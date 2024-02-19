Selçuklu Belediyespor Kulübü 2023 Yılına da Başarılarıyla Damga Vurdu

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Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı," Kulübümüz son 5 yılda 135'i altın85'i gümüş 93'ü bronz olmak üzere toplam313 madalyayı Selçuklumuza kazandırarak büyük bir başarıya imza attı" dedi.

Türkiye'nin en büyük amatör spor kulüplerinden birisi olan Selçuklu Belediyespor Kulübü sporcuları, antrenörleri ve aileleri Selçuklu Kongre Merkezinde düzenlenen "Selçuklu'nun Şampiyonları Ödül Töreni" programında bir araya geldi. 2023 yılında katıldığı Ulusal ve Uluslararası şampiyonalarda şehrimizi ve ülkemizi bir kez daha gururlandıran Selçuklu Belediyespor Kulübü sporcuları ve antrenörleri Selçuklu Belediyesi tarafından ödüllendirildi. Güreş, Halter, Judo, Karate, Kick Boks, Masa Tenisi, Satranç, Taekwondo, Bisiklet ve Wushu Kung-Fu branşlarında mücadele eden toplam 58 sporcu 46 altın, 29 gümüş ve 33 bronz madalya olmak üzer toplam 108 madalya kazanma başarısı gösterdi.

Halter branşında ülkemizi temsil eden Selçuklu Belediyespor Kulübü Milli Sporcusu Sami Baki Kıymet, Yıldızlar Dünya Halter Şampiyonası'nda Erkekler 96 kiloda kazandığı 3 altın madalya ile Dünya Şampiyonluğu elde etti. Halter branşında bir diğer Selçuklu Belediyespor Kulübü Milli Sporcusu Ali Oflaz ise +109 kg da Avrupa Şampiyonu olarak ay-yıldızlı bayrağımızı gururla temsil etti. Taekwondo branşında da uluslararası alanda ülkemizi başarıyla temsil eden Selçuklu Belediyespor Kulübü, Yıldızlar ve Ümitler Avrupa Şampiyonasından iki madalya ile dönmeyi başardı. Milli Sporcu Sıla Nur Gencer, Ümitler Avrupa üçüncüsü olarak bronz madalya, bir diğer Milli Sporcu İbrahim Efe Düzel ise Yıldızlar Avrupa ikincisi olarak gümüş madalya kazandı.

Selçuklu Belediyespor Kulübünün en başarılı branşları arasında yer alan Wushu Kung-Fu branşı ise geçtiğimiz yıl ülkemizde düzenlenen Wushu Kung-Fu Avrupa Şampiyonası'nda toplam 8 madalya kazanarak Avrupa Şampiyonası'na damga vurdu. Selçuklu Belediyespor Kulübü Milli Sporcuları, Almina Sarı, Raziye Nur Emekli, Furkan Osman Sayıner, Hayrunnisa Kalay altın madalya, Efnem Gökalp ve Nisa Nur Irmak gümüş madalya, Nisa Sarı ise bronz madalya kazanarak tarihi bir başarıya imza attı.

Selçuklu Belediye Başkanı Pekyatırmacı," Başarılı sporcularımızı, antrenör ve ailelerimizi tebrik ediyorum"

Sözlerine 2023 yılında ulusal ve uluslararası müsabakalarda Dünya ve Avrupa şampiyonlukları elde eden Balkan ve Türkiye şampiyonlukları yaşayan sporcuları, antrenör ve ailelerini kutlayarak başlayan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı,"Bu başarıda başta spor kulübümüz olmak üzere kulüp başkanımızın yönetimde bulunan arkadaşlarımızın spor müdürlüğümüzde görev yapan değerli çalışanlarımızın ve kıymetli antrenörlerimizin çok büyük emekleri var. Her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Burada belki en büyük alkışı ailelerimiz hak ediyor. Çocuklarımızın bu başarısındaki en büyük etken bence ailelerimiz gece gündüz demeden çocuklarına destek oldular onların bu müsabakalara katılmaları için çok büyük fedakârlıklar yaptılar ben bu anlamda bütün ailelerimize ayrıca teşekkür ediyorum sağ olun, var olun." Dedi.

"Olimpiyatlara sporcu yetiştireceğiz"

Selçuklu Belediyesi olarak bu zamana kadar spora en büyük değeri verdiklerini ifade eden Başkan Pekyatırmacı,"Selçuklumuzu sporun merkezi haline getirdik. Bugün baktığımız zaman yaz ve kış spor okullarımızdan son 5 yılda 15 farklı branşta 94 bin 834 öğrencimiz faydalanmış. Yine "Üçüncü Sınıflar Yüzme Öğreniyor" projemizde son 5 yılda 7 bin 72 öğrencimize yüzme becerisi kazandırdık. Kısa bir süre önce başlattığımız sporcu seçme programımızda şu ana kadar 4 bin 600 sporcumuzun ölçüm testlerini gerçekleştirdik. Yine UEFA standartlarında yenilediğimiz Selçuklu Suni Çim Sahamızla birlikte son 5 yılda 71 adet suni çim sahayı Selçuklu'muza kazandırdık. 4 okulumuza kapalı spor salonu inşa ettik ve2 okulumuza inşa edeceğimiz kapalı spor salonu ve suni çim sahaların yapım çalışmalarında ise sona yaklaştık. Bizim aslında Türkiye örnek olacak en büyük projemiz Selçuklu Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezimiz. Bu merkezimizin temel atma törenini de Gençlik Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak'ın katılımıyla gerçekleştirmiştik. Merkezimiz tamamlandığında günde aynı anda bin 500 sporcumuz 18 farklı spor branşında spor yapma imkanını bu merkezimizde bulacak. İnşallah bu tesisimizden nice milli sporcularımız yetişecek. Biz artık kendimize yeni bir hedef koyduk inşallah bu tesisimizden olimpiyatlara sporcu yetiştireceğiz." diye konuştu.

"213'ü milli sporcu olmak üzere 15 bin 488 lisanslı sporcumuz var"

Selçuklu Belediyespor Kulübünün 213'ü milli sporcu olmak üzere 15 bin 488 lisanslı sporcu sayısı ile bugün Türkiye'nin en büyük ve en önemli amatör spor kulüpleri arasında yer aldığına dikkat çekenBaşkan Pekyatırmacı, "Kulübümüz son 5 yılda 135'i altın85'i gümüş 93'ü bronz olmak üzere toplam313 madalyayı Selçuklumuza kazandırarak büyük bir başarıya imza attı. İnşallah bundan sonra da nice büyük başarılara hep birlikte imza atacağız. Selçuklumuzu ve ülkemizi başarıyla gururlandıran sporcularımızı ve antrenörlerimizi tekrar tebrik ediyor, kendilerine bundan sonra da üstün başarılar diliyorum" diyerek konuşmasını tamamladı.

Konuşmaların ardından başarılı sporcuların ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Program sporcular ile çekilen aile fotoğrafı ile sona erdi.