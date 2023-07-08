Şile'de yağmur sonrası mahsur kalanlar helikopterle kurtarıldı - 1 - Son Dakika
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Şile'de yağmur sonrası mahsur kalanlar helikopterle kurtarıldı - 1

08.07.2023 15:07

ŞİLE'de yağmur sonrası selde mahsur kalan iki kişi helikopter ile kurtarıldı.

İstanbul'da etkili olan şiddetli yağış hayatı felç etti. Şile'de kamp yapan iki kişi yağmur sonrası oluşan sel nedeniyle bir ağaca çıktı. Mahsur kalanları kurtarmak için Sahil Güvenlik ve jandarma ekipleri operasyon yaptı. Ağaçtaki iki kişi helikopter ile kurtarıldı.

Şile'de yağmur sonrası mahsur kalanlar helikopterle kurtarıldı

VALİ GÜL'DEN AÇIKLAMA GELDİ

İlçede gece saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle Değirmençayı Mahallesi'nde su baskınları yaşandı, bazı iş yerlerini su bastı. Kuvvetli sağanağın etkili olduğu bölgede, Hacıllı Mahallesi'ndeki Göksu deresi de aşırı yağıştan dolayı taştı. Oluşan selde iki kişinin mahsur kaldığı bilgi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, Jandarma, AFAD, UMKE, belediye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı hava ve deniz ekiplerin görev yaptığı bölgede, selde mahsur kalan 2 kişi helikopterle kurtarıldı. İstanbul Valisi Davut Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yoğun yağış sonrası Şile ilçemizde selde mahsur kalan iki hemşerimiz Sahil Güvenlik ve jandarma personelimizin ortak çalışmasıyla kurtarılmıştır. Geçmiş olsun." ifadelerini kullandı. Gül, paylaşımına vatandaşların kurtarılmasına yönelik yürütülen çalışmanın görüntülerini de yer verdi.

Şile'de yağmur sonrası mahsur kalanlar helikopterle kurtarıldı
Şile'de kurtarılan vatandaşlar.

BİRÇOK KENT SAĞANAK YAĞIŞA TESLİM

Öte yandan dün Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan "sarı" ve "turuncu" uyarıda, Marmara'nın doğusu ile Batı Karadeniz'de kuvvetli, yer yer aşırı yağış beklendiği açıklanmıştı. Bolu, Kastamonu, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Düzce "turuncu"; Bilecik, Bursa, İstanbul ve Yalova içinse "sarı" kodlu uyarı yapılmıştı. Bu uyarıların ardından Sakarya, Bursa, Kocaeli gibi birçok ilimizde su baskınları meydana geldi.

Kaynak: DHA
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