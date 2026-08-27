RAMS Türkiye'den Konutta Yeni Finansman Hamlesi: RAMS Park House Maslak'ta 60 Aya Varan Vade Fırsatı - Son Dakika
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RAMS Türkiye'den Konutta Yeni Finansman Hamlesi: RAMS Park House Maslak'ta 60 Aya Varan Vade Fırsatı

RAMS Türkiye\'den Konutta Yeni Finansman Hamlesi: RAMS Park House Maslak\'ta 60 Aya Varan Vade Fırsatı
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RAMS Türkiye, RAMS Park House Maslak'ta 60 aya varan vade imkânı sunan yeni finansman modelini hayata geçirdi.

Aralık 2027'de teslim edilmesi planlanan projeye ilişkin kampanyayı yeni marka yüzleri Hazal Kaya ve Ali Atay ile birlikte duyuran RAMS Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Devran Bülbül, “İnsanlara yalnızca bir konut değil, güvenle ve huzurla yaşayabilecekleri bir hayat sunmayı hedefliyoruz. Hazal Kaya ve Ali Atay ile başlattığımız bu uzun soluklu iş birliği de aynı yaşam anlayışını ve 'İyi ki Buradayız' mesajını daha geniş kitlelerle buluşturacak” dedi.

İstanbul'un en büyük ölçekli kentsel dönüşüm projelerinden biri olan RAMS Park House Maslak, konut sahibi olmak isteyenler için yeni bir finansman kampanyası başlattı. RAMS Türkiye, projede 60 aya varan vade ile ev sahibi olma imkânı sunarken, markanın yeni iletişim dönemini de duyurdu. Bu kapsamda ünlü oyuncular Hazal Kaya ve Ali Atay, iki yıllık iş birliğiyle RAMS Türkiye'nin yeni marka yüzleri oldu.

Düzenlenen basın toplantısında konuşan RAMS Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Devran Bülbül, mevcut ekonomik koşullarda konuta erişimin önündeki en büyük engelin finansman olduğuna dikkat çekerek, insanların güvenli ve nitelikli konuta ulaşmasını kolaylaştıracak çözümler geliştirmeye devam ettiklerini söyledi. Bülbül, “Bugün insanların konut alırken en fazla zorlandığı konu finansman. Biz de bu noktada sorumluluk alarak müşterilerimize uzun vadeli ödeme kolaylığı sunuyoruz. Hayata geçirdiğimiz yeni kampanyayla RAMS Park House Maslak'ta 60 aya varan vade imkânı sağlıyoruz. İnsanların güvenle yaşayabilecekleri evlere ulaşmasını kolaylaştırmak istiyoruz. Proje daha tamamlanmadan yaklaşık yüzde 20 değer artışı sağladı. Şehrin ihtiyaçlarına cevap veren, insanların 'İyi ki Buradayız' diyeceği yaşam alanları kazandırıyoruz” dedi.

RAMS Türkiye'den Konutta Yeni Finansman Hamlesi: RAMS Park House Maslak'ta 60 Aya Varan Vade Fırsatı

“İyi ki Buradayız” ile yeni iletişim dönemi

RAMS Türkiye, Hazal Kaya ve Ali Atay ile hayata geçirdiği iki yıllık iş birliğiyle yeni marka iletişim dönemini de başlattı. “İyi ki Buradayız” söylemiyle hazırlanan ve televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan kampanya; güven, aile, komşuluk ve aidiyet duygularını merkeze alıyor. Hazal Kaya ve Ali Atay’ın rol aldığı reklam filmi, RAMS’ın yaşam alanlarına bakışını ve sunduğu yaşam deneyimini, insanların kendilerini ait ve güvende hissedecekleri bir yaşam kültürüyle birlikte anlatıyor.

Devran Bülbül, Hazal Kaya ve Ali Atay ile yapılan iş birliğine ilişkin de şu değerlendirmede bulundu: “Biz sadece tanınmış isimlerle çalışmak istemedik. Güveni, samimiyeti, aileyi ve doğallığı hayatlarında da temsil eden yol arkadaşları arıyorduk. Hazal Kaya ve Ali Atay'ın bu değerlerle doğal bir uyum yakaladığını düşünüyoruz. Bu birlikteliği, ortak değerler etrafında şekillenen uzun soluklu bir marka iş birliği olarak görüyoruz.”

RAMS Türkiye'den Konutta Yeni Finansman Hamlesi: RAMS Park House Maslak'ta 60 Aya Varan Vade Fırsatı

Hazal Kaya: “Kendimizi içinde görebildiğimiz bir hikâyenin parçası olduk”

RAMS Türkiye ile yollarının ortak değerler sayesinde kesiştiğini belirten Hazal Kaya ise şunları söyledi: “Bir iş birliğinde benim için en önemli konu güven. RAMS ile tanıştığımızda sadece bir reklam filmi çekmeyeceğimizi hissettik. Kendimizi içinde görebildiğimiz, aileyi, güveni ve aidiyet duygusunu anlatan gerçek bir hikâyenin parçası olduk. İstanbul'a geldiğimizde yaşayacağımız evimizin de RAMS Park House Maslak'ta olması, bu hikâyeyi bizim için çok daha gerçek ve samimi kılıyor. Bu samimiyetin izleyiciye de geçeceğine inanıyorum.”

Ali Atay da projede yer alma nedenlerini şu sözlerle anlattı: “Bizim için önemli olan anlatılan hikâyeye inanabilmekti. RAMS'ın ortaya koyduğu yaşam anlayışı bize çok yakın geldi. Bu nedenle süreç bizim açımızdan oldukça doğal gelişti. İnsanların kendilerini evlerinde hissedebilecekleri bir yaşam fikrini anlatıyor olmak bizim için çok kıymetli.”

All In One yaşam konseptiyle öne çıkıyor

409 bin metrekarelik inşaat alanında geliştirilen RAMS Park House Maslak, 10 blok ve yaklaşık 3 bin bağımsız bölümden oluşan yapısıyla Türkiye'nin en kapsamlı dönüşüm projeleri arasında yer alıyor. Proje, yaklaşık 10 bin 900 metrekarelik çarşı alanı, açık ve kapalı yüzme havuzları, gökyüzü havuzu, gökyüzü terası, spor alanları, Yoga & Zen stüdyosu, ortak çalışma alanları, kreş, klinik, çocuk oyun alanları, bisiklet parkurları ve sosyal yaşam alanlarıyla All In One konseptini hayata geçiriyor. Geniş daire tipleriyle dikkat çeken RAMS Park House Maslak; 1+1’den 4+1’e uzanan, teraslı, balkonlu ve bahçeli konut alternatifleriyle farklı yaşam beklentilerine yanıt veriyor. Aralık 2027 teslim tarihli proje; Maslak'ın merkezindeki konumu ve güçlü ulaşım bağlantıları, modern mühendislik yaklaşımı ve kapsamlı sosyal donatılarıyla İstanbul'da yaşam, yatırım ve kentsel dönüşümün yeni referans noktalarından biri olarak öne çıkıyor.

Türkiye yatırımlarına devam ediyor

38 yılı aşkın deneyime sahip RAMS; bugün 4 ülkede, 9 şehirde, 100'ün üzerinde proje ve 6 milyon metrekarenin üzerinde tamamlanan inşaat alanıyla faaliyet gösteriyor. Türkiye'yi en önemli büyüme merkezlerinden biri olarak konumlandıran şirket, İstanbul başta olmak üzere yeni konut ve karma yaşam projeleriyle yatırımlarını sürdürüyor.

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SON DAKİKA: RAMS Türkiye'den Konutta Yeni Finansman Hamlesi: RAMS Park House Maslak'ta 60 Aya Varan Vade Fırsatı - Son Dakika
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