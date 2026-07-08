Sıfır Atık Vakfı ve UNICEF, çocuk odaklı iklim eylemi için güçlerini birleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sıfır Atık Vakfı ve UNICEF, çocuk odaklı iklim eylemi için güçlerini birleştirdi

Sıfır Atık Vakfı ve UNICEF, çocuk odaklı iklim eylemi için güçlerini birleştirdi
08.07.2026 17:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sıfır Atık Vakfı ile UNICEF, çocukların ve gençlerin çevresel sürdürülebilirlik ile iklim eylemi alanındaki bilgi, beceri ve katılımını güçlendirmek amacıyla mutabakat zaptı imzaladı. Anlaşma, çocuk odaklı çevre ve iklim iş birliğini kurumsal zemine taşıdı.

İstanbul, 8 Temmuz 2026 - Sıfır Atık Vakfı ile Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu (UNICEF), çocukların ve gençlerin çevresel sürdürülebilirlik ile iklim eylemi alanındaki bilgi, beceri ve katılımını güçlendirmek amacıyla bir mutabakat zaptı (memorandum of understanding – MoU) imzaladı. Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş ile UNICEF Türkiye Temsilcisi Paolo Marchi tarafından imzalanan anlaşma, iki kurum arasındaki çocuk odaklı çevre ve iklim iş birliğini kurumsal bir zemine taşıyor. Galataport ev sahipliğinde imzalanan Mutabakat Zaptı kapsamında taraflar; çocuk hakları perspektifiyle çevresel sürdürülebilirliğin desteklenmesi, iklim değişikliğine yönelik farkındalığın artırılması, çocukların ve gençlerin iklim politikalarına anlamlı katılımının teşvik edilmesi ile ortak savunuculuk, eğitim, iletişim ve kapasite geliştirme faaliyetlerinin hayata geçirilmesi için birlikte çalışacak.

ORTAK HEDEFLERİN GÜÇLÜ BİR GÖSTERGESİ

İmza törenindeki konuşmasında Sıfır Atık Vakfı'nın çalışmalarını, Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda sürdürdüklerini belirten Samed Ağırbaş, çevresel sürdürülebilirliği toplumsal kalkınmanın ayrılmaz bir parçası olarak gördüklerini ifade etti.

Ağırbaş, "Bu anlayışla çocuklarımızın, gençlerimizin ve gelecek nesillerimizin daha sağlıklı, güvenli ve sürdürülebilir bir dünyada yaşamalarını sağlayacak farkındalık ve davranış dönüşümünü önceliklendiriyoruz. Bugün UNICEF ile imzalayacağımız mutabakat zaptı da bu ortak hedeflerin güçlü göstergelerinden biridir" dedi.

Sıfır Atık Vakfı ve UNICEF, çocuk odaklı iklim eylemi için güçlerini birleştirdi

ÇOCUĞA YAPILAN HER YATIRIM SÜRDÜRÜLEBİLİR GELECEĞE YAPILAN EN DEĞERLİ YATIRIMDIR

"Şuna yürekten inanıyoruz; çocuğa yapılan her yatırım aynı zamanda sürdürülebilir geleceğe yapılan en değerli yatırımdır" diyen Ağırbaş, şöyle devam etti:

"Hazreti Mevlânâ'nın çok sevdiğim bir sözü var: 'Biz, bizden sonra gelecek neslin geleceğini hazırlamak zorundayız.' Gerçekten de bizden sonra gelecek kuşaklara daha iyi bir dünya bırakmak zorundayız. Sıfır Atık Vakfı olarak İstanbul'da 16 milyon hemşehrimizin, Türkiye'de 86 milyon vatandaşımızın ve dünyada 8 milyar insanın daha mutlu, daha müreffeh ve daha adil bir dünyada yaşayabilmesi için çalışıyoruz."

ÇOCUKLARA YÖNELİK ÇEVRE EĞİTİMLERİ YAYGINLAŞTIRILACAK

Çocuklara yönelik çevre eğitimlerinin yaygınlaştırılacağını ifade eden Ağırbaş, "Çocuklarımızın çevre bilincini, sıfır atık kültürünü ve iklim farkındalığını erken yaşta kazanacağı modeller oluşturacağız. Eğitim programları düzenleyeceğiz. Bugün itibarıyla bu konuda güçlü bir seferberlik başlatıyoruz" dedi.

Ailelerin de sürece dahil edileceğini belirten Ağırbaş, iş birliğinin uluslararası boyutuna dikkat çekerek şunları söyledi:

"Çocuklarımızın bilgi, birikim ve becerilerini aileleriyle birlikte güçlendireceğiz. UNICEF ile birlikte yalnızca Türkiye'deki değil, dünyanın farklı coğrafyalarındaki çocuklar için de projeler geliştireceğiz. Daha sağlıklı, daha güvenli ve sürdürülebilir bir gelecek için birlikte çalışacağız."

UNICEF Türkiye Temsilcisi Paolo Marchi, "İklim değişikliği, çocukların bugününü ve geleceğini etkileyen en büyük küresel tehditlerden biridir. Çocuklar bu krize en az katkıda bulunmalarına rağmen etkilerini en ağır şekilde yaşıyor. Bu nedenle çocukların yalnızca korunması değil, iklim çözümlerinin aktif paydaşları olarak güçlendirilmesi de büyük önem taşıyor. Sıfır Atık Vakfı ile başlattığımız bu ortaklık sayesinde çocukların ve gençlerin çevresel farkındalıklarını, bilgi ve becerilerini geliştirmeyi, seslerini daha güçlü duyurmalarını ve iklim eylemine anlamlı katılımlarını desteklemeyi hedefliyoruz. Türkiye'nin COP31'e ev sahipliği yapacağı bu dönemde, çocuk haklarını iklim gündeminin merkezinde tutmak için birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi.

Sıfır Atık Vakfı ve UNICEF, çocuk odaklı iklim eylemi için güçlerini birleştirdi

ÇOCUKLAR VE GENÇLERİN İKLİM GÜNDEMİNE AKTİF KATILIMI İÇİN ORTAK ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜLECEK

İş birliği, Sıfır Atık Vakfı'nın çevresel sürdürülebilirlik, kaynak verimliliği ve sıfır atık kültürünü yaygınlaştırmaya yönelik çalışmaları ile UNICEF'in Stratejik Planı, Sürdürülebilirlik ve İklim Değişikliği Eylem Planı ve UNICEF Türkiye Ülke Programı doğrultusunda güçlü bir ortaklık zemini oluşturuyor.

Mutabakat Zaptı çerçevesinde özellikle COP31 öncesinde, sırasında ve sonrasında çocukların ve gençlerin iklim gündemine aktif katılımını destekleyecek ortak çalışmalar yürütülmesi hedefleniyor. Taraflar; bilgi paylaşımı, ortak savunuculuk faaliyetleri, farkındalık kampanyaları, eğitim programları ve katılımcı etkinlikler aracılığıyla çocukların çevresel konulardaki sesinin daha güçlü duyulmasına katkı sağlayacak.

Sıfır Atık Vakfı ve UNICEF, çocuk odaklı iklim eylemi için güçlerini birleştirdi

UZUN SOLUKLU VE KAPSAYICI PROJELER GELİŞTİRİLECEK

Sıfır Atık Vakfı'nın, Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Sayın Emine Erdoğan'ın himayesinde yürüttüğü Sıfır Atık Hareketi'nin küresel birikimi ile UNICEF'in çocuk hakları ve iklim alanındaki uluslararası deneyimini bir araya getiren bu ortaklık; sürdürülebilir kalkınma amaçlarına katkı sunacak uzun soluklu ve kapsayıcı projelerin geliştirilmesini amaçlıyor. İş birliği kapsamında çocukların çevresel okuryazarlığının artırılması, iklim değişikliğinin çocuklar üzerindeki etkilerine ilişkin farkındalığın güçlendirilmesi, sürdürülebilir yaşam alışkanlıklarının yaygınlaştırılması ve gençlerin çevresel karar alma süreçlerine etkin katılımının desteklenmesine yönelik faaliyetler yapılacak. Taraflar ayrıca oluşturulacak ortak çalışma grupları aracılığıyla geliştirilecek projeleri düzenli olarak izleyecek ve yeni ortak girişimleri hayata geçirerek iş birliğini uzun vadeli bir perspektifle sürdürecek.

UNICEF ve Sıfır Atık Vakfı, bu stratejik ortaklık aracılığıyla çocukların sağlıklı, güvenli ve sürdürülebilir bir çevrede yaşama hakkının güçlendirilmesine katkı sunmayı, iklim değişikliğine karşı dirençli nesiller yetiştirilmesini desteklemeyi ve gelecek kuşaklar için daha yaşanabilir bir dünyanın inşasına ortak katkı sağlamayı hedefliyor.

Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Unicef Sıfır Atık Vakfı ve UNICEF, çocuk odaklı iklim eylemi için güçlerini birleştirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İzmir’de hükümlünün yatak odasında uyuşturucu serası bulundu İzmir'de hükümlünün yatak odasında uyuşturucu serası bulundu
NATO Zirvesi’nde 50 milyar dolar değerinde anlaşma NATO Zirvesi'nde 50 milyar dolar değerinde anlaşma
Dünyanın hayran kaldığı karşılama Daha önce tek bir lidere yapıldı Dünyanın hayran kaldığı karşılama! Daha önce tek bir lidere yapıldı
Eski eşinin tabancasından çıkan kurşunların hedefi olan hamile kadının bebeği hayatını kaybetti Eski eşinin tabancasından çıkan kurşunların hedefi olan hamile kadının bebeği hayatını kaybetti
İlk yarı biter bitmez hepsi aynı şeyi yaptı Maça damga vuran anlar İlk yarı biter bitmez hepsi aynı şeyi yaptı! Maça damga vuran anlar
Trump F-35 için yeşil ışık yaktı, Netanyahu’yu korku sardı Alelacele açıklama Trump F-35 için yeşil ışık yaktı, Netanyahu'yu korku sardı! Alelacele açıklama
İniş takımı kırılan uçaktaki 181 yolcu tahliye edildi İniş takımı kırılan uçaktaki 181 yolcu tahliye edildi
Beştepe’de resepsiyon Erdoğan çifti, Trump’ı karşıladı Beştepe'de resepsiyon! Erdoğan çifti, Trump'ı karşıladı
Beşiktaş’ın yeni kalecileri İstanbul’da Beşiktaş'ın yeni kalecileri İstanbul'da
Aydın’daki yangın 7 saattir söndürülemedi, “uçan kale“ sahaya indi Aydın'daki yangın 7 saattir söndürülemedi, "uçan kale" sahaya indi
Trump’ın Ankara’ya geldiği yeni Air Force One kıskandırdı: İçinde yok yok Trump'ın Ankara'ya geldiği yeni Air Force One kıskandırdı: İçinde yok yok
Arda Turan’ın Shakhtar Donetsk’ine bir Türk daha geldi Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'ine bir Türk daha geldi
Adliye önünde silahlı kavga: 2 yaralı Adliye önünde silahlı kavga: 2 yaralı
Dursun Özbek’ten transfer müjdesi Dursun Özbek'ten transfer müjdesi
Arjantin’den Mısır karşısında mucizevi geri dönüş Arjantin'den Mısır karşısında mucizevi geri dönüş

17:24
İran’dan Trump’ın “Vuracağız“ tehdidine cevap
İran'dan Trump'ın "Vuracağız" tehdidine cevap
17:09
Trump’ın konuşması öncesi salonda alarm Apar topar boşaltıldı
Trump'ın konuşması öncesi salonda alarm! Apar topar boşaltıldı
16:29
NATO Zirvesine damga vuran lezzetler Şef Hüseyin Okatan’ın elinden çıktı
NATO Zirvesine damga vuran lezzetler Şef Hüseyin Okatan'ın elinden çıktı
16:19
Ankara’da Trump-Zelenski görüşmesi: Ukrayna’ya Patriot lisansı vereceğiz
Ankara'da Trump-Zelenski görüşmesi: Ukrayna'ya Patriot lisansı vereceğiz
16:11
NATO Genel Sekreteri Rutte: 2027’de zirveye Arnavutluk ev sahipliği yapacak
NATO Genel Sekreteri Rutte: 2027'de zirveye Arnavutluk ev sahipliği yapacak
16:03
Zirve sonrası Trump’tan yeni açıklama: Bu akşam İran’ı çok sert şekilde vuracağız
Zirve sonrası Trump'tan yeni açıklama: Bu akşam İran'ı çok sert şekilde vuracağız
16:01
Sonuç bildirgesinde çarpıcı detay Ukrayna’ya 70 milyar avroluk destek
Sonuç bildirgesinde çarpıcı detay! Ukrayna'ya 70 milyar avroluk destek
15:41
NATO Liderler Zirvesi’nin sonuç bildirgesi yayımlandı 50 milyar dolarlık yeni tedarik anlaşması
NATO Liderler Zirvesi'nin sonuç bildirgesi yayımlandı! 50 milyar dolarlık yeni tedarik anlaşması
15:26
NATO Zirvesi’nde kritik temas Erdoğan, Macron ile görüştü
NATO Zirvesi'nde kritik temas! Erdoğan, Macron ile görüştü
15:12
Trump’a bak sen Liderler zirvesinde bu konulardan hiçbirine değinmemiş
Trump'a bak sen! Liderler zirvesinde bu konulardan hiçbirine değinmemiş
15:09
Trump doğrudan Erdoğan’ın yanına gitti İşte 4’lü mini zirvede konuşulanlar
Trump doğrudan Erdoğan'ın yanına gitti! İşte 4'lü mini zirvede konuşulanlar
14:51
Trump resepsiyon yemeğine 10 üzerinden 12 puan verdi
Trump resepsiyon yemeğine 10 üzerinden 12 puan verdi
13:10
Aile fotoğrafında dikkat çeken an Meloni, Trump’ı görünce başını çevirdi
Aile fotoğrafında dikkat çeken an! Meloni, Trump'ı görünce başını çevirdi
12:20
Beştepe’de liderler zirvesi Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savunmada kısıtlamalar kalkmalı
Beştepe'de liderler zirvesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savunmada kısıtlamalar kalkmalı
11:07
Trump Beştepe’den dünyaya ilan etti: İran ile ateşkes bitti
Trump Beştepe'den dünyaya ilan etti: İran ile ateşkes bitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2026 17:32:49. #7.12#
SON DAKİKA: Sıfır Atık Vakfı ve UNICEF, çocuk odaklı iklim eylemi için güçlerini birleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.