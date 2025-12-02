Psikolojik Sorunları Olan Avukat Araçlara Zarar Verdi - Son Dakika
Psikolojik Sorunları Olan Avukat Araçlara Zarar Verdi

Psikolojik Sorunları Olan Avukat Araçlara Zarar Verdi
02.12.2025 10:39  Güncelleme: 11:30
Denizli'de psikolojik sorunları olduğu iddia edilen avukat, park halindeki araçlara saldırdı.

Denizli'de psikolojik sorunları olduğu iddia edilen avukat, yaşadıkları sitede terör estirdi.

KOMŞULARININ 40 ARACINA ZARAR VERDİ

Olay, Cumartesi günü akşam saatlerinde Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bulunan Umutkent 2 Sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; sitedeki bir apartman dairesinde ailesiyle birlikte ikamet eden ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen genç avukat F.K., site içerisinde terör estirdi. Eline aldığı sopa ile site içesindeki otoparkta park halindeki yaklaşık 40 araçlara saldıran F.K., araçlara aynaları ve camlarını kırarak zarar verdi.

SİTE SAKİNLERİ ŞİKAYETÇİ OLDU

Site sakinleri öncede buna benzer davranışlar sergilediği öne sürülen F.K.'dan şikayetçi olurken, zarar oluşan araçlarda inceleme yapıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Merkezefendi, Güvenlik, 3-sayfa, Denizli, Terör, Suç, Son Dakika

