Prens Andrew'un Epstein İlişkisi Yeniden Gündemde - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya
BBC

Prens Andrew'un Epstein İlişkisi Yeniden Gündemde

Prens Andrew\'un Epstein İlişkisi Yeniden Gündemde
01.02.2026 13:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD belgelerinde Prens Andrew'un Epstein ile bağlantıları hakkında yeni iddialar ortaya çıktı.

ABD Adalet Bakanlığı'nın, cinsel saldırı suçlarından hüküm giymiş Jeffrey Epstein ile ilgili yeni yayımladığı milyonlarca belgede yer alan eski İngiltere prensi Andrew Mountbatten-Windsor'a dair ayrıntılar İngiltere'de büyük ses getirdi.

Epstein dosyaları nedeniyle Andrew Mountbatten-Windsor'ın

İngiltere Başbakanı Keir Starmer 31 Ocak'ta yayımlanan yeni belgelerin ardından, eski prensin Epstein ile bağlantıları nedeniyle ABD Kongresi'nde ifade vermesi gerektiğini söyledi.

ABD Adalet Bakanlığı'nın yayımladığı son belgelerde, Andrew Mountbatten-Windsor'un yerde yatan bir kadının üzerinde elleri ve dizleriyle çömeldiği fotoğraflar da bulunuyor. Fotoğrafın bağlamına dair bir bilgi yer almıyor.

BBC, Andrew Mountbatten-Windsor'a yeni belgelerle ilgili sorularını iletti. Eski prens suçlu olduğu yönündeki iddiaları reddediyor.

ABD'de geçen yıl çıkarılan yasa, Epstein soruşturması ile ilgili tüm belgelerin 19 Aralık 2025'e kadar yayımlanmasını zorunlu kılmıştı.

Cuma günü üç milyon sayfa, 180.000 fotoğraf ve 2.000 video, altı hafta gecikmeli olarak kamuya açılmış oldu.

Başsavcı Yardımcısı Todd Blanche, "Bugünkü açıklama, Amerikan halkına karşı şeffaflığı ve uyumluluğu sağlamak için çok kapsamlı bir belge tanımlama ve inceleme sürecinin sonuna işaret ediyor" dedi.

'Epstein tarafından Prens Andrew'e gönderilen en az bir kadın var'

Avukatının BBC'ye verdiği bilgiye göre, başka bir kadın da Jeffrey Epstein tarafından Andrew Mountbatten-Windsor ile cinsel ilişki yaşamak üzere İngiltere'ye gönderildiğini iddia ediyor.

Olayın, eski prensin ikametgahı olan Royal Lodge'da 2010 yılında gerçekleştiği iddia ediliyor.

İngiliz vatandaşı olmayan kadın, o sırada 20'li yaşlarındaydı.

Kadının avukatı, ABD merkezli Edwards Henderson hukuk firmasından Brad Edwards, müvekkilinin Andrew ile bir gece geçirdikten sonra Buckingham Sarayı'nı gezdiğini ve kendisine çay ikram edildiğini söyledi.

Avukat, "Jeffrey Epstein tarafından Prens Andrew'e gönderilen en az bir kadın olduğundan bahsediyoruz. Hatta bu kadın, Prens Andrew ile geçirdiği bir gecenin ardından Buckingham Sarayı'nı gezdi" dedi.

BBC News, Andrew Mountbatten-Windsor'dan konuyla ilgili yorum istedi ancak kendisi henüz bu suçlamalara yanıt vermedi.

Buckingham Sarayı, tur konuklarının isimlerini düzenli olarak kaydediyor ancak BBC, kadının kimliğini ifşa etmeden ziyaretini doğrulayamadı.

Bir Epstein mağdurunun kraliyet konutunda cinsel temas yaşadığını iddia etmesiyle ilk kez karşılaşıldı.

Avukat Edwards, dünya çapında 200'den fazla Epstein mağdurunu temsil ediyor ve 2001 yılında 17 yaşındayken eski prensle cinsel ilişkiye girmek üzere Londra'ya getirildiğini iddia eden Virginia Giuffre'yi de temsil etmişti.

Giuffre, 2001 ve 2002 yılları arasında Andrew ile iki kez daha cinsel ilişkiye girmeye zorlandığını söyledi. Bunlardan birinin New York'ta, diğerinin ise Epstein'ın Karayipler'deki özel adasında gerçekleştiğini anlattı.

Epstein, 2008'de Florida'da 14 yaşındaki bir kızdan cinsel ilişki talep etmekten suçlu bulundu ve cezasını Temmuz 2010'da tamamladı.

Florida'da bulunan avukat BBC'ye yaptığı açıklamada, müvekkilinin eski prensle geceyi birlikte geçirdiğini söylediği buluşmadan önce kendisiyle iletişim kurulduğunu belirtti.

Edwards, eski prensin ABD'deki "bazı hukuk danışmanlarıyla" temas halinde olduğunu ancak "görünüşe göre Andrew'ün avukatlarının kendisiyle bağlantısını kestiğini" söyledi.

İngiltere Kralı III. Charles'ın Andrew'un unvanlarını resmen geri almasının ardından iletişimin kesildiği belirtildi.

Andrew, Giuffre'nin ölümünden sonra yayımlanan anılarının ardından geçen yıl Ekim ayında kraliyet unvanlarından mahrum bırakılmıştı.

Ayrıca, 2004'ten beri evi olan Royal Lodge'dan ayrılacağı da duyurulmuştu.

Edwards, Andrew'un unvanlarının elinden alınmasının, eski prensin parasının olmadığı ve tazminat ödeme imkanının bulunmadığı şeklinde savunulmasına ve kurbanlarının acı çekmesine izin verilmesine olanak sağladığını söyledi.

"Kraliyet ailesinin şimdiye kadar kurbanları önemsediği, işleri düzeltmek istediği fikri, ki Prens Andrew'un unvanlarını elinden almaktan başka hiçbir şey yapmadılar, iddia ettiklerinin tam tersi bir etki yarattı" dedi.

BBC'nin yaptığı bir araştırma, Epstein'ın ticari uçuşlar ve özel jetleri aracılığıyla bazı kadınları İngiltere'ye getirdiğini ortaya çıkardı.

Edwards, kadının adına eski prense karşı bir hukuk davası açmayı düşündüğünü söyledi.

Virginia Giuffre, 2021'de ABD'de Andrew aleyhine bir hukuk davası açtı ve dava Şubat 2022'de tahmini 12 milyon sterlin karşılığında sonuçlandı.

Giuffre geçen yıl intihar etti.

Andrew, Giuffre'nin iddialarını her zaman reddetti.

Kaynak: BBC

Adalet Bakanlığı, Jeffrey Epstein, İngiltere, Prens, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Prens Andrew'un Epstein İlişkisi Yeniden Gündemde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BBC
Ülke alarma geçti Tatbikatta kilolarca bomba kayboldu Ülke alarma geçti! Tatbikatta kilolarca bomba kayboldu
Mazlum Abdi’den anlaşma sonrası açıklama Devlet kademesinde görev alacak mı Mazlum Abdi'den anlaşma sonrası açıklama! Devlet kademesinde görev alacak mı?
Takla atan otomobilde sıkışan arkadaşının başından bir an olsun ayrılmadı Takla atan otomobilde sıkışan arkadaşının başından bir an olsun ayrılmadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çifte görev Hasan Suver, hem başdanışman hem bakan yardımcısı oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çifte görev! Hasan Suver, hem başdanışman hem bakan yardımcısı oldu
Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga Hasan Can Kaya ve Reynmen dahil 11 isim gözaltında Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga! Hasan Can Kaya ve Reynmen dahil 11 isim gözaltında
Yine yenildi Emre Belözoğlu’nun galibiyet hasreti sürüyor Yine yenildi! Emre Belözoğlu'nun galibiyet hasreti sürüyor
Kredi kartı ve kredilere kapsamlı düzenleme Kredi kartı ve kredilere kapsamlı düzenleme
İşte futbol bu Galibiyet 9010’da geldi İşte futbol bu! Galibiyet 90+10'da geldi
Fenerbahçe transfer şova devam ediyor Bir yıldıza daha ’’Tamam’’ dedirttiler Fenerbahçe transfer şova devam ediyor! Bir yıldıza daha ''Tamam'' dedirttiler
ABD’de federal hükümet kısmi olarak kapandı ABD'de federal hükümet kısmi olarak kapandı
Fatih Ürek’in vefatıyla sarsılan Selin Ciğerci’den manidar “aile“ sözleri Fatih Ürek'in vefatıyla sarsılan Selin Ciğerci'den manidar "aile" sözleri
Fener taraftarı şokta Jhon Duran’ın yeni adresini duyurdular Fener taraftarı şokta! Jhon Duran'ın yeni adresini duyurdular
Eintracht Frankfurt’un yeni teknik direktörü Albert Riera oldu Eintracht Frankfurt'un yeni teknik direktörü Albert Riera oldu
En düşük emekli aylığı alanlara 3 bin 119 liralık fark çarşamba günü ödenecek En düşük emekli aylığı alanlara 3 bin 119 liralık fark çarşamba günü ödenecek

12:45
Antalya’dan sonra Burdur’da da katliam gibi kaza 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı
Antalya'dan sonra Burdur'da da katliam gibi kaza! 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı
12:08
Antalya’daki katliam gibi kazada olay yerinden gelen ilk görüntüler korkunç
Antalya'daki katliam gibi kazada olay yerinden gelen ilk görüntüler korkunç
11:24
Antalya’da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı Çok sayıda ölü ve yaralı var
Antalya'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
11:19
Suudi Arabistan’dan ABD’ye tarihi rest: Asla izin vermeyeceğiz
Suudi Arabistan'dan ABD'ye tarihi rest: Asla izin vermeyeceğiz
11:13
Mide bulandıran dosyadan prenses de çıktı Bu iddia doğruysa ülke fena karışır
Mide bulandıran dosyadan prenses de çıktı! Bu iddia doğruysa ülke fena karışır
10:55
Pedofili dosyasından Mamdani’nin annesinin de görüntüleri çıktı
Pedofili dosyasından Mamdani'nin annesinin de görüntüleri çıktı
10:34
Epstein dosyalarında Modi’nin ismi de yer aldı: Dans edip şarkı söyledi
Epstein dosyalarında Modi'nin ismi de yer aldı: Dans edip şarkı söyledi
10:19
Meydan savaşı gibi Taş, sopa ve küreklerle saldırdılar
Meydan savaşı gibi! Taş, sopa ve küreklerle saldırdılar
10:17
Havada büyük panik Yolcu uçağı Ankara’ya acil iniş yaptı
Havada büyük panik! Yolcu uçağı Ankara'ya acil iniş yaptı
10:16
Oyunda tanıştığı kadına kabusu yaşattı Telefonundan neler çıktı neler
Oyunda tanıştığı kadına kabusu yaşattı! Telefonundan neler çıktı neler
09:44
İğrenç iddialar ortalığa saçıldı, 2009 yılındaki video yeniden gündeme geldi
İğrenç iddialar ortalığa saçıldı, 2009 yılındaki video yeniden gündeme geldi
08:33
Kızılcık Şerbeti’ndeki yeni Fatih’e tepki yağdı
Kızılcık Şerbeti'ndeki yeni Fatih'e tepki yağdı
08:23
Epstein’ın mutfakta kız çocuklarını kovaladığı görüntü ortaya çıktı
Epstein'ın mutfakta kız çocuklarını kovaladığı görüntü ortaya çıktı
08:16
ABD bugün İran’a saldıracak mı Trump’tan son dakika açıklaması geldi
ABD bugün İran'a saldıracak mı? Trump'tan son dakika açıklaması geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2026 14:00:37. #7.11#
SON DAKİKA: Prens Andrew'un Epstein İlişkisi Yeniden Gündemde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.