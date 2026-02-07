TÜVTÜRK'te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü kavganın görüntüleri - Son Dakika
Yaşam

TÜVTÜRK'te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü kavganın görüntüleri

TÜVTÜRK'te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü kavganın görüntüleri
07.02.2026 14:02
TÜVTÜRK\'te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü kavganın görüntüleri
Ankara'da araç muayene istasyonunda çıkan kavgada darbedildikten sonra beyin kanaması geçirerek hayatını kaybeden polis memuru Melih Okan Keskin'in ölümüne ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı; görüntülerde bir görevlinin Keskin'in üzerine araç sürdüğü, yumruk attığı ve diğer çalışanların da arbedeye karıştığı görülüyor.

Ankara'da polis memuru Melih Okan Keskin'in (44) hayatını kaybettiği araç muayene istasyonundaki kavga anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Batıkent Şehit Ramazan Çağlar Polis Merkezi Amirliği'nde görevli polis memuru Melih Okan Keskin, pazartesi günü otomobilini rutin muayene kontrolünden geçirmek için Yenimahalle ilçesi İvedikköy Mahallesi'ndeki araç muayene istasyonuna götürdü. Keskin ile istasyon çalışanları arasında önce tartışma, ardından da kavga çıktı. Kavgada Keskin, çalışanlar tarafından darbedildi.

BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ

Gazi Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Melih Okan Keskin, beyin kanaması geçirerek 3 gün sonra hayatını kaybetti. Olayla ilgili araç muayene istasyonu çalışanları Y.K. ve S.A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, S.A. tutuklandı.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Keskin'in hayatını kaybetmesine neden olan kavgaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, muayene istasyonu görevlisinin Keskin'in üzerine otomobil sürdüğü, ardından yumruk attığı görüldü. Daha sonra diğer çalışanların da polisin üzerine yürüdüğü ve arbede yaşandığı anlar da görüntüde yer aldı.

Cenaze töreninden kareler;

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • trgyky1978 trgyky1978:
    Biri mezara biri hapse yıkılan iki yuva değdi mi şimdi 18 1 Yanıtla
  • ebrar465858 ebrar465858:
    Polisimize grup halinde saldırmışlar yazıklar olsun. O muayne istasyonu komple kapanmalı yâda kadrosu tümüyle değişmeli. 8 0 Yanıtla
  • 24Erzincan 24Erzincan:
    Adalet mülkün temelidir… 0 0 Yanıtla
  • Çengelköylü Çengelköylü:
    2024 YILINDA ŞİLE ARAÇ MUAYENE İSTASYONUNA GİTTİM ALANDA SADECE BİR ARAÇ VARDI SIRA BANA GELDİ LPG KONTROLÜNÜ CİHAZLA DEĞİL KOKLAYARAK YAPTILAR VE GAZ KAÇAĞI VAR DEYİP MUAYENEYİ İPTAL ETTİLER 2 SONRA AYNI ARAÇ DUDULLUDAKİ İSTASYONDAN KUSURSUZ GEÇTİ NE YAPMAM GEREKLİYDİ…… YORUM SİZİN 0 0 Yanıtla
  • Ahmet DİNÇ Ahmet DİNÇ:
    Polisin hiçbir suçu yok, istasyon görevlisi direkt saldırmış ya, bu iş bu kadar basit mi, bir yumruğun bedelini şimdi sonsuz bir ateşle bir ömürle verecek.. Allah'ım sen bizim yardımcımız ol, bizi nefsimize uydurma.... 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
