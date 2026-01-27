Yasak aşk cinayetinin suç ortağının ifadesi: Annemin cinsel görüntüleri olan telefonu kırdım - Son Dakika
Yasak aşk cinayetinin suç ortağının ifadesi: Annemin cinsel görüntüleri olan telefonu kırdım

27.01.2026 10:52
Samsun'da yasak ilişki yaşadığı sevgilisini boğazını keserek öldürdükten sonra polise teslim olan kadın ile oğlu ve kocası adliyeye sevk edildi. Olay sırasında arabada olan ve satırla Ferit Marhan'a satırla vurduğu tespit edilen Gamze Sagamer'in oğlu A.S., saldırı iddialarını reddederek, "Sadece annem cinsel videolarının olduğunu söylediği için Ferit'in telefonunu kırıp çöpe attım" dedi.

Samsun'un Canik ilçesinde Ferit Marhan'ın (45) hafif ticari aracında bıçakla boğazının kesilip satırla başına vurularak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan gönül ilişkisi yaşadığı Gamze Sagamer (38) ile eşi D.A.S. (38) ve oğlu A.S. (23) adliyeye sevk edildi.

YASAK AŞKINI ÖLDÜRÜP TESLİM OLDU

Olay, 24 Ocak'ta saat 21.30 sıralarında, Düvecik Mahallesi 431'inci Cadde'de meydana geldi. İddiaya göre, Ferit Marhan gönül ilişkisi yaşadığı iddia edilen Gamze Sagamer ve oğlu A.S. ile buluştu. Marhan'ın kullandığı seyir halindeki hafif ticari araç, tartışma sonrası emniyet şeridinde durdu. Tartışmanın büyümesiyle Ferit Marhan, bıçakla boynu kesilip, satırla başına aldığı darbelerle öldürüldü. Daha sonra Gamze Sagamer'in eşi D.A.S., geldiği araçla eşi ve oğlunu alıp, olay yerinden ayrıldı. Gamze Sagamer polis merkezine gidip teslim olurken, baba ve oğul ise evlerine gitti. Sagamer'in tarifi üzerine olay yerine giden polis, Marhan'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Polis, D.A.S. ve oğlu A.S.'yi de gözaltına aldı. Otopsi işlemlerinin ardından Marhan'ın cenazesi, 25 Ocak'ta toprağa verildi.

ANNE BOĞAZINI KESTİ, OĞLU SATIRLA VURDU

Seyyar satıcılık yapan Ferit Marhan'ın 4, Gamze Sagamer'in ise 3 çocuğu olduğu öğrenildi. Polis soruşturmasında, Gamze Sagamer'in Ferit Marhan'ı tartışma sonrasında bıçakla boynunu kestiği, daha sonra ise oğlu A.S.'nin satırla vurduğu iddia edildi. Gamze Sagamer'in telefon incelemelerinde ise anne ile oğulun Ferit Marhan'ın hafif ticari aracına binmeden önce mesajlaştıkları tespit edildi.

"AMACIM KORKUTMAKTI, BOĞAZI KESİLDİ"

Gamze Sagamer, emniyetteki ifadesinde, "Bir yıl önce tanıştık ve sevgili olduk. Kendisiyle ilişkiye giriyorduk, eşimin de haberi yoktu. Son dönemlerde kendisini istemediğim için beni dövüyordu. Kendisine yaklaşmak istemiyordum, korkuyordum. 2 ay önce umreye gitti. Oradan da bana tehdit mesajları attı. Daha önceki şikayetlerimden dolayı uzaklaştırma kararı var ama 23 Ocak'ta bitmişti. Olay günü evimin önüne geldi. Evdeki satır ve bıçağı alıp yanına indim. Arabaya binerken oğlum beni gördü. Ferit çok sarhoştu, elinde biber gazı vardı. Oğlum da gelsin dedim ve o da arabaya bindi. Oğlum önde, ben arkada oturuyordum. Cebimdeki satır ve bıçağı sağ ön koltuğun arkasındaki cebe koydum. Bir yerde durduk, tartışmaya başladık. Ferit, elindeki bira şişesini kaldırdığı sırada sakladığım bıçağı alarak sol elimle kafasını tutup boğazına bıçağı dayadım amacım korkutmaktı ama boğazı kesildi. Bıçak ile birkaç kez daha vurdum. Sonra bıçağı atıp satırı aldım. Koltukların arasından öne geçtim. Oğlumu arkama aldım, birkaç kez daha Ferit'in boynuna satırla vurdum. Sonra eşim kapıyı açtı. 'Beni karakola bırakın' dedim. Oraya yakın bıraktılar ve bıçak ile satırla teslim oldum" ifadelerini kullandı.

"ANNEMİN CİNSEL GÖRÜNTÜLERİ OLAN TELEFONU KIRDIM"

Gamze Sagamer'in oğlu A.S. ise ifadesinde, "Olay günü annemin yanında olmamı istemesi üzerine ben de onunla gittim. Ben önde annem arkada oturuyordu. Seyir halindeyken tartışmaya başladılar. Ferit annemi tehdit ediyordu ama karışmadım. Sonra Ferit, aracı yol kenarında durdurdu. Tartışma devam edince annem bıçağını çıkardı ve Ferit'in boğazını bıçakla kesti. Sonra da satırla birkaç kez vurdu. Ben Ferit'e saldırmadım. Ben babamı aradım, gelmesini istedim. 10 dakika sonra yanımıza geldi. Babamın minibüsüyle annemi karakola bıraktık ve eve geçtik. Polisler sonra bizi alıp götürdü. Annemle öncesinde bir plan yapmadık. Babam beni yol kenarında durdurdu ve annem cinsel videolarının olduğunu söylediği için Ferit'in telefonunu kırıp çöpe attım" dedi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Cinayet, Güncel, Samsun, Canik, Suç, Son Dakika

  • 2009kilic 2009kilic:
    Anlatılan ifadelerde sorgulama esasını çıkacak çelişkilerin neler olabileceğine inandığım için oğlu annesi büyük ihtimalle de kocası tuzağa düşürüp öldüş oldukları ihtimali çok yûksektir. 17 0 Yanıtla
    Haluk Akkaya Haluk Akkaya:
    bence kadın o arabaya hiç binmedi bulustular baba ve ogul cezayı kesti.muhtemelen anneye de olayı üstlenme sartı kosarak yasamasına ızın verdıler.anne karakola onlarda kana bulanmış kıyafetlerı cıkarmak ve yok etmek için eve gittiler. 0 0
