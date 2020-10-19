Sahte içkiye 10 günde büyük darbe vuruldu - Son Dakika

Sahte içkiye 10 günde büyük darbe vuruldu

19.10.2020 10:05
Sahte içkiye 10 günde büyük darbe vuruldu, System.String[]

Sahte içki nedeniyle Türkiye genelinde ölümlerin görüldüğü 9 Ekim'den bu yana yapılan operasyonlarda 296 şüpheli yakalandı, binlerce litre sahte içki ve alkol ele geçirildi.

Sahte içki nedeniyle Türkiye genelinde ölümlerin görüldüğü 9 Ekim'den bu yana yapılan operasyonlarda 296 şüpheli yakalandı, binlerce litre sahte içki ve alkol ele geçirildi.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, maliyeti düşürmek amacıyla yapılan ve etil alkol yerine metil alkol kullanılarak hazırlanan sahte içkilerin çok sayıda kişinin ölümüne neden olmasının arından güvenlik güçleri sahte içkiyle mücadeleye hız verdi.

Son 10 günde İstanbul, İzmir, Mersin, Aydın, Muğla, Kırıkkale, Trabzon, Tekirdağ, Zonguldak ve Kırklareli'nde metil alkol zehirlenmesi nedeniyle 58 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi hastanelerde tedavi altına alındı.

Ölümlerle ilgili geniş çaplı soruşturma yürüten polis ve jandarma, başta ölüm olaylarının yaşandığı iller olmak üzere 23 ilde denetim ve operasyonlar gerçekleştirdi.

Operasyonlarda sahte içki üreten ve satan 296 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 78'i tutuklandı. Bazı şüpheliler, hakkında adli işlem başlatıldıktan sonra serbest bırakılırken, bazılarının ise kolluk kuvvetleri ve adliyedeki işlemleri sürüyor.

Eczane, samanlık ve evlere sahte içki operasyonu

Polis ve jandarma, halk sağlığını tehlikeye atan sahte içkiyle mücadele kapsamında her bilgiyi değerlendirerek ölümlerin önüne geçmek için çabalıyor.

Emniyet güçleri içki imalathanelerinin yanı sıra eczane, samanlık ya da imalathaneye dönüştürülmüş evlere de baskınlar yaptı. Bu operasyonlar sonucunda binlerce litre sahte içki ve alkol, yeni zehirlenmelere neden olmadan ele geçirildi.

İstanbul'da 15 Ekim'de 2 ev ile 1 iş yerinde sahte içki imal edildiği bilgisi üzerine harekete geçen polis, belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda, bidon ve fiber tanklar içerisinde 5 bin 685 litre etil alkol ile çok miktarda sahte içki yapımında kullanılan malzeme ele geçirdi. Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında Kaçakçılık Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.

Aynı gün Manisa'nın Yunusemre, Salihli ve Turgutlu ilçelerinde de üç ayrı operasyon gerçekleştirildi.

Yunusemre ilçesinde bağ evinde sahte içki yapıldığı ihbarı üzerine jandarmanın gerçekleştirdiği operasyonda 9 bin 785 litre sahte şarap ve rakı ele geçirildi.

Turgutlu ilçesinde bir çiftliğe düzenlenen operasyonda, samanların arasına gizlenmiş 2 bin 400 litre sahte içki bulundu.

Salihli'deki bir adreste sahte içki imal edilip piyasaya sürüldüğü bilgisi üzerine çalışma başlatan polis, sahte bandrolle işaretlenmiş 700 litre farklı marka ve türlerde sahte içki, çok sayıda sahte bandrol, marka etiketi, bilyeli ve mühürlü kapağa el koydu.

Manisa'daki operasyonlarda 5 zanlı gözaltına alındı.

Ankara'da 11-14 Ekim'de iş yerlerine yapılan denetimlerde 3 bin 600 litre etil alkol ile 500 litre sahte içki ele geçirildi, 3 kişi yakalandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 17 Ekim'de düzenlenen operasyonda 545 litre etil alkol bulunan eczanenin sahibi ve çalışanı gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 16 Ekim'de düzenlenen sahte içki operasyonunda farklı illere gönderilmek üzere hazırlanan 970 litre etil alkol ele geçirildi. Etil alkolün bir kısmının Edirne, İstabul ve Mersin'e gönderilmek üzere kolilendiğinin tespit edildiği operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Ele geçirilen sahte içkinin miktarı artıyor

Yakalanan sahte içki ve etil alkol miktarı son 10 günde büyük miktarlara ulaştı. Yapılan denetim ve baskınlarla, olası üzücü olayların önüne geçildi.

Polis ve jandarmanın 9 Ekim'den bu yana 23 ildeki operasyonlarında yaklaşık 39 bin 850 litre ve 2 bin 165 şişe sahte içki, 27 bin 225 litre ve 2 bin 850 şişe etil alkol ile 15 ton sahte içki yapımında kullanılan malzemeye el konuldu.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sahte içkiye 10 günde büyük darbe vuruldu - Son Dakika

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