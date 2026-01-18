Rize\'de Sibirya\'yı andıran görüntüler, sporcular donmuş suda yüzdü

Rize'de bu yıl 10'uncusu düzenlenen Kış Yüzme Şenliği, soğuk havaya rağmen renkli ve sıra dışı görüntülere sahne oldu. Türkiye'nin farklı illerinden gelen sporcular, buz tutan sularda yüzerek hem dayanıklılıklarını sınadı hem de izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

60 SPORCU YARIŞTI

Rize'nin Ardeşen ilçesine bağlı Deremezra köyü Neknari mevkiinde gerçekleştirilen etkinliğe yaklaşık 60 sporcu katıldı. Katılımcılar, sıfır dereceye yaklaşan su sıcaklığında yüzerek soğukla mücadele etti. Sularda en uzun süre kalabilmek için kıyasıya rekabetin yaşandığı etkinlikte, dayanıklılık ön plana çıktı.

Etkinlik koordinatörü Hasan Önder, yüzme öncesinde sporculara soğuk suya giriş kuralları, suda kalma süresi ve vücudun verebileceği tepkiler hakkında bilgilendirme yaptı. Gerekli hazırlıkların ardından sporcular, buz gibi suya girerek zorlu parkurda yüzdü.

Katılımcılar suyun içinde tulum da çaldı, horon da tepti. Ortaya çıkan renkli görüntüler izleyicilerden büyük ilgi gördü.

"BUZ GİBİ SUDA YÜZÜP ÇAYLA ISINIYORUZ"

Festivalin sıra dışı yönüne dikkat çeken Hasan Önder, etkinliğin sadece bir spor faaliyeti olmadığını vurgulayarak şunları söyledi: "10'uncusunu düzenlediğimiz oldukça farklı bir festival. Dostluk, doğa, dayanıklılık ve adrenalin bir arada. Bir yanda tulum ezgileri var, diğer yanda buz gibi sudan çıkıp dünyanın en doğal çayıyla ısınacağız. Su sıcaklığı sıfır derece civarında, hatta üzeri hemen buz tutuyor. Bu yıl 60 kişi katıldı, hedefimiz gelecek yıllarda bu sayıyı 100'e çıkarmak."

İLK KEZ DENEYENLER DE OLDU

Etkinlik için İzmir'den gelen Ekin Ataş ise yaşadığı deneyimi şu sözlerle anlattı: "İlk kez girdim, gerçekten çok soğuktu. Başta nefes almak zor oluyor ama bir süre sonra vücut ısısını dengelemeye başlıyor. Çok uzun süre suda kalmak mümkün değil ama inanılmaz keyifli bir deneyim. Herkese tavsiye ederim."