Seralar Su Altında Kaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Seralar Su Altında Kaldı

24.01.2026 17:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da yağışlar sonucu Seralar su baskınında zarar gördü, çiftçiler büyük kayıplar yaşadı.

SERALAR SU ALTINDA KALDI

Antalya'nın Aksu ilçesi Mandırlar Mahallesi'nde, dün akşam başlayan ve gece boyunca süren yağışla birlikte Soğucaksu Deresi taştı. Taşan su, mahalledeki tarım arazileri ve seralara doldu. Taşkın nedeniyle bazı yollar çökerken, örtü altı üretim yapılan alanlarda ciddi hasar oluştu.

Yaklaşık 30 dönüm örtü altı üretim alanının tamamen zarar gördüğünü belirten çiftçi Fikret Yurdakul, yaşananları şöyle anlattı:

"Beklenilenin üzerinde bir yağış oldu. Meteoroloji sarı kod verdi ama bu yağmur sarı değil, kırmızı kodluk bir yağmurdu. Biz yağmura karşı hazırlığımızı yaptık, tahliye sistemlerimizi kurduk. Ancak yanımızda bulunan havalimanının suyunun da geçtiği bu Soğucaksu Deresi taştı. Dere ile aramızda bariyer olarak kullandığımız yolda göçükler oluştu ve bütün su bahçemize doldu."

'YAKLAŞIK 30 MİLYON LİRA ZARARIMIZ VAR'

Taşkınla birlikte ürünlerinin büyük bölümünü kaybettiğini söyleyen Yurdakul, "Yaklaşık 30 dönüm örtü altı ürünümüz telef oldu. Kereviz ekili alanlarımız vardı, onlar zayi oldu. Hayvanlarımız zayi oldu. Biz yarınlarımızı topraktan bekliyoruz, onlar da zayiat oldu. 100 tonun üzerinde domatesimiz, 20 dönüm çilekten yaklaşık 6 ton toplamıştım, elde ettiğimiz ürünün geri kalanı tamamen zarar gördü. Depolardaki gübreler, ilaçlar, tarım makineleri ve traktörüm, tarımda kullandığım her şey sular altında kaldı. Seralarımın naylonları yırtıldı. Bahçeme deniz kumu gelmiş gibi, uzun süre tarım yapılamaz hale geldi. Zararımız yok büyük. Yaklaşık 30 milyon lira zararımız var" diye konuştu.

'TARIMI BIRAKMAYI DÜŞÜNÜYORUM'

Yıllardır derenin ıslah edilmesi için dilekçeler verdiğini ancak sonuç alamadıklarını belirten Yurdakul, "Bu bir değil, iki değil. Her birkaç yılda bir aynı felaketi yaşıyoruz. Artık hukuki yollara başvurmayı düşünüyoruz. Ben genç sayılabilecek bir çiftçiyim yaş olarak, son çiftçilerden sayılırım ama bugün tarımı bırakmayı ben bile düşünüyorum" dedi.

Bölgede çiftçilik yapan Özkan Akkan da derenin yeterince ıslah edilmemesinin felakete yol açtığını söyledi. Akkan, "Bu bölgedeki en büyük sorun dere ıslahının yapılmaması. Dere yatağı ve bağlantıları derinleştirilmediği için su birikiyor ve arazileri basıyor. Soğucaksu Deresi'ne havalimanından verilen suyla birlikte seviye daha da yükseliyor. Islah yapılmadığı sürece bu zararlar bugün de olacak, yarın da olacak. Yetkililerimizin bunu görmesi gerek artık" diye konuştu.

KÖPEKLER İŞ MAKİNESİYLE KURTARILDI

Serik ilçesinde yağış nedeniyle su dolan bahçede mahsur kalan köpekler ekipleri tarafından fark edildi. Çandır Mahallesi'nde çevresi telle çevrili bahçedeki 2 köpek ile bahçe evinin basamağına sığınan köpekler, iş makinesiyle kurtarıldı. Yukarıkocayatak Mahallesi'nde de su dolan bahçede tavuklar kümeste mahsur kaldı. Çevredekiler bahçeye girerek kümesteki tavukları çıkardı.

Haber: Aysu DURSUN- Namık Kemal KILINÇ- Kamera: Mehmet YILMAZ/ANTALYA,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Çiftçilik, Antalya, Güncel, Tarım, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Seralar Su Altında Kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
II. Abdülhamid dönemine ait 150 yıllık belgeler gün yüzüne çıkarıldı II. Abdülhamid dönemine ait 150 yıllık belgeler gün yüzüne çıkarıldı
İstanbul’da korkunç kaza Gişeye girmek isteyen araca otobüs çarptı İstanbul'da korkunç kaza! Gişeye girmek isteyen araca otobüs çarptı
İspanya, Trump’ın Barış Kurulu davetini reddetti İspanya, Trump'ın Barış Kurulu davetini reddetti
Pistlerden FBI listesine: En çok arananlar listesindeki snowboardcu yakayı ele verdi Pistlerden FBI listesine: En çok arananlar listesindeki snowboardcu yakayı ele verdi
Teğmen Deniz Demirtaş hakkında verilen ihraç kararı iptal edildi Teğmen Deniz Demirtaş hakkında verilen ihraç kararı iptal edildi
Buzlanan yolda feci zincirleme kaza Araçlar birbirine girdi Buzlanan yolda feci zincirleme kaza! Araçlar birbirine girdi

17:40
Silivri Kınalı gişelerinde 2 kişinin öldüğü kazanın otobüs içerisindeki görüntüsü ortaya çıktı
Silivri Kınalı gişelerinde 2 kişinin öldüğü kazanın otobüs içerisindeki görüntüsü ortaya çıktı
17:02
Fenerbahçe antrenmanında En-Nesyri sürprizi
Fenerbahçe antrenmanında En-Nesyri sürprizi
16:50
Mehmet Ali Erbil’den şaşkına çeviren tuvalet itirafı
Mehmet Ali Erbil'den şaşkına çeviren tuvalet itirafı
16:21
Açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdıran eksiklik: Hemen getirin
Açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran eksiklik: Hemen getirin
14:43
Bunun adı saf kötülük Eşini koli bandıyla bağlayıp kezzapla yaktı
Bunun adı saf kötülük! Eşini koli bandıyla bağlayıp kezzapla yaktı
14:39
Uyuşturucu soruşturmasında yeni ifade Söyledikleri Mehmet Akif Ersoy ve Veyis Ateş’i zora sokacak
Uyuşturucu soruşturmasında yeni ifade! Söyledikleri Mehmet Akif Ersoy ve Veyis Ateş'i zora sokacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2026 18:19:20. #7.11#
SON DAKİKA: Seralar Su Altında Kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.