Şenay Devi uyardı: 28 Ağustos’tan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

Astrolog Dr. Şenay Devi, 28 Ağustos sonrası yaşanabilecek gelişmelere ilişkin dikkat çeken öngörülerde bulundu. Haberler.com ekranlarında Nur Ertürk’ün konuğu olan Devi, yaklaşan ay tutulmasının ilişkilerden ekonomiye, sosyal medyadan geçmiş hesaplaşmalara kadar birçok alanda etkili olacağını söyledi. Devi, özellikle tutulmanın ardından yaşanacak ilk 15 güne dikkat edilmesi gerektiğini vurgularken, etkilerin 6 ay boyunca süreceğini ifade etti.

“28 AĞUSTOS’TAN SONRA HİÇ KİMSENİN HAYATI ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK”

28 Ağustos sonrasında önemli değişimlerin yaşanacağını belirten Şenay Devi, “28 Ağustos'tan sonra hiç kimsenin hayatı eskisi gibi olmayacak” dedi. Devi, bu süreçte alınacak radikal kararların ilerleyen dönemde pişmanlık yaratabileceği konusunda da uyarıda bulundu.

AY TUTULMASININ ETKİSİ 6 AY SÜRECEK

Ay tutulmasının etkilerine dikkat çeken Devi, tutulma döneminde yaşanacak gelişmelerin kısa süreli olmayacağını söyledi. “Ay tutulmasının etkileri 6 ay boyunca sürecek” diyen Devi, özellikle ilk 15 günlük dönemde daha dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

“MASKELER DÜŞECEK, MENFAATE DAYALI İLİŞKİLER ORTAYA ÇIKACAK”

İlişkiler konusunda da dikkat çeken değerlendirmeler yapan Devi, bu dönemde insanların gerçek niyetlerinin daha görünür hale gelebileceğini söyledi. “Maskeler düşecek, menfaate dayalı ilişkiler ortaya çıkacak” ifadelerini kullanan Devi, kişiyi değersiz hissettiren insanlara karşı sınır koyulması gerektiğini vurguladı.

ESKİ SEVGİLİLER VE ESKİ EŞLER GERİ DÖNEBİLİR

Geçmiş ilişkilerin yeniden gündeme gelebileceğini belirten Devi, “Eski sevgililer ve eski eşler geri dönebilir” dedi. Bu süreçte bitişler ve radikal kararlar konusunda acele edilmemesi gerektiğini ifade eden Devi, alınan kararların sonrasında pişmanlık yaşanabileceği uyarısında bulundu.

SOSYAL MEDYADA YALAN BİLGİ UYARISI

Sosyal medya kullanımına ilişkin de uyarılarda bulunan Şenay Devi, tutulma döneminde yanlış bilgilerin hızla yayılabileceğini söyledi. “Yalan bilgiler sosyal medyada yayılabilir, yasal yaptırımlara neden olabilir” diyen Devi, dijital ortamda yapılan paylaşımlara dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

Devi ayrıca sosyal medyada herkesin kendisini uzman olarak sunduğunu belirterek, korku ve manipülasyona karşı dikkatli olunması gerektiğini söyledi. “Dijital ayak izleri silinmiyor” ifadeleriyle de sosyal medyada yapılan paylaşımların kalıcı sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekti.

EYLÜL SONUNA KADAR EKONOMİK SIKINTI UYARISI

Ekonomiye ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Devi, “Eylül sonuna kadar ekonomik anlamda sıkıntılı bir süreç var” dedi. Bu dönemde daha temkinli hareket edilmesi gerektiğini belirten Devi, tutulmanın Türkiye ve dünya üzerindeki etkilerine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

“HESAPLAR KAPANACAK, SARSILACAĞIZ AMA ÖZGÜRLEŞECEĞİZ”

Geçmişten gelen meselelerin yeniden gündeme gelebileceğini belirten Şenay Devi, bu sürecin aynı zamanda bir arınma dönemi olacağını söyledi. “Hesaplar kapanacak, sarsılacağız ama özgürleşeceğiz” diyen Devi, negatif ve kıskanç insanların yaptıklarının karşılığını görebileceğini ifade etti.

“İLK 15 GÜN ÇOK DİKKATLİ OLUN”

Tutulma sonrası dönemin özellikle ilk 15 gününe dikkat çeken Devi, bu süreçte insanların söylediklerine ve yaptıklarına daha fazla özen göstermesi gerektiğini belirtti. “İlk 15 gün çok dikkatli olun; etkiler 6 ay sürecek” diyen Devi, “Elimize, belimize, dilimize hakim olmamız lazım” ifadelerini kullandı.