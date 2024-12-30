Şef Reşat Aydın: Yılbaşı gecesine özel tariflerle lezzetli girin!

İster klasik tatları tercih edin ister farklı lezzetlerle masanızı renklendirin, bu geceyi unutulmaz kılmak tamamen sizin elinizde! Yılbaşı özel menüsünütüm dar gelirli aileleriçin paylaşan Şef Reşat Aydın'a bırakıyoruz.
Sizler için yılbaşına özel hazırladığım maliyetleri düşük beş yıldızlı tariflerle hem gözlere hem de damaklara hitap edecek ve her dar gelirli ailelerinde yapabileceği özel bir yılbaşı ziyafetşöleni yaratmanıziçin siz değerli okurlarımıza birbirinden özel fark yaratacağımıztarifleri vereceğim.
2025'e lezzetli bir başlangıç yapmak isteyenler dışarıda eğlence eşliğinde geçirmek en büyük dilekleridir. Fakat otel, restoran ve eğlence mekanlarındaki yüksek fahiş fiyatlar her kesimi kara kara düşündürmektedir.
Sizler de bu yılbaşını düşük maliyetlerle evlerinizde beş yıldızlı bir ziyafet sofrasına dönüştürüp yeni yıla lezzetli bir başlangıç yapmanız ve kendi yeteneklerinizi sergilenmek için bir şef edası ile misafirlerinize ve sevdiklerinize sofranızda fark yaratacak ve hayran bırakacak özel gala menüsü ile yılbaşı gecesinde unutulmaz bir ziyafet şölenine dönüştürebileceksiniz.
Artan fiyatlar özellikle orta gelirli vatandaşlar için yılbaşı eğlencelerini lüks haline getirirken, yeni yıla dışarıda girmek artık orta gelirli vatandaş için hayal gibi görünse de vereceğim maliyeti düşük beş yıldızlı ziyafet menüsü ve tariflerleevinizdebeş yıldızlı ziyafet masası hazırlamanız içinyardımcı olacaktır. Bu yılbaşına özel olarak hazırladığım bu menüyü severek yapacaksınız.
Yılbaşına özel gala menüsüne başlarken masada olması gerekenler; Bardaklar içinde limon suyu ile çubuk doğranmış havuç hıyar ve taze kereviz sapları. Kokteyl zeytin ve küp doğranmış beyaz peynir.
Üzerinde zeytinyağı ve kekik ile soğuk başlangıç olarak;
Ara sıcak
Ana yemek
Tatlı
Yemek sonunda
Akşamdan ıslattığımız barbunya fasulyemizi bir tencereye su koyup yarım limonun suyunu sıkıp beş dakika haşlayıp süzelim. Başka bir tencereye yağı küçük küp şeklimde doğranmış beyaz kuru soğanımızı kısık ateşte karamelize olana kadar kavuralım. Küp doğradığımız Havucunu ezilmiş sarımsağımızı ve fasulyemizi ilave edip suyunu verelim tuzunukarabiberini ve kırmızı toz biberini atıp kaynatalım üzerindeki köpük oluştuğunda alalım ve soyup küp şeklinde doğradığımız domatesleri ilave edip tencerenin kapağını kapatıp kısık ateşte pişirelim pişen pilakimizi soğutalım servise hazır.
Malzemesi:
Bir tavaya yağı koyup eritip kazdıralım kuru naneyi ilave edip kavurup bir kanara alalım(içine ceviz koyacağımız zaman ilk önce cevizi yağ koymadan kavurup yıkayıp işleme devam edelim)
Yoğurdu bir yuvarlak cam kaseye koyup sarımsak tuz ve tüm malzemeyi ilave edip iyice karıştıralım ve yeni bir kaba alıp dolapta dinlendireli. Servise hazır.
Bir tavaya çok az tereyağını koyup kızdırın. Yıkayıp doğradığımız ve iyice kuruttuğumuz ıspanağı ilave edip tam yeşil olana kadar soteleyelim ve soğumaya bırakalım.
Tavada diğer tereyağını eritelim. Bir oval kaba yoğurdu koyup sarımsak, zeytinyağını panko ekmek kırıntısı veya bayat ekmeği, erittiğimiz tere yağını ve tuzu koyup çırpma teli ile iyice kıvam alana kadar çırpalım en son soğuttuğumuz ıspanakları ilave edip bir kaşık ile karıştırın buzdolabında dinlenmeye bırakın. Servise hazır.
Malzemesi:
Temizlenip kılçıkları ayıklana hamsileri bir cam kaba sıra sıra diziniz. Defne yapraklarını koyup diğer malzemeyi başka bir kapta tuz eriyene kadar karıştırıp ilave edip üzerine temiz bir taş koyup bir gün dolapta salamura ediniz ve bir gün sonra hamsi turşunuz servise hazır olacak.
Malzemesi:
Közlediğimiz patlıcanları ve kırmızı kapya biberler kabaca doğrayın. Bir kaba alın diğer malzemeleri ilave edip dikkatlice karıştırın buzdolabında biraz dinlendirip servis edin.
Malzemesi:
Bir mutfak robotuna ceviz, ekmek kırıntısı, tuzu, şekeri, kırmızı toz biberi koyup hepsi iyice irmik bibi olana kadar çalıştırın. Diğer malzemeyi ilave edip kıvam alana kadar robotu çalıştırın. Dilerseniz en son ince kıyılmış maydanoz ilave edebilirsiniz ve servise hazır.
Malzemesi:
Bir tencereye sıvı yağı koyup soğanları pembeleşene kadar kavurun ardından ince doğranmış biberleri ekleyerek tekrar kavurun haşladığımız tavukları didip ilave edip biraz daha kavurun ve baharat ve tuzunu ilave edip soğumaya bırakın. Soğuduktan sonra ince kıyılmış maydanozu ve az kuru kekik ilave edin bir kenarda bekletin
Tereyağını eritin yufkaların üzerine sürerek üst üste dizin en son yufkayı koyup yufkaları üçken olarak sekizparçaya kesin ortalarına tavuklu harcı koyup çok sıkıştırmadan rulo yaparak sarın bir fırın tepsisinin altını yağlayın börekleri tepsiye dizin. Önceden ısıtılmış 200 derecede fırında 20 dakika pişirin. Fırından çıkarın ve bir tepsi ile böreğimiz servise hazır.
Konseme Fransız bir kelimedir Türkçe anlamı tavuğun veya etin sebzelerin berrak suyudur.
Malzemesi:
Unu yumurta az tuz koyarak yoğurup hamur yapalım ve üzerini kapatarak dinlendirelim. Dinlenen hamuru nişasta serperek bir merdane ile açalım ve ince ince uzun erişte keselim ve tuzlu bir suda haşlayalım.
Tavuk suyunu bir tencereye koyup kaynatalım içerisine maydanoz ve taze kişniş hariç hepsini ilave edip 5 dakika kaynatalım. Ocaktan alalım servis ederken taze kişniş ve maydanozu kaselere koyarak servis edelim yanında kızarmış ekmek çok güzel olur.
Malzemesi:
Bir tencereye yağı koyup çok ince doğradığımız soğanları koyup karamilize olana dek kavuralım. Pirincini ilave edip tekrar kavuralım ve baharatların yıkanmış kuş üzümünü tavuk ciğerini ilave edip suyunu verelim. Varsa çam fıstığınızı az yağla başka tavada kahverengi olana kar kavurup ilave edip iç pilavı gibi demleyelim ve soğutalım.
Önceden açıp dövdüğümüz tavuk butlarının tuzlayalım ve ortasına yeterince iç koyup dolma şeklinde sarıp bir fırın tepsisine dizelim üzerine yoğurt portakal suyu ve kırmızı toz biber karışımını sürüpönceden ısıtılmış 250 derece fırında 20 dakikapişirelim.
Sosu;
Bir tavaya tereyağını koyup kızdırın ve nişastayı ekleyin. Biraz kavurup soğuk olarak tavuk suyunu ve portakal suyunu tuzunu ve baharatlarını ilete edip devamlı karıştırarak 4 dakika kaynatıp ocaktan alın.
Püresi;
Patatesleri soyup dörde bölün bir tencereye koyup üzerine soğuk su ve tuz ekleyerek haşlayın ve süzün.
Tencereye tereyağını koyup eritin ve patatesleri ilave edip bir çırpma teli veya ezici ile iyice ezin ve sütünü ilave edin kısık ateşte devamlı çırparak pişirip kenara alalım.
Sebzesi;
Karnabahar ve brokoliyi yıkayın. Bir tencereye sarımsak maydanoz sapı tuz kekik ve su koyarak kaynatın. Tencereye bir süzgeç üzerine oturtup sebzeleri süzgecin içine koyun. Sebzeler su ile temas etmemeli. Brokoliler yemyeşil olunca kenara ılın.
Bir tavaya çok az tereyağı ve az sarımsak koyun sebzeleri çok az soteleyin. Servise hazır.
Piliç Topkapı'nın sunumunu dilediğiniz bir tabağa koyup sebze ve püre eşliğinde piliç dolmamızın üzerine sosu dökerek servis ediniz.
Malzemesi:
Miflöy hamurlarını fırın tepsisine dizip üzerlerine yumurta sürerek önceden ısıtılmış 250 derece fırında üzerleri nar gibi kızarana kadar pişirelim ve soğutalım.
Bir tencereye yağı koyup eritelim unu nişastayı ilave edip hafif köpürene kadar kavurup 1 bardak süt ve şekerini ilave ederek kreme yapalım ocaktan alıp soğutalım.
Mutfak robotumuza toz krem şantimizi, kremamızı, toz bademimizi ve kalan sütümüzü ilave ederek kıvam aşana dek çırpalım.
Büyük bir porselen veya tepsiye önceden pişirdiğimiz Miflöyü iki adet dizip özerine krema sürelim. Tekrar Miflöy koyup tekrar krema sürelim ve son olarak üzerine bir torba yardımı ile üzerine nokta nokta koyup çilekleri dilediğiniz gibi koyup masada servis ediniz.
Son Dakika › Gastronomi › Şef Reşat Aydın: Yılbaşı gecesine özel tariflerle lezzetli girin! - Son Dakika
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