Ramazan Bayramı tatilinde seyahat planı yapanlar dikkat! Meteoroloji'den önemli uyarılar - Son Dakika
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Ramazan Bayramı tatilinde seyahat planı yapanlar dikkat! Meteoroloji'den önemli uyarılar

17.04.2023 10:18

Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte hava durumu da gündemdeki yerini aldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, arife günü hava sıcaklıklarında düşüş beklenirken, bayramın birinci, ikinci ve üçüncü günü Türkiye genelinde yağışlı bir hava olacağı düşünülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege (Muğla dışında), Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Yozgat, Kayseri, Sivas ve Giresun çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.

BAYRAMDA SAĞANAK BEKLENİYOR

Ramazan'ın son günlerine girilirken herkes 3 günlük bayram tatili için planlar yapmaya başladı. Bu noktada ise bayramın başlayacağı cuma ve sonraki günlerde havanın nasıl olacağı merak edildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sayfasında yer alan haftalık hava tahmin raporuna göre bayramın ilk günü 21 Nisan Cuma günü neredeyse Türkiye'de sağanak yağış etkili olacak. Aydın, İzmir, Muğla, Antalya, Adıyaman, Şanlıurfa, Mardin yağış beklenmeyen iller arasında. Aynı şekilde cumartesi ve pazar günleri de birçok kent yağışlı havanın etkisi altında olacak. Pazar günü Marmara ve Ege'nin bir bölümünde güneş kendisini gösterecek.

İşte haftanın hava durumu raporu:

Ramazan Bayramı'nda hava nasıl olacak? Meteoroloji'nin raporunu okumadan plan yapmayın
YORUMLAR (1)
  • Hamit Gündoğdu: Benim için rahmetin yağması sorun değil. Zira en az 10 senedir bir yere gidemiyorum. Çünkü cep delik cepken delik. Bize yine evim evim güzel evim şarkısını söylemek düşüyor ve iyiki başka bir şey düşmüyor.. kader veya fitratimiz bu mu? Deseydim..acaba?!;(((( Cevap Yaz 3 0 Yayından Kaldır
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Karadeniz, Marmara, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ramazan Bayramı tatilinde seyahat planı yapanlar dikkat! Meteoroloji'den önemli uyarılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ramazan Bayramı tatilinde seyahat planı yapanlar dikkat! Meteoroloji'den önemli uyarılar - Son Dakika
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