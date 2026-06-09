Mezdeke dançısı Aynur Kanbur cinayetinde yeni detay: Bizim sülaleden dansöz çıkmaz - Son Dakika
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Mezdeke dançısı Aynur Kanbur cinayetinde yeni detay: Bizim sülaleden dansöz çıkmaz

09.06.2026 09:57
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Şişli'de 10 yıl önce öldürülen Mezdeke dansçısı Aynur Kanbur cinayetinde önemli detaylar ortaya çıktı. Yeniden açılan soruşturmada saldırganın kimliği, olay sonrası kullandığı İstanbulkart sayesinde tespit edildi. Şüphelilerin cinayet günü telefonlarını kapattıkları, daha sonra birbirleriyle mesajlaştıkları belirlendi. Gözaltına alınan 3 kişinin Aynur Kanbur'un uzaktan akrabası olduğu ve geçmişte "Bizim sülaleden dansöz çıkmaz" diyerek tehditlerde bulundukları öne sürüldü.

Şişli'de 10 yıl önce evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Mezdeke dans grubunun eski üyelerinden Aynur Kanbur cinayetine ilişkin soruşturmada çarpıcı detaylar gün yüzüne çıktı. Faili meçhul olarak kalan dosyanın yeniden açılmasıyla birlikte cinayetin aydınlatılmasına yönelik önemli bulgulara ulaşıldı.

EVİNİN ÖNÜNDE ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Aynur Kanbur, 24 Mart 2016 tarihinde Şişli Fulya Mahallesi'ndeki evinin girişinde silahlı saldırıya uğrayarak yaşamını yitirmişti. Olay yerinde bulunan boş kovanlar yıllar boyunca herhangi bir suç ya da silahla eşleştirilemedi.

Cinayetin ardından başlatılan soruşturma uzun süre sonuç vermezken, dosya yeniden incelemeye alındı.

"BİZİM SÜLALEDEN DANSÖZ ÇIKMAZ" İDDİASI

Soruşturmada dikkat çeken gelişmelerden biri de Aynur Kanbur'un yakınlarının yıllar önce yaptığı başvurular oldu. Kanbur'un ablasının verdiği dilekçede bazı akrabalarının kendisini geçmişte tehdit ettiği öne sürüldü.

İddialara göre şüpheliler, Kanbur'a "Bizim sülaleden dansöz çıkmaz" diyerek baskı yapıyordu. Bu iddiaların ardından şüphelilere ait HTS kayıtları yeniden incelendi.

Mezdeke dançısı Aynur Kanbur cinayetinde yeni detay: Bizim sülaleden dansöz çıkmaz

TELEFONLAR AYNI ANDA KAPANDI

Yapılan teknik incelemelerde şüphelilerin telefonlarını cinayetten kısa süre önce kapattıkları ve ertesi gün öğle saatlerine kadar açmadıkları belirlendi.

Şüphelilerden birinin olay tarihinden iki gün önce ABD'ye gittiği ancak onun da aynı zaman diliminde telefonunu kapalı tuttuğu tespit edildi.

KATİLİN İZİ İSTANBULKART'TA BULUNDU

Dosyanın yeniden açılmasının ardından yürütülen çalışmalarda cinayetin ardından kaçan kişinin Avcılar'dan metrobüse bindiği ortaya çıktı.

Güvenlik kamerası görüntüleri ve İstanbulkart kullanım kayıtlarını inceleyen ekipler, saldırıyı gerçekleştirdiği değerlendirilen kişinin kimliğini belirledi. Şüphelinin Bülent G. olduğu tespit edildi.

CİNAYET SONRASI MESAJLAŞTILAR

Polis ekiplerinin teknik incelemelerinde, Bülent G.'nin de diğer şüpheliler gibi telefonunu olay öncesinde kapattığı ve ertesi gün açtığı ortaya çıktı.

Ayrıca telefonunu açmasının hemen ardından azmettirici olduğu değerlendirilen şüpheliyle mesajlaştığı da belirlendi.

Mezdeke dançısı Aynur Kanbur cinayetinde yeni detay: Bizim sülaleden dansöz çıkmaz

ARAZİ ANLAŞMAZLIĞI DETAYI

Soruşturma kapsamında Aynur Kanbur ile şüphelilerin uzaktan akraba olduğu ve aralarında ortak araziler bulunduğu öğrenildi. Cinayeti işlediği değerlendirilen Bülent G.'nin ise bir dönem diğer şüphelilere ait şirkette sigortalı çalışan olarak görev yaptığı tespit edildi.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, cinayeti işlediği değerlendirilen Bülent G. ile azmettirici oldukları öne sürülen Fazlı K. ve Serdar K. hakkında operasyon kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği eş zamanlı operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: DHA

İstanbulkart, İstanbul, Cinayet, Şişli, Son Dakika

Son Dakika Cinayet Mezdeke dançısı Aynur Kanbur cinayetinde yeni detay: Bizim sülaleden dansöz çıkmaz - Son Dakika

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