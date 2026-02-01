Prens Andrew\'un Epstein İlişkisi Yeniden Gündemde

ABD Adalet Bakanlığı'nın, cinsel saldırı suçlarından hüküm giymiş Jeffrey Epstein ile ilgili yeni yayımladığı milyonlarca belgede yer alan eski İngiltere prensi Andrew Mountbatten-Windsor'a dair ayrıntılar İngiltere'de büyük ses getirdi.

Epstein dosyaları nedeniyle Andrew Mountbatten-Windsor'ın

İngiltere Başbakanı Keir Starmer 31 Ocak'ta yayımlanan yeni belgelerin ardından, eski prensin Epstein ile bağlantıları nedeniyle ABD Kongresi'nde ifade vermesi gerektiğini söyledi.

ABD Adalet Bakanlığı'nın yayımladığı son belgelerde, Andrew Mountbatten-Windsor'un yerde yatan bir kadının üzerinde elleri ve dizleriyle çömeldiği fotoğraflar da bulunuyor. Fotoğrafın bağlamına dair bir bilgi yer almıyor.

BBC, Andrew Mountbatten-Windsor'a yeni belgelerle ilgili sorularını iletti. Eski prens suçlu olduğu yönündeki iddiaları reddediyor.

ABD'de geçen yıl çıkarılan yasa, Epstein soruşturması ile ilgili tüm belgelerin 19 Aralık 2025'e kadar yayımlanmasını zorunlu kılmıştı.

Cuma günü üç milyon sayfa, 180.000 fotoğraf ve 2.000 video, altı hafta gecikmeli olarak kamuya açılmış oldu.

Başsavcı Yardımcısı Todd Blanche, "Bugünkü açıklama, Amerikan halkına karşı şeffaflığı ve uyumluluğu sağlamak için çok kapsamlı bir belge tanımlama ve inceleme sürecinin sonuna işaret ediyor" dedi.

'Epstein tarafından Prens Andrew'e gönderilen en az bir kadın var'

Avukatının BBC'ye verdiği bilgiye göre, başka bir kadın da Jeffrey Epstein tarafından Andrew Mountbatten-Windsor ile cinsel ilişki yaşamak üzere İngiltere'ye gönderildiğini iddia ediyor.

Olayın, eski prensin ikametgahı olan Royal Lodge'da 2010 yılında gerçekleştiği iddia ediliyor.

İngiliz vatandaşı olmayan kadın, o sırada 20'li yaşlarındaydı.

Kadının avukatı, ABD merkezli Edwards Henderson hukuk firmasından Brad Edwards, müvekkilinin Andrew ile bir gece geçirdikten sonra Buckingham Sarayı'nı gezdiğini ve kendisine çay ikram edildiğini söyledi.

Avukat, "Jeffrey Epstein tarafından Prens Andrew'e gönderilen en az bir kadın olduğundan bahsediyoruz. Hatta bu kadın, Prens Andrew ile geçirdiği bir gecenin ardından Buckingham Sarayı'nı gezdi" dedi.

BBC News, Andrew Mountbatten-Windsor'dan konuyla ilgili yorum istedi ancak kendisi henüz bu suçlamalara yanıt vermedi.

Buckingham Sarayı, tur konuklarının isimlerini düzenli olarak kaydediyor ancak BBC, kadının kimliğini ifşa etmeden ziyaretini doğrulayamadı.

Bir Epstein mağdurunun kraliyet konutunda cinsel temas yaşadığını iddia etmesiyle ilk kez karşılaşıldı.

Avukat Edwards, dünya çapında 200'den fazla Epstein mağdurunu temsil ediyor ve 2001 yılında 17 yaşındayken eski prensle cinsel ilişkiye girmek üzere Londra'ya getirildiğini iddia eden Virginia Giuffre'yi de temsil etmişti.

Giuffre, 2001 ve 2002 yılları arasında Andrew ile iki kez daha cinsel ilişkiye girmeye zorlandığını söyledi. Bunlardan birinin New York'ta, diğerinin ise Epstein'ın Karayipler'deki özel adasında gerçekleştiğini anlattı.

Epstein, 2008'de Florida'da 14 yaşındaki bir kızdan cinsel ilişki talep etmekten suçlu bulundu ve cezasını Temmuz 2010'da tamamladı.

Florida'da bulunan avukat BBC'ye yaptığı açıklamada, müvekkilinin eski prensle geceyi birlikte geçirdiğini söylediği buluşmadan önce kendisiyle iletişim kurulduğunu belirtti.

Edwards, eski prensin ABD'deki "bazı hukuk danışmanlarıyla" temas halinde olduğunu ancak "görünüşe göre Andrew'ün avukatlarının kendisiyle bağlantısını kestiğini" söyledi.

İngiltere Kralı III. Charles'ın Andrew'un unvanlarını resmen geri almasının ardından iletişimin kesildiği belirtildi.

Andrew, Giuffre'nin ölümünden sonra yayımlanan anılarının ardından geçen yıl Ekim ayında kraliyet unvanlarından mahrum bırakılmıştı.

Ayrıca, 2004'ten beri evi olan Royal Lodge'dan ayrılacağı da duyurulmuştu.

Edwards, Andrew'un unvanlarının elinden alınmasının, eski prensin parasının olmadığı ve tazminat ödeme imkanının bulunmadığı şeklinde savunulmasına ve kurbanlarının acı çekmesine izin verilmesine olanak sağladığını söyledi.

"Kraliyet ailesinin şimdiye kadar kurbanları önemsediği, işleri düzeltmek istediği fikri, ki Prens Andrew'un unvanlarını elinden almaktan başka hiçbir şey yapmadılar, iddia ettiklerinin tam tersi bir etki yarattı" dedi.

BBC'nin yaptığı bir araştırma, Epstein'ın ticari uçuşlar ve özel jetleri aracılığıyla bazı kadınları İngiltere'ye getirdiğini ortaya çıkardı.

Edwards, kadının adına eski prense karşı bir hukuk davası açmayı düşündüğünü söyledi.

Virginia Giuffre, 2021'de ABD'de Andrew aleyhine bir hukuk davası açtı ve dava Şubat 2022'de tahmini 12 milyon sterlin karşılığında sonuçlandı.

Giuffre geçen yıl intihar etti.

Andrew, Giuffre'nin iddialarını her zaman reddetti.