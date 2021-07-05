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Seyahat kısıtlamalarının kalkmasıyla uçak biletleri zamlandı, rekor fiyatlı uçuş Dubai'ye yapıldı - Son Dakika

Seyahat kısıtlamalarının kalkmasıyla uçak biletleri zamlandı, rekor fiyatlı uçuş Dubai'ye yapıldı

05.07.2021 09:57
Seyahat kısıtlamalarının kalkmasıyla uçak biletleri zamlandı, rekor fiyatlı uçuş Dubai'ye yapıldı, System.String[]

Kademeli normalleşme süreci, uçak ve otobüs biletlerine olan talebi artırdı.

Kademeli normalleşme süreci, uçak ve otobüs biletlerine olan talebi artırdı. 2021'in ilk yarısını analiz eden Turna.com, evli çiftlerin tatil rotasını vizesiz ve karantina şartı olmayan Maldivler'e çevirdiğini açıkladı. Bu süreçte en pahalı dış hat uçuşu İstanbul - Dubai olurken, biletlerin 18 bin 409 liraya alıcı bulduğu belirtildi.

Online uçak ve otobüs bileti platformu Turna.com'un, 2021'in ilk 6 ayının verileriyle hazırladığı seyahat raporuna göre, evli çiftler tatil rotalarını vizesiz ve karantina şartı olmayan Maldivler'e çevirdi. Devam eden seyahat kısıtlamaları nedeniyle, daha güvenli ve farklı seyahat alternatiflerini değerlendiren çiftlerin ilk tercihinin, Maldivler'in başkenti Malé olduğu kaydedildi. Listeyi, Azerbaycan'ın Bakü ve Ukrayna'nın Kiev şehirleri takip etti. Çiftler, iç hatlar seyahatlerinde ise en çok İstanbul, İzmir ve Antalya'yı tercih etti.

EN PAHALI UÇAK BİLETİ: 18 BİN 409 LİRA

İlk 6 ayın en pahalı uçak bileti, İstanbul - Dubai destinasyonunda 18 bin 409 liraya satıldı. İç hatlardaki en pahalı bilet ise 2 bin 850 liraya satılan Ankara - Antalya uçuşu oldu. En ucuz yurt dışı uçak bileti; Kiev - Ankara destinasyonunda 190 liraya satıldı. En ucuz yurt içi uçak bileti ise Antalya - Adana destinasyonunda 80 liraya alıcı buldu. İç ve dış hatlarda uçak biletlerinin en pahalı olduğu ay haziran olurken, en ucuz olduğu aylar iç hatlarda şubat ve mart, dış hatlarda ise mart ve mayıs oldu.

'YILIN İKİNCİ YARISINDA DAHA ÇOK SEYAHAT EDİLECEK'

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Turna.com'un Genel Müdürü Dr. Kadir Kırmızı, "Uçuşlara olan talepler her geçen gün artıyor. Yılın ilk yarısındaki hareketlilik ise fazlasıyla sevindirici. Aşılama oranının yükselmesi ve uluslararası seyahat kısıtlamalarının da ülke ülke gevşetilmesiyle birlikte ikinci yarıda daha çok seyahat edileceğini öngörüyoruz" dedi.

İÇ HATLARDA EN ÇOK UÇULAN ROTA: İSTANBUL - İZMİR

Araştırma sonuçlarına göre, yılın ilk 6 ayında, iç hatlarda en çok İstanbul - İzmir arası seyahat edildi. Listeyi İstanbul - Antalya, İstanbul - Adana ve İstanbul - Trabzon destinasyonları takip etti. Dış hatlarda Bakü listedeki birinciliğini korudu. Taşkent, Tahran, Malé ve Kiev ise listeyi takip eden şehirler oldu. 2021'in ilk yarısında, en çok haziran ayında seyahat edildi.

ÖĞRENCİLER BAKÜ'YÜ, 65 YAŞIN ÜSTÜNDEKİLER İSE ALMANYA'YI TERCİH ETTİ

Öğrenciler dış hatlarda en çok Bakü, Varşova ve Priştine'ye seyahat etti. Öğrencilerin iç hatlarda en çok uçtuğu şehirler ise İstanbul, İzmir ve Antalya oldu. 65 yaşın üstündekiler ise yurt dışında Almanya'nın Stuttgart, Hamburg ve Nürnberg şehirlerini, yurt içinde İstanbul, İzmir ve Trabzon'u tercih etti.


Seyahat kısıtlamalarının kalkmasıyla uçak biletleri zamlandı, rekor fiyatlı uçuş Dubai'ye yapıldı

İstanbul, İzmir, Dubai, Uçak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Seyahat kısıtlamalarının kalkmasıyla uçak biletleri zamlandı, rekor fiyatlı uçuş Dubai'ye yapıldı - Son Dakika Ekonomi


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