Şehir diken üstünde! Doğal gaz patlaması sonucu 2 ev çöktü
Şehir diken üstünde! Doğal gaz patlaması sonucu 2 ev çöktü

Şehir diken üstünde! Doğal gaz patlaması sonucu 2 ev çöktü
27.11.2025 11:16
Erzurum'un Yakutiye ilçesinde meydana gelen doğal gaz patlaması sonucu 2 ev tamamen çökerken, çevredeki yapılarda da ağır hasar oluştu. Bu sırada evde bulunan bir kişi yaralandı. Şehirde iki gündür doğal gaz sorunu yaşandığı ve bir çok noktada gaz kesintilerinin devam ettiği de aktarıldı.

Erzurum'da kent merkezinde iki gündür doğal gaz sorunu yaşanıyor. Dün şehrin bir çok noktasında gaz kesintisi yaşanırken bugün sabah yaşanan patlamanın ardından bir çok bölgeden gaz sızıntısıyla ilgili ihbarlar alınmaya başladı. Erzurum'da gaz dağıtımını yapan Palen Doğalgaz ekipleri yaşanan sıkıntıya ve gelen ihbarlara müdahale etmekte yetersiz kaldı.

Şehir diken üstünde! Doğal gaz patlaması sonucu 2 ev çöktü

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Bugün Yakutiye İlçesine bağlı Yoncalık semti, Rabiaana Hatun Mahallesinde bir evde sabah saatlerinde meydana gelen doğal gaz patlaması mahallede paniğe neden oldu. Patlamanın şiddetiyle iki ev tamamen çökerken, çevredeki yapılarda da hasar oluştu. Bu sırada evde bulunan bir kişi yaralandı.

Şehir diken üstünde! Doğal gaz patlaması sonucu 2 ev çöktü

GÜVENLİK TEDBİRLERİ ALINDI

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi, sağlık ve polis sevk edildi. Ekipler güvenlik önlemleri alarak enkaz alanında çalışma başlattı. Yaralı şahıs ambulansla hastaneye kaldırılırken, bölgede yaşanabilecek patlamaya karşı güvenlik tedbirleri alındı.

Şehir diken üstünde! Doğal gaz patlaması sonucu 2 ev çöktü
Şehir diken üstünde! Doğal gaz patlaması sonucu 2 ev çöktü
Şehir diken üstünde! Doğal gaz patlaması sonucu 2 ev çöktü
Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Şehir diken üstünde! Doğal gaz patlaması sonucu 2 ev çöktü - Son Dakika

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.