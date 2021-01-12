PFDK'dan İsmail Kartal, Enzo Roco ve Munir'e ceza - Son Dakika

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Hataysporlu kaleci Munir'e 4, Fatih Karagümrüklü futbolcu Enzo Roco'ya 3 ve Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal'a da 1 maç men cezası verdi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 12.01.2021 tarih ve 39 sayılı toplantısında Süper Lig ve TFF 1. Lig takımlarında almış olduğu kararlar şöyle:

"Hes Kablo Kayserispor Kulübünün, 06.01.2021 tarihinde oynanan Yukatel Denizlispor - Kayserispor Süper Lig müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 9 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

İttifak Holding Konyaspor Kulübü teknik sorumlusu İsmail Kartal'ın, 05.01.2021 tarihinde oynanan İttifak Holding Konyaspor - Galatasaray Süper Lig müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 13 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Fatih Karagümrük sporcusu Enzo Pablo Roco'nun, 06.01.2021 tarihinde oynanan Fraport-Tav Antalyaspor - Fatih Karagümrük Süper Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 3 resmi müsabakadan men ve 13 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Atakaş Hatayspor Kulübü sporcusu Munir Mohand Mohamedi'nin, 06.01.2021 tarihinde oynanan Gençlerbirliği - Hatayspor Süper Lig müsabakasında rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 4 resmi müsabakadan men ve 17 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Ankaraspor Kulübünün, 07.01.2021 tarihinde oynanan Ankaraspor - Adanaspor TFF 1. Lig müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 5 bin 250 TL para cezası ile cezalandırılmasına karar vermiştir."

(İHA)