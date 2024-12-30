Şef Reşat Aydın: Yılbaşı gecesine özel tariflerle lezzetli girin!

Gastronomi

İster klasik tatları tercih edin ister farklı lezzetlerle masanızı renklendirin, bu geceyi unutulmaz kılmak tamamen sizin elinizde! Yılbaşı özel menüsünütüm dar gelirli aileleriçin paylaşan Şef Reşat Aydın'a bırakıyoruz.

Sizler için yılbaşına özel hazırladığım maliyetleri düşük beş yıldızlı tariflerle hem gözlere hem de damaklara hitap edecek ve her dar gelirli ailelerinde yapabileceği özel bir yılbaşı ziyafetşöleni yaratmanıziçin siz değerli okurlarımıza birbirinden özel fark yaratacağımıztarifleri vereceğim.

2025'e lezzetli bir başlangıç yapmak isteyenler dışarıda eğlence eşliğinde geçirmek en büyük dilekleridir. Fakat otel, restoran ve eğlence mekanlarındaki yüksek fahiş fiyatlar her kesimi kara kara düşündürmektedir.

Sizler de bu yılbaşını düşük maliyetlerle evlerinizde beş yıldızlı bir ziyafet sofrasına dönüştürüp yeni yıla lezzetli bir başlangıç yapmanız ve kendi yeteneklerinizi sergilenmek için bir şef edası ile misafirlerinize ve sevdiklerinize sofranızda fark yaratacak ve hayran bırakacak özel gala menüsü ile yılbaşı gecesinde unutulmaz bir ziyafet şölenine dönüştürebileceksiniz.

Artan fiyatlar özellikle orta gelirli vatandaşlar için yılbaşı eğlencelerini lüks haline getirirken, yeni yıla dışarıda girmek artık orta gelirli vatandaş için hayal gibi görünse de vereceğim maliyeti düşük beş yıldızlı ziyafet menüsü ve tariflerleevinizdebeş yıldızlı ziyafet masası hazırlamanız içinyardımcı olacaktır. Bu yılbaşına özel olarak hazırladığım bu menüyü severek yapacaksınız.

Yılbaşına özel gala menüsüne başlarken masada olması gerekenler; Bardaklar içinde limon suyu ile çubuk doğranmış havuç hıyar ve taze kereviz sapları. Kokteyl zeytin ve küp doğranmış beyaz peynir.

Üzerinde zeytinyağı ve kekik ile soğuk başlangıç olarak;

Zeytinyağlı pilaki

Haydari

Ispanak tarator

Hamsi turşusu

Patlıcan söğürme

Muhammara

Ara sıcak

Tavuklu çıtır börek

Çorba & konseme

Erişteli tavuk konseme

Ana yemek

Portakallı piliç Topkapı- Buharda taze sebzeler ve patates püresi eşliğinde.

Tatlı

Kralın pastası

Yemek sonunda

Meyve sepeti

Üç çeşit çerez

MALZEMELER

ZEYTİNYAĞLI PİLAKİ

Barbunya fasulyesi 500 gr akşamdan ıslatılmış

Kuru soğan 1 baş

Sarımsak 4 diş

Havuç 1 adet küçük küp şeklinde doğranmış

Zeytinyağı ½ kahve fincanı

Domates 4 adet kabukları duyulup küp doğranmış

Üç su bardağı kaynamış su

Yeterince tuz

Yeterince karabiber

Bir tatlı kaşığı kırmızı toz biber

YAPILIŞI

Akşamdan ıslattığımız barbunya fasulyemizi bir tencereye su koyup yarım limonun suyunu sıkıp beş dakika haşlayıp süzelim. Başka bir tencereye yağı küçük küp şeklimde doğranmış beyaz kuru soğanımızı kısık ateşte karamelize olana kadar kavuralım. Küp doğradığımız Havucunu ezilmiş sarımsağımızı ve fasulyemizi ilave edip suyunu verelim tuzunukarabiberini ve kırmızı toz biberini atıp kaynatalım üzerindeki köpük oluştuğunda alalım ve soyup küp şeklinde doğradığımız domatesleri ilave edip tencerenin kapağını kapatıp kısık ateşte pişirelim pişen pilakimizi soğutalım servise hazır.

HAYDARİ

Malzemesi:

Yoğurt 1 kg

Margarin & tereyağı 200 gr

Kuru nane 1 tatlı kaşığı

Taze nane 4 dal yaprak halinde ince doğranmış

Dere otu½bağ

Maydanoz ½ bağ

Çökelek 1 su bardağı

Zeytinyağı 1 kahve fincanı

Varsa toz ceviz bir çay bardağı

YAPILIŞI

Bir tavaya yağı koyup eritip kazdıralım kuru naneyi ilave edip kavurup bir kanara alalım(içine ceviz koyacağımız zaman ilk önce cevizi yağ koymadan kavurup yıkayıp işleme devam edelim)

Yoğurdu bir yuvarlak cam kaseye koyup sarımsak tuz ve tüm malzemeyi ilave edip iyice karıştıralım ve yeni bir kaba alıp dolapta dinlendireli. Servise hazır.

ISPANAK TARATOR

Ispanak 500 gr sirkeli bol su ile beş altı defa yıkanım ince doğranmış.

Tereyağı & margarin 100 gr.

Sarımsak 3 diş ezilmiş

Yoğurt 1 kg

Zeytinyağı bir kahve fincanı

Bir su bardağı panko veya akmak kırıntısı

Yeterince tuz

Bir tavaya çok az tereyağını koyup kızdırın. Yıkayıp doğradığımız ve iyice kuruttuğumuz ıspanağı ilave edip tam yeşil olana kadar soteleyelim ve soğumaya bırakalım.

Tavada diğer tereyağını eritelim. Bir oval kaba yoğurdu koyup sarımsak, zeytinyağını panko ekmek kırıntısı veya bayat ekmeği, erittiğimiz tere yağını ve tuzu koyup çırpma teli ile iyice kıvam alana kadar çırpalım en son soğuttuğumuz ıspanakları ilave edip bir kaşık ile karıştırın buzdolabında dinlenmeye bırakın. Servise hazır.

HAMSİ TURŞUSU

Malzemesi:

Hamsi 500 gr temizlenip kılçıkları ayaklanmış

Elma sirkesi 1 çay bardağı

Limon½ suyu yarım

Portakal ½ suyu yarım

Salamura tuz bir tatlı kaşığı

Varsa bir çimdik toz hardal

Bir çimdik toz zerdeçal

Sarımsak 2 diş çok küçük doğranmış

Taze defne yaprağı 2 adet

YAPILIŞI

Temizlenip kılçıkları ayıklana hamsileri bir cam kaba sıra sıra diziniz. Defne yapraklarını koyup diğer malzemeyi başka bir kapta tuz eriyene kadar karıştırıp ilave edip üzerine temiz bir taş koyup bir gün dolapta salamura ediniz ve bir gün sonra hamsi turşunuz servise hazır olacak.

PATLICAN SÖĞÜRME

Malzemesi:

Kemer patlıcanı 6 adet

Kırmızı kapya biber 5 adet

Patlıcan ile Fırında veya ocakta közlenmiş kabukları soyulmuş

Zeytinyağı 1 kahve fincanı

2 diş sarımsak dövülmüş

Üzüm sirkesi 1 çorba kaşığı

Limon suyu bir çorba kaşığı

Toz şeker 1 tatlı kaşığı

Tuz bir tatlı kaşığı

Taze maydanoz ½ sirkeli su ile yalanıp kabaca doğranmış

YAPILIŞI

Közlediğimiz patlıcanları ve kırmızı kapya biberler kabaca doğrayın. Bir kaba alın diğer malzemeleri ilave edip dikkatlice karıştırın buzdolabında biraz dinlendirip servis edin.

MUHAMMARA

Malzemesi:

Bayat somun ekmek 1 adetikiye kesilip 70 derece ısıtılmış fırında yaklaşık 15 dakika kurutulmuş ve ezilmiş

Kırmızı kapya biber 4 adet közlenmiş ve kabukları soyulmuş küçük küçük doğranmış

Zeytinyağı 1 kahve fincanı

Sarımsak 2 diş ezilmiş

Kırmızı toz biber 1 çorba kaşığı

Ceviz içi 1 su bardağı

Nar ekşisi ½ kahve fincanı

Tuz 1 tatlı kaşığı

Şeker 1 tatlı kaşığı

Buzlu su 1 su bardağı

Bir mutfak robotuna ceviz, ekmek kırıntısı, tuzu, şekeri, kırmızı toz biberi koyup hepsi iyice irmik bibi olana kadar çalıştırın. Diğer malzemeyi ilave edip kıvam alana kadar robotu çalıştırın. Dilerseniz en son ince kıyılmış maydanoz ilave edebilirsiniz ve servise hazır.

TAVUKLU ÇITIR BÖREK

Malzemesi:

Taze yufka 4 adet

Tereyağı & margarin 200 gr

Tavuk but kemiksiz 500 gr çok az su ile haşlanmış

Kuru soğan 1 adet ince doğranmış

Sıvı yağ ½ kahve fincanı

Kırmızı biber 1 adet ince doğranmış

Yeşil biber 2 adet ince doğranmış

Maydanoz 1 bağ

Sarımsak 2 diş ezilmiş

Yeterince tuz ve karabiber

YAPILIŞI

Bir tencereye sıvı yağı koyup soğanları pembeleşene kadar kavurun ardından ince doğranmış biberleri ekleyerek tekrar kavurun haşladığımız tavukları didip ilave edip biraz daha kavurun ve baharat ve tuzunu ilave edip soğumaya bırakın. Soğuduktan sonra ince kıyılmış maydanozu ve az kuru kekik ilave edin bir kenarda bekletin

Tereyağını eritin yufkaların üzerine sürerek üst üste dizin en son yufkayı koyup yufkaları üçken olarak sekizparçaya kesin ortalarına tavuklu harcı koyup çok sıkıştırmadan rulo yaparak sarın bir fırın tepsisinin altını yağlayın börekleri tepsiye dizin. Önceden ısıtılmış 200 derecede fırında 20 dakika pişirin. Fırından çıkarın ve bir tepsi ile böreğimiz servise hazır.

ERİŞTELİ TAVUK KONSEME

Konseme Fransız bir kelimedir Türkçe anlamı tavuğun veya etin sebzelerin berrak suyudur.

Malzemesi:

Tavuk suyu 2 litre

Un 1 su bardağı

Yumurta 1 adet

Yeterince tuz

Taze kişniş ½ bağ ince kıyılmış

Kırmızı acı biber 1 adet ince kesilmiş

1 diş sarımsak çok küçük doğranmış

Maydanoz ½ bağ ince kıyılmış

YAPILIŞI

Unu yumurta az tuz koyarak yoğurup hamur yapalım ve üzerini kapatarak dinlendirelim. Dinlenen hamuru nişasta serperek bir merdane ile açalım ve ince ince uzun erişte keselim ve tuzlu bir suda haşlayalım.

Tavuk suyunu bir tencereye koyup kaynatalım içerisine maydanoz ve taze kişniş hariç hepsini ilave edip 5 dakika kaynatalım. Ocaktan alalım servis ederken taze kişniş ve maydanozu kaselere koyarak servis edelim yanında kızarmış ekmek çok güzel olur.

PORTAKALLI PİLİÇ TOPKAPI

Malzemesi:

Piliç but kemiğinden çıkarılmış bütün dövülmüş 8 adet

Pirinç 1 su bardağı

Tavuk suyu 1 buçuk su bardağı

Tavuk ciğeri 200 gr haşlanmış küçük küçük doğranmış

Kuru soğan 3 adet çok ince jülyen doğranmış

Kuş üzümü 2 paket

Çam fıstığı 1 paket

Tereyağı 100 gr

Az Kara biber

Az Toz tarçın.

Az kuru nane

Az kimyon

Az yeni bahar

Yeterince tuz

Az şeker

Üzeri için;

Yoğurt 1 çorba kaşığı

Yarım portakal suyu

Az kırmızı toz biber

Püresi için;

Patates 4 adet

Süt 1 su bardağı

Sebzesi için;

Brokoli ½ adet

Karnabahar ½ adet

Sosu için;

Portakal 1 adet suyu

Tereyağı 200 gr

Nişasta2 çorba kaçtığı

Sarımsak 1 diş

Tuz yeterince

Karabiber yeterince

Çok az toz tarçın

YAPILIŞI

Bir tencereye yağı koyup çok ince doğradığımız soğanları koyup karamilize olana dek kavuralım. Pirincini ilave edip tekrar kavuralım ve baharatların yıkanmış kuş üzümünü tavuk ciğerini ilave edip suyunu verelim. Varsa çam fıstığınızı az yağla başka tavada kahverengi olana kar kavurup ilave edip iç pilavı gibi demleyelim ve soğutalım.

Önceden açıp dövdüğümüz tavuk butlarının tuzlayalım ve ortasına yeterince iç koyup dolma şeklinde sarıp bir fırın tepsisine dizelim üzerine yoğurt portakal suyu ve kırmızı toz biber karışımını sürüpönceden ısıtılmış 250 derece fırında 20 dakikapişirelim.

Sosu;

Bir tavaya tereyağını koyup kızdırın ve nişastayı ekleyin. Biraz kavurup soğuk olarak tavuk suyunu ve portakal suyunu tuzunu ve baharatlarını ilete edip devamlı karıştırarak 4 dakika kaynatıp ocaktan alın.

Püresi;

Patatesleri soyup dörde bölün bir tencereye koyup üzerine soğuk su ve tuz ekleyerek haşlayın ve süzün.

Tencereye tereyağını koyup eritin ve patatesleri ilave edip bir çırpma teli veya ezici ile iyice ezin ve sütünü ilave edin kısık ateşte devamlı çırparak pişirip kenara alalım.

Sebzesi;

Karnabahar ve brokoliyi yıkayın. Bir tencereye sarımsak maydanoz sapı tuz kekik ve su koyarak kaynatın. Tencereye bir süzgeç üzerine oturtup sebzeleri süzgecin içine koyun. Sebzeler su ile temas etmemeli. Brokoliler yemyeşil olunca kenara ılın.

Bir tavaya çok az tereyağı ve az sarımsak koyun sebzeleri çok az soteleyin. Servise hazır.

Piliç Topkapı'nın sunumunu dilediğiniz bir tabağa koyup sebze ve püre eşliğinde piliç dolmamızın üzerine sosu dökerek servis ediniz.

KRALIN PASTASI

Malzemesi:

Miflöy hamuru 1 paket

Üzeri için 2 adet yumurtanın sarısı

Tereyağı veya margarin 250 gr

Un 2 çorba kaşığı

Nişasta 2 çorba kaşığı

Toz badem 3 çorba kaşığı

Süt 2 su bardağı

Toz şeker 1 çay bardağı

Toz şanti ½ paket

Çilek 8 adet

YAPILIŞI

Miflöy hamurlarını fırın tepsisine dizip üzerlerine yumurta sürerek önceden ısıtılmış 250 derece fırında üzerleri nar gibi kızarana kadar pişirelim ve soğutalım.

Bir tencereye yağı koyup eritelim unu nişastayı ilave edip hafif köpürene kadar kavurup 1 bardak süt ve şekerini ilave ederek kreme yapalım ocaktan alıp soğutalım.

Mutfak robotumuza toz krem şantimizi, kremamızı, toz bademimizi ve kalan sütümüzü ilave ederek kıvam aşana dek çırpalım.

Büyük bir porselen veya tepsiye önceden pişirdiğimiz Miflöyü iki adet dizip özerine krema sürelim. Tekrar Miflöy koyup tekrar krema sürelim ve son olarak üzerine bir torba yardımı ile üzerine nokta nokta koyup çilekleri dilediğiniz gibi koyup masada servis ediniz.