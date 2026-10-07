Priority Pass'ten Türkiye mesajı: Ziyaret hacmi bir yılda yüzde 27 büyüdü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Priority Pass'ten Türkiye mesajı: Ziyaret hacmi bir yılda yüzde 27 büyüdü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Priority Pass Senior Vice President'ı Priyanka Lakhani, İstanbul Fintech Week 2026 kapsamında Haberler.com'a özel açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin seyahat avantajlarının bankacılık ürünlerine güçlü şekilde entegre edildiği gelişmiş bir pazar olduğunu belirten Lakhani, Priority Pass'in Türkiye'deki ziyaret hacminin geçen yıla göre yüzde 27 arttığını açıkladı. Lakhani, sadakat programlarının geleceğinde ise kişiselleştirme, doğru zamanda doğru avantajın sunulması ve müşteriye seçim imkanı verilm

Bex Dijital Cüzdan katkılarıyla düzenlenen İstanbul Fintech Week 2026, 5-7 Ekim tarihlerinde Hilton İstanbul Maslak'ta finans ve teknoloji dünyasının yerli ve yabancı temsilcilerini bir araya getirdi. Etkinlikte ödemelerden yapay zekaya, dijital bankacılıktan dijital varlıklara kadar finans dünyasının dönüşümünde öne çıkan başlıklar ele alındı.

İstanbul Fintech Week 2026 kapsamında Haberler.com'un sorularını yanıtlayan Priority Pass Senior Vice President'ı Priyanka Lakhani, Türkiye'deki bankacılık sistemi, seyahat alışkanlıkları ve seyahat odaklı sadakat programlarının geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"TÜRKİYE OLDUKÇA GELİŞMİŞ BİR PAZAR"

Türkiye'nin bankacılık ve seyahat alanında güçlü bir pazar olduğunu belirten Lakhani, banka ve kredi kartları ile özel bankacılık programlarında seyahat avantajlarının uzun süredir önemli bir yere sahip olduğuna dikkat çekti.

Lakhani, "Türkiye; banka kartları, finansal hizmetler ve özel bankacılık gibi pek çok üst segment programın bünyesinde seyahat avantajlarının köklü şekilde yer aldığı oldukça gelişmiş bir pazar" dedi.

Sektördeki asıl büyüme fırsatının müşterilere yalnızca daha fazla avantaj sunmak olmadığını vurgulayan Lakhani, sunulan hizmetlerin kişilerin ihtiyaçlarıyla daha uyumlu hale getirilmesi gerektiğini söyledi.

"PRIORITY PASS'İN TÜRKİYE'DEKİ ZİYARET HACMİ YÜZDE 27 ARTTI"

Seyahat sektöründe yılın ilk yarısında önemli bir hareketlilik yaşandığını belirten Lakhani, seyahat faaliyetlerinde yüzde 17'lik artış gözlemlediklerini söyledi.

Türkiye'deki Priority Pass kullanımına ilişkin dikkat çeken bir veri de paylaşan Lakhani, "Priority Pass özelinde geçen yıldan bu yana Türkiye'deki ziyaret hacimlerimizde yüzde 27'lik bir büyüme kaydettik" ifadelerini kullandı.

Bu büyümenin seyahat edenlerin değişen beklenti ve motivasyonlarını anlamayı daha önemli hale getirdiğini belirten Lakhani, şirketin bu doğrultuda uluslararası bir araştırma gerçekleştirdiğini anlattı.

Priority Pass'ten Türkiye mesajı: Ziyaret hacmi bir yılda yüzde 27 büyüdü

"SEYAHAT EDENLERİN YAKLAŞIK ÜÇTE BİRİ SPOR VE SAĞLIKLI YAŞAM İÇİN YOLA ÇIKIYOR"

Priority Pass'in Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 20 ülkede gerçekleştirdiği araştırmaya değinen Lakhani, katılımcıların yaklaşık üçte birinin spor ve sağlıklı yaşam amaçlı seyahat ettiğinin ortaya çıktığını söyledi.

Bu eğilimin seyahat sektöründe önemli bir fırsat oluşturduğunu belirten Lakhani, Priority Pass'in sunduğu hizmetlerin de değişen ihtiyaçlara göre çeşitlendirildiğini kaydetti.

Lakhani, şirketin artık yalnızca havalimanı lounge hizmetleriyle sınırlı kalmadığını belirterek oyun alanları, sağlıklı yaşam ve spa hizmetleri ile hızlı geçiş gibi farklı seçeneklerin de programa dahil edildiğini ifade etti.

"MESELE DAHA FAZLA AVANTAJ SUNAMK DEĞİL"

Türkiye'deki yoğun kart kullanımının bankalar açısından farklılaşmayı daha önemli hale getirdiğine dikkat çeken Lakhani, müşterilere aynı tip hizmetlerin sunulması yerine farklı ihtiyaçlara yönelik avantajların geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

Lakhani, "Bir sonraki büyük adım daha fazla şey yapmak ya da daha fazla seyahat avantajı eklemek değil. Mevcut avantajları daha anlamlı ve yerinde hale getirerek müşterilerin gerçek isteklerini yansıtmalarını sağlamak" dedi.

Doğru avantajın doğru müşteriye ulaştırılması gerektiğini belirten Lakhani, segmentasyon ve kişiselleştirmenin bankaların sadakat programlarında giderek daha önemli hale geleceğini ifade etti.

ULTRA YÜKSEK VARLIKLI MÜŞTERİLER İÇİN "PRIVATE" PROGRAMI

Priority Pass'in yılın başında hayata geçirdiği "Priority Pass Private" hizmetine ilişkin de bilgi veren Lakhani, programın yalnızca davetle üye olunabilen özel bir yapı olduğunu söyledi.

Programın bankaların ultra yüksek varlığa sahip ve özel bankacılık müşterilerine yönelik geliştirildiğini belirten Lakhani, bu müşteri grubunun en değerli kaynaklarından birinin zaman olduğuna dikkat çekti.

Priority Pass Private kapsamında VIP terminal kullanımı, pasaport ve güvenlik kontrollerinde ayrıcalıklı geçiş gibi hizmetler sağlandığını ifade eden Lakhani, yolcuların özel araçla doğrudan uçağa kadar götürülebildiğini de aktardı.

"BANKALAR ARTIK DENEYİMLER ÜZERİNDEN REKABET EDİYOR"

Geçmişte lounge erişiminin kredi kartlarının sunduğu en önemli seyahat ayrıcalıklarından biri olduğunu belirten Lakhani, değişen yolcu beklentileriyle birlikte artık tek bir hizmetin yeterli olmadığını söyledi.

Havalimanı ekosisteminin önemli ölçüde değiştiğini ifade eden Lakhani, bazı yolcuların havalimanında mümkün olduğunca az zaman geçirmek istediğini, bazılarının ise yeme-içme veya dinlenme gibi deneyimlere öncelik verdiğini anlattı.

Lakhani, "Bazı insanlar havalimanında vakit geçirmek istemeyip hızlı geçiş imkanını kullanarak kapısına en kısa sürede ulaşmak isteyebilir. Başka biri ise havalimanındaki iyi bir restoranda yemek yiyerek o deneyimi yaşamak isteyebilir" değerlendirmesinde bulundu.

"SADAKAT PROGRAMLARININ GELECEĞİNDE ÜÇ UNSUR ÖNE ÇIKACAK"

Önümüzdeki dönemde seyahat odaklı sadakat programlarının müşterilerin bireysel tercihlerine göre şekilleneceğini belirten Lakhani, sektörün geleceğinde üç temel unsurun öne çıkacağını söyledi.

Bunların ilgililik, kişiselleştirme ve seçim imkanı olduğunu ifade eden Lakhani, hizmetin içeriği kadar müşteriye hangi anda sunulduğunun da önem taşıdığını vurguladı.

Lakhani, "İlgililik, kişiselleştirme ve seçim imkanı sadakat programlarının geleceğini belirleyecek temel etkenler. Önemli olan bunları doğru zamanda sunabilmek" ifadelerini kullandı.

İstanbulTürkiyeSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Esenyurt Belediyesi’ne operasyon 17 kişi gözaltına alındı, 2 kişi aranıyor Esenyurt Belediyesi'ne operasyon! 17 kişi gözaltına alındı, 2 kişi aranıyor
Milli maç öncesi şaşkına çeviren görüntü Yedek kulübesinde okey oynadı Milli maç öncesi şaşkına çeviren görüntü! Yedek kulübesinde okey oynadı
TFF düğmeye bastı Montella’nın yerine Arda Turan geliyor TFF düğmeye bastı! Montella'nın yerine Arda Turan geliyor
İnsanlar ev bulamazken Simeone’nin 180 dairesi olduğu ortaya çıktı İnsanlar ev bulamazken Simeone'nin 180 dairesi olduğu ortaya çıktı
İzmir paylaşımı başını yaktı Berna Laçin hakkında soruşturma başlatıldı İzmir paylaşımı başını yaktı! Berna Laçin hakkında soruşturma başlatıldı
Afrika ülkesinden Türkiye’ye karşı hamle İsrail’den yardım istediler Afrika ülkesinden Türkiye'ye karşı hamle! İsrail'den yardım istediler
Lisede pompalı tüfek paniği 15 yaşındaki öğrenci gözaltında Lisede pompalı tüfek paniği! 15 yaşındaki öğrenci gözaltında
İşte Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı’nın evinden çıkan paralar İşte Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı'nın evinden çıkan paralar
Son reyting kurbanı İddialı bir dizinin daha fişi çekildi Son reyting kurbanı! İddialı bir dizinin daha fişi çekildi
Hakkında soruşturma açılan Berna Laçin’den ilk tepki: 1 saat bile geçmedi Hakkında soruşturma açılan Berna Laçin'den ilk tepki: 1 saat bile geçmedi
AK Parti rozeti takan Cemil Tugay’dan dikkat çeken sözler: İzmir bir anda rahatlayacak AK Parti rozeti takan Cemil Tugay'dan dikkat çeken sözler: İzmir bir anda rahatlayacak
Tesettürlü bir TikTok kullanıcısının paylaşımı infial yarattı Tesettürlü bir TikTok kullanıcısının paylaşımı infial yarattı
Messi’nin veda gecesinde skandal 85 bin kişi bir anda yuhaladı Messi'nin veda gecesinde skandal! 85 bin kişi bir anda yuhaladı
Hugo’nun Tolga Abi’siydi Yıllar sonraki hali görenleri şaşırttı Hugo'nun Tolga Abi'siydi! Yıllar sonraki hali görenleri şaşırttı
Cemil Tugay’ın o sözlerinin ardından İlkin Aydın’dan Atatürk’lü paylaşım Cemil Tugay'ın o sözlerinin ardından İlkin Aydın'dan Atatürk'lü paylaşım
Cemil Tugay’ın AK Parti’ye katılması sonrası Levent Üzümcü istifa etti Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılması sonrası Levent Üzümcü istifa etti
Muharrem İnce’nin İzmir öngörüsü de gerçek oldu Muharrem İnce'nin İzmir öngörüsü de gerçek oldu
Türkiye’nin yeni stadyumu İstanbul’da yükseliyor İşte maliyeti Türkiye'nin yeni stadyumu İstanbul'da yükseliyor! İşte maliyeti
Hiç acımaları yok Bu takımla oynayana Allah yardım etsin Hiç acımaları yok! Bu takımla oynayana Allah yardım etsin
Hakan Hatipoğlu “Gecede 400 bin para kazanıyor“ dedi, herkesin aklına aynı isim geldi Hakan Hatipoğlu "Gecede 400 bin para kazanıyor" dedi, herkesin aklına aynı isim geldi
Ömer Çelik: Türkiye ile Azerbaycan arasına girmeye çalışan bazı ülkeler var Ömer Çelik: Türkiye ile Azerbaycan arasına girmeye çalışan bazı ülkeler var
Galatasaray’da 860 milyon euroluk borç çıkışı Dursun Özbek cevap verdi Galatasaray'da 860 milyon euroluk borç çıkışı! Dursun Özbek cevap verdi
17:14
Galatasaray’da 860 milyon euroluk borç çıkışı Dursun Özbek cevap verdi
Galatasaray'da 860 milyon euroluk borç çıkışı! Dursun Özbek cevap verdi
17:04
Ömer Çelik: Türkiye ile Azerbaycan arasına girmeye çalışan bazı ülkeler var
Ömer Çelik: Türkiye ile Azerbaycan arasına girmeye çalışan bazı ülkeler var
16:59
Hafız öğrencilere hakaret Öğretmen çıktı, MEB inceliyor
Hafız öğrencilere hakaret! Öğretmen çıktı, MEB inceliyor
16:42
Hiç acımaları yok Bu takımla oynayana Allah yardım etsin
Hiç acımaları yok! Bu takımla oynayana Allah yardım etsin
16:29
Türkiye’nin yeni stadyumu İstanbul’da yükseliyor İşte maliyeti
Türkiye'nin yeni stadyumu İstanbul'da yükseliyor! İşte maliyeti
16:22
Muharrem İnce’nin İzmir öngörüsü de gerçek oldu
Muharrem İnce'nin İzmir öngörüsü de gerçek oldu
16:11
TFF’de sürpriz karar İşte bu hafta hakemleri atayacak kişi
TFF'de sürpriz karar! İşte bu hafta hakemleri atayacak kişi
15:58
Alex de Souza’yı istemediler Süper Lig ekibinden şaşırtan karar
Alex de Souza'yı istemediler! Süper Lig ekibinden şaşırtan karar
15:49
Emeklilik maçında Messi’den inanılmaz hareket
Emeklilik maçında Messi'den inanılmaz hareket
15:18
Dünyanın en azılı suçlularından Babior, İstanbul’da yakalandı
Dünyanın en azılı suçlularından Babior, İstanbul'da yakalandı
14:53
Messi’nin veda gecesinde skandal 85 bin kişi bir anda yuhaladı
Messi'nin veda gecesinde skandal! 85 bin kişi bir anda yuhaladı
14:37
AK Parti rozeti takan Cemil Tugay’dan dikkat çeken sözler: İzmir bir anda rahatlayacak
AK Parti rozeti takan Cemil Tugay'dan dikkat çeken sözler: İzmir bir anda rahatlayacak
14:13
İşte Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı’nın evinden çıkan paralar
İşte Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı'nın evinden çıkan paralar
13:58
TFF’de bir istifa daha Hacıosmanoğlu’nun yeğeni görevi bıraktı
TFF'de bir istifa daha! Hacıosmanoğlu'nun yeğeni görevi bıraktı
13:49
Cemil Tugay’ın AK Parti’ye geçmesi sonrası İzmir’de ilk istifa
Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçmesi sonrası İzmir'de ilk istifa
13:43
Greenwood için “Mutsuz“ diyorlardı Bu görüntüyü izleyenler aynı yorumu yapıyor
Greenwood için "Mutsuz" diyorlardı! Bu görüntüyü izleyenler aynı yorumu yapıyor
13:42
Nişanlandıktan 48 saat sonra trafik kazasında yan yana can verdiler
Nişanlandıktan 48 saat sonra trafik kazasında yan yana can verdiler
13:26
İzmir paylaşımı başını yaktı Berna Laçin hakkında soruşturma başlatıldı
İzmir paylaşımı başını yaktı! Berna Laçin hakkında soruşturma başlatıldı
13:25
Devreye İlkay Gündoğan girdi Galatasaray’dan dünyayı ayağa kaldıracak transfer
Devreye İlkay Gündoğan girdi! Galatasaray'dan dünyayı ayağa kaldıracak transfer
13:18
İstanbul’da lisede kavga Ekipler olay yerine sevk edildi
İstanbul'da lisede kavga! Ekipler olay yerine sevk edildi
12:40
66 gündür cezaevinde olan Erdal Beşikçioğlu’nun son hali
66 gündür cezaevinde olan Erdal Beşikçioğlu'nun son hali
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2026 17:35:16. #7.12#
SON DAKİKA: Priority Pass'ten Türkiye mesajı: Ziyaret hacmi bir yılda yüzde 27 büyüdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei