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GAZİANTEP - BBP Genel Başkanı Destici, partisinin ilçe kongresinde konuştu (2) - Son Dakika

GAZİANTEP - BBP Genel Başkanı Destici, partisinin ilçe kongresinde konuştu (2)

24.10.2021 16:36

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Suriye'de ABD, Rusya, İngiltere ve Fransa başta olmak üzere emperyalist küresel güçlerin çıkar savaşının olduğunu belirterek, "Onların, kendi çıkarları için kaç Müslüman ölmüş, kaç Müslüman çocuk anasız babasız kalmış, kaç Müslüman...

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Suriye'de ABD, Rusya, İngiltere ve Fransa başta olmak üzere emperyalist küresel güçlerin çıkar savaşının olduğunu belirterek, "Onların, kendi çıkarları için kaç Müslüman ölmüş, kaç Müslüman çocuk anasız babasız kalmış, kaç Müslüman evsiz, yurtsuz kalmış hiçbiri umurlarında değil. Onların varsa yoksa kendi emperyalist çıkarları ve onun dışında düşündükleri bir şey yok, ama Allah'ın izniyle gün gelecek, bu dünya da onların başına yıkılacak." dedi.

Destici, bir düğün salonunda düzenlenen partisinin Nurdağı ilçe kongresinde yaptığı konuşmada, kardeşlerin, dostların, din kardeşlerinin ve soydaşların yaşadığı Suriye'de, yaklaşık 10 yıldır kanlı bir iç savaşın yaşandığına dikkati çekti.

Suriye'de yönetimi ele geçiren Esad'ın kendi insanını uçak ve tanklarla bombaladığını ifade eden Destici, "Bir taraftan da Suriye'de ABD'si, Rusya'sı, İngiltere'si, Fransa'sı başta olmak üzere emperyalist küresel güçlerin çıkar savaşı var. Onların, kendi çıkarları için kaç Müslüman ölmüş, kaç Müslüman çocuk anasız babasız kalmış, kaç Müslüman evsiz, yurtsuz kalmış hiçbiri umurlarında değil. Onların varsa yoksa kendi emperyalist çıkarları ve onun dışında düşündükleri bir şey yok, ama Allah'ın izniyle gün gelecek, bu dünya da onların başına yıkılacak." diye konuştu.

Mustafa Destici, Türkiye'nin, Suriye'deki iç barışın sağlanmasının yanı sıra o bölgede bir terör yuvalanmasına, koridor oluşturulmasına, ABD'nin destekleriyle bir terör devleti kurulmasına müsaade etmemek için başarılı şekilde harekatlar gerçekleştirdiğini anımsattı.

Meclis'e gönderilen tezkere

Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon konusunda Cumhurbaşkanına verilen yetkinin iki yıl daha uzatılmasını öngören Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin, TBMM Başkanlığına sunulmasına da değinen Destici, şunları kaydetti:

"İnanıyorum ki PKK'nın siyasi uzantıları hariç diğer 4 partinin el ve güç birliğiyle, onayıyla bu tezkere Meclis'ten geçecek. Mehmetçiğimiz hem o bölgedeki kardeşlerimizin huzuru ve güvenliği için hem de o bölgeyi terör yuvası olmaktan kurtarmak ve teröristleri temizlemek için nasıl Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı Harekatı'nı gerçekleştirmişse Tel Rıfat'ta Münbiç, Sincar'a kadar harekatlarını gerçekleştirecek ve oraları terörden temizleyecektir Allah'ın izniyle. Bizim de duamız kahraman ordumuzla birliktedir. Rabb'im, kahraman ordumuzu her daim muzaffer eylesin, oradaki mazlumların da yar ve yardımcısı olsun."

Destici, Türkiye'nin, ABD'nin Suriye'deki enerjiyi sömürmek ve orada kendi emellerini gerçekleştirmek için kuracağı terör devletini kabul etmediğini vurguladı. Mustafa Destici, sözlerini şöyle sürdürdü:

"ABD, Türkiye'ye, Türkiye Cumhurbaşkanına, hükümetine, Cumhur İttifakı'na karşı ve aynı şekilde Türkiye Libya'da olduğu için, Doğu Akdeniz'de, Kıbrıs meselesinde haklı davasında yanında durduğu için karşıdır. Bugün ABD, Yunan adalarında düşler kuruyor. Girit başta olmak üzere hemen yanı başımızda Edirne'nin öbür tarafında üsler kuruyor. Bu hazırlığı bir taraftan yukarıya Rusya'ya karşı yaparken bir taraftan Türkiye'ye karşı yapıyor ve Yunanistan'ı kışkırtıyor. Yunanlı siyasetçi ve yöneticilerin aklını başına alması lazım. Kurtuluş Savaşı yıllarımızda yine aynı şekilde Batı, Yunanistan'ı kışkırttı Türkiye'ye, Anadolu'ya gönderdi ve daha sonra denize döküldü. Bu sefer denize dökmekle bırakmayız Dedeağaç'ı da, Selanik'i de, Atina'yı da başlarına yıkarız ve ecdadımız nasıl yaptıysa yine yaparız. Türkiye ile iyi geçinmek zorundalar. Türkiye hep bu zamana kadar iyi komşuluk yaptı ama şimdi bakıyoruz Yunanistan ABD'nin, AB'nin kışkırtmasıyla Türkiye'yi Kıbrıs'tan çıkarmaya çalışıyor. Orada kurdukları küçücük devletle Doğu Akdeniz'i kontrol etmeye, bütün hakları almaya çalışıyor ve Türkiye'yi de körfeze hapsetmeye çalışıyorlar."

"Dış politika milli politikadır, burada iç siyaset olmaz"

Destici, muhalefet başta olmak üzere içerideki bazı siyasetçilerin ise ABD ve AB'nin, hükümet ve Cumhur İttifakı'na karşı söylemlerini takip ettiklerini belirterek, "Onlar da bundan memnun olmuş gibi gözüküyor. Memnun olmayın kardeşim, Batı ve AB bunu Suriye meselesinden dolayı yapıyor. Libya'da olduğumuz için, Doğu Akdeniz'de gemilerimizin sondaj çalışmalarıyla petrol aradığımız, Kıbrıs'taki haklarımızdan vazgeçmediğimiz, Azerbaycan'da Karabağ'ı işgalden kurtardığımız için yapıyor. Yani onların çıkarlarının karşısında olup onların ayağına basıp Türkiye'nin hak ve menfaatlerini Türkiye Cumhuriyeti'ni önde tutup taviz vermediği için yapıyor. Size de düşen Türkiye Cumhuriyeti'nin ve halkın seçmiş olduğu hükümetin yanında dimdik durmaktır. Çünkü dış politika milli politikadır, burada iç siyaset olmaz. İç siyaseti içerideki konularla yaparız. İç siyaseti de yapıcı, gösterici ve sorumlu bir siyaset anlayışıyla yaparız." ifadesini kullandı.

Türkiye'de 4 milyondan fazla mültecinin bulunduğunu hatırlatan Destici, AB'nin verdiği ve vermeyi taahhüt ettiği kaynakların mültecilere harcandığını anlattı.

AB'nin sağladığı yardımların, Türkiye'deki vatandaşlara da verilmesi gerektiğini dile getiren Destici, şöyle devam etti:

"(Mülteciler Avrupa'ya gelmesin, Türkiye'de kalsın, Türkiye'den çıkmasın) diye Suriyeli mültecilere yapacağı hiçbir projeyi Türkiye'nin hiçbir şekilde kabul etmemesi gerektiğini de burada bir kere daha söylüyorum. Kabul etmeyeceğiz, aynısını benim vatandaşlarıma da vereceksin, tek taraflı olarak verilmesini doğru bulmuyorum, Türkiye Cumhuriyeti Devleti şu ana kadar kabul etmedi, bundan sonra da kabul etmemesini buradan açık yüreklilikle söylüyorum. Tabi BBP olarak düşüncemiz, teklifimiz Suriye'de bir an önce iç barışın sağlanması ve mültecilerin kendi memleketine dönüşlerinin hızlandırılmasıdır. Harekatlarla sığınmacıların kendi topraklarına ve evlerine dönmelerini arzu ediyoruz."

GAZİANTEP - BBP Genel Başkanı Destici, partisinin ilçe kongresinde konuştu (2)
GAZİANTEP - BBP Genel Başkanı Destici, partisinin ilçe kongresinde konuştu (2)
GAZİANTEP - BBP Genel Başkanı Destici, partisinin ilçe kongresinde konuştu (2)
GAZİANTEP - BBP Genel Başkanı Destici, partisinin ilçe kongresinde konuştu (2)
GAZİANTEP - BBP Genel Başkanı Destici, partisinin ilçe kongresinde konuştu (2)
GAZİANTEP - BBP Genel Başkanı Destici, partisinin ilçe kongresinde konuştu (2)
GAZİANTEP - BBP Genel Başkanı Destici, partisinin ilçe kongresinde konuştu (2)
GAZİANTEP - BBP Genel Başkanı Destici, partisinin ilçe kongresinde konuştu (2)

Tam Gemi Şok Denemeleri, Büyük Birlik Partisi, Türkiye, Suriye, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GAZİANTEP - BBP Genel Başkanı Destici, partisinin ilçe kongresinde konuştu (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: GAZİANTEP - BBP Genel Başkanı Destici, partisinin ilçe kongresinde konuştu (2) - Son Dakika
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