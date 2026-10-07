Priority Pass'ten Türkiye mesajı: Ziyaret hacmi bir yılda yüzde 27 büyüdü

Bex Dijital Cüzdan katkılarıyla düzenlenen İstanbul Fintech Week 2026, 5-7 Ekim tarihlerinde Hilton İstanbul Maslak'ta finans ve teknoloji dünyasının yerli ve yabancı temsilcilerini bir araya getirdi. Etkinlikte ödemelerden yapay zekaya, dijital bankacılıktan dijital varlıklara kadar finans dünyasının dönüşümünde öne çıkan başlıklar ele alındı.

İstanbul Fintech Week 2026 kapsamında Haberler.com'un sorularını yanıtlayan Priority Pass Senior Vice President'ı Priyanka Lakhani, Türkiye'deki bankacılık sistemi, seyahat alışkanlıkları ve seyahat odaklı sadakat programlarının geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"TÜRKİYE OLDUKÇA GELİŞMİŞ BİR PAZAR"

Türkiye'nin bankacılık ve seyahat alanında güçlü bir pazar olduğunu belirten Lakhani, banka ve kredi kartları ile özel bankacılık programlarında seyahat avantajlarının uzun süredir önemli bir yere sahip olduğuna dikkat çekti.

Lakhani, "Türkiye; banka kartları, finansal hizmetler ve özel bankacılık gibi pek çok üst segment programın bünyesinde seyahat avantajlarının köklü şekilde yer aldığı oldukça gelişmiş bir pazar" dedi.

Sektördeki asıl büyüme fırsatının müşterilere yalnızca daha fazla avantaj sunmak olmadığını vurgulayan Lakhani, sunulan hizmetlerin kişilerin ihtiyaçlarıyla daha uyumlu hale getirilmesi gerektiğini söyledi.

"PRIORITY PASS'İN TÜRKİYE'DEKİ ZİYARET HACMİ YÜZDE 27 ARTTI"

Seyahat sektöründe yılın ilk yarısında önemli bir hareketlilik yaşandığını belirten Lakhani, seyahat faaliyetlerinde yüzde 17'lik artış gözlemlediklerini söyledi.

Türkiye'deki Priority Pass kullanımına ilişkin dikkat çeken bir veri de paylaşan Lakhani, "Priority Pass özelinde geçen yıldan bu yana Türkiye'deki ziyaret hacimlerimizde yüzde 27'lik bir büyüme kaydettik" ifadelerini kullandı.

Bu büyümenin seyahat edenlerin değişen beklenti ve motivasyonlarını anlamayı daha önemli hale getirdiğini belirten Lakhani, şirketin bu doğrultuda uluslararası bir araştırma gerçekleştirdiğini anlattı.

"SEYAHAT EDENLERİN YAKLAŞIK ÜÇTE BİRİ SPOR VE SAĞLIKLI YAŞAM İÇİN YOLA ÇIKIYOR"

Priority Pass'in Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 20 ülkede gerçekleştirdiği araştırmaya değinen Lakhani, katılımcıların yaklaşık üçte birinin spor ve sağlıklı yaşam amaçlı seyahat ettiğinin ortaya çıktığını söyledi.

Bu eğilimin seyahat sektöründe önemli bir fırsat oluşturduğunu belirten Lakhani, Priority Pass'in sunduğu hizmetlerin de değişen ihtiyaçlara göre çeşitlendirildiğini kaydetti.

Lakhani, şirketin artık yalnızca havalimanı lounge hizmetleriyle sınırlı kalmadığını belirterek oyun alanları, sağlıklı yaşam ve spa hizmetleri ile hızlı geçiş gibi farklı seçeneklerin de programa dahil edildiğini ifade etti.

"MESELE DAHA FAZLA AVANTAJ SUNAMK DEĞİL"

Türkiye'deki yoğun kart kullanımının bankalar açısından farklılaşmayı daha önemli hale getirdiğine dikkat çeken Lakhani, müşterilere aynı tip hizmetlerin sunulması yerine farklı ihtiyaçlara yönelik avantajların geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

Lakhani, "Bir sonraki büyük adım daha fazla şey yapmak ya da daha fazla seyahat avantajı eklemek değil. Mevcut avantajları daha anlamlı ve yerinde hale getirerek müşterilerin gerçek isteklerini yansıtmalarını sağlamak" dedi.

Doğru avantajın doğru müşteriye ulaştırılması gerektiğini belirten Lakhani, segmentasyon ve kişiselleştirmenin bankaların sadakat programlarında giderek daha önemli hale geleceğini ifade etti.

ULTRA YÜKSEK VARLIKLI MÜŞTERİLER İÇİN "PRIVATE" PROGRAMI

Priority Pass'in yılın başında hayata geçirdiği "Priority Pass Private" hizmetine ilişkin de bilgi veren Lakhani, programın yalnızca davetle üye olunabilen özel bir yapı olduğunu söyledi.

Programın bankaların ultra yüksek varlığa sahip ve özel bankacılık müşterilerine yönelik geliştirildiğini belirten Lakhani, bu müşteri grubunun en değerli kaynaklarından birinin zaman olduğuna dikkat çekti.

Priority Pass Private kapsamında VIP terminal kullanımı, pasaport ve güvenlik kontrollerinde ayrıcalıklı geçiş gibi hizmetler sağlandığını ifade eden Lakhani, yolcuların özel araçla doğrudan uçağa kadar götürülebildiğini de aktardı.

"BANKALAR ARTIK DENEYİMLER ÜZERİNDEN REKABET EDİYOR"

Geçmişte lounge erişiminin kredi kartlarının sunduğu en önemli seyahat ayrıcalıklarından biri olduğunu belirten Lakhani, değişen yolcu beklentileriyle birlikte artık tek bir hizmetin yeterli olmadığını söyledi.

Havalimanı ekosisteminin önemli ölçüde değiştiğini ifade eden Lakhani, bazı yolcuların havalimanında mümkün olduğunca az zaman geçirmek istediğini, bazılarının ise yeme-içme veya dinlenme gibi deneyimlere öncelik verdiğini anlattı.

Lakhani, "Bazı insanlar havalimanında vakit geçirmek istemeyip hızlı geçiş imkanını kullanarak kapısına en kısa sürede ulaşmak isteyebilir. Başka biri ise havalimanındaki iyi bir restoranda yemek yiyerek o deneyimi yaşamak isteyebilir" değerlendirmesinde bulundu.

"SADAKAT PROGRAMLARININ GELECEĞİNDE ÜÇ UNSUR ÖNE ÇIKACAK"

Önümüzdeki dönemde seyahat odaklı sadakat programlarının müşterilerin bireysel tercihlerine göre şekilleneceğini belirten Lakhani, sektörün geleceğinde üç temel unsurun öne çıkacağını söyledi.

Bunların ilgililik, kişiselleştirme ve seçim imkanı olduğunu ifade eden Lakhani, hizmetin içeriği kadar müşteriye hangi anda sunulduğunun da önem taşıdığını vurguladı.

Lakhani, "İlgililik, kişiselleştirme ve seçim imkanı sadakat programlarının geleceğini belirleyecek temel etkenler. Önemli olan bunları doğru zamanda sunabilmek" ifadelerini kullandı.