Smirnov birinci, aynı takımdan Gleb Syritsa ikinci oldu. Ukrayna Bisiklet Milli Takımı'ndan Mykhaylo Kononenko ise üçüncü sırada yer aldı. Müsabakalarda dereceye giren sporculara düzenlenen tören ile ödülleri verildi.

Sporcular 6 Eylül Pazar günü toplamda 224 km'lik Grand Prix World's Best High Altitude etabında Kayseri şehir merkezinden başlayıp Hacılar İlçesi'nden Erciyes Kayak Merkezi'ne tırmanacaklar.