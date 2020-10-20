Son dakika... - Son Dakika

Son dakika...

20.10.2020 09:49
Son dakika... , System.String[]

Son dakika haberine göre Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 40 milyon 657 bini geçti.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 40 milyon 657 bini geçti.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 1 milyon 123 bin 117 kişi yaşamını yitirdi.

Vaka sayısı, 40 milyon 657 bin 546'ya çıkarken, virüs saptanan 30 milyon 361 bin kişi sağlığına kavuştu. Tedavisi devam eden 9 milyon 173 bin 247 vaka bulunuyor.

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 8 milyon 456 bin 653 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 225 bin 222 kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin yanı sıra vaka sayıları 300 bini geçen ülkeler şöyle:

"Hindistan (7 milyon 597 bin 63), Brezilya (5 milyon 251 bin 127), Rusya (1 milyon 415 bin 316), İspanya (1 milyon 15 bin 795), Arjantin (1 milyon 2 bin 662), Kolombiya (965 bin 883), Fransa (910 bin 277), Peru (870 bin 876), Meksika (854 bin 926), İngiltere (741 bin 212), Güney Afrika (705 bin 254), İran (534 bin 631), Şili (493 bin 305), Irak (430 bin 678), İtalya (423 bin 578), Bangladeş (390 bin 206), Almanya (373 bin 731), Endonezya (365 bin 240), Filipinler (359 bin 169), Türkiye (349 bin 519), Suudi Arabistan (342 bin 583), Pakistan (323 bin 452), Ukrayna (309 bin 107) ve İsrail (304 bin 876)."

ABD'nin yanı sıra ölü sayısı 10 bini geçen ülkeler ise şöyle sıralandı:

"Brezilya (154 bin 226), Hindistan (115 bin 236), Meksika (86 bin 338), İngiltere (43 bin 726), İtalya (36 bin 616), İspanya (33 bin 992), Peru (33 bin 820), Fransa (33 bin 623), İran (30 bin 712), Kolombiya (29 bin 102), Arjantin (26 bin 716), Rusya (24 bin 366), Güney Afrika (18 bin 492), Şili (13 bin 676), Endonezya (12 bin 617), Ekvador (12 bin 395), Belçika (10 bin 443) ve Irak (10 bin 317)."

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Wuhan, Ölü, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

İki kadınla gittiği günlük kiralık dairenin camından düşerek can vermişti! Cinayete kurban gittiği ortaya çıktı Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanacak! Gündemde koronavirüs, Azerbaycan ve Kıbrıs var Koronavirüse yakalanan eşine "O çocukla ağız ağıza mı geldin?" dedi, ölümle tehdit etti MasterChef'te büyük gerginlik! Mehmet Şef, yemeğini tadıma çıkarmayan Barbaros'u azarladı Meteoroloji uyardı: Hem sağanak hem fırtına geliyor Serdar Ortaç'tan Ermenistan'a tepki: Halkına sözüm yok, başındaki adam ruh hastası Şeyma Subaşı, vücudunu yağladığı anları paylaştı İflas kararı verilen İstanbul Bilişim'in raporu, aile hesabına milyonlarca liranın gönderildiğini ortaya çıkardı
Fatih Öztürk'ün yaptığı hareketler Galatasaray taraftarını çileden çıkardı Fatih Öztürk'ün yaptığı hareketler Galatasaray taraftarını çileden çıkardı         
09:35
Türkiye'de denemeleri yapılan koronavirüs aşısıyla ilgili sevindiren gelişme Türkiye'de denemeleri yapılan koronavirüs aşısıyla ilgili sevindiren gelişme         
09:33
İngiliz şirket, Antalya'da doğa harikası yarımadaya villa dikti İngiliz şirket, Antalya'da doğa harikası yarımadaya villa dikti         
08:42
Evlerinin yakacak ihtiyacını karşılamak için tehlikeyi göze alıp, Zap Suyu'ndan odun topluyorlar Evlerinin yakacak ihtiyacını karşılamak için tehlikeyi göze alıp, Zap Suyu'ndan odun topluyorlar         
08:12
Gördüğü bahçeden etkilenen mühendis, Kariyerini bırakıp elma üreticisi oldu Gördüğü bahçeden etkilenen mühendis, Kariyerini bırakıp elma üreticisi oldu         
07:54
Ermenistan işgalinden kurtarılan Fuzuli'de 27 yıl sonra ezan okundu Ermenistan işgalinden kurtarılan Fuzuli'de 27 yıl sonra ezan okundu         
07:34
Milyonlarca gencin düzenleme beklediği KYK borçlarına yapılandırma geliyor Milyonlarca gencin düzenleme beklediği KYK borçlarına yapılandırma geliyor         
00:43
Sağlık Bakanlığı, çelişki sonrası koronavirüs tablosunu değiştirdi! Yeni hasta sayısı 2 bini aştı Sağlık Bakanlığı, çelişki sonrası koronavirüs tablosunu değiştirdi! Yeni hasta sayısı 2 bini aştı         
22:33
Suudi Arabistan'da Türk mallarına boykota ülkenin en büyük süpermarket zinciri de katıldı Suudi Arabistan'da Türk mallarına boykota ülkenin en büyük süpermarket zinciri de katıldı         
19:10
"Saplantılı" aşığı tarafından katledilen Hazal Tektaş'ın son görüntüleri ortaya çıktı         
16:51
Koronavirüs sonrası nüfusu iki kat artan Muğla'da arazi fiyatları dörde katlandı Koronavirüs sonrası nüfusu iki kat artan Muğla'da arazi fiyatları dörde katlandı         
15:07
Türkiye'nin Azerbaycan ve Kırım hamleleri Rus basınını rahatsız etti: Moskova'nın nüfuz alanına görülmemiş bir atılım var Türkiye'nin Azerbaycan ve Kırım hamleleri Rus basınını rahatsız etti: Moskova'nın nüfuz alanına görülmemiş bir atılım var         
14:28
3,5 yıl sonra cezaevinden tahliye olan Selim Erdoğan, yaşadığı zor günleri anlattı: Allah bana ders verdi 3,5 yıl sonra cezaevinden tahliye olan Selim Erdoğan, yaşadığı zor günleri anlattı: Allah bana ders verdi         
14:19
Kendisini taciz eden İstiklal sapığından şikayetçi olan kadın: Takip etti, bacağımı elledi Kendisini taciz eden İstiklal sapığından şikayetçi olan kadın: Takip etti, bacağımı elledi         
12:22
Sevgilisinin ilişkiye girme isteğini reddeden adam tekme tokat dayak yedi Sevgilisinin ilişkiye girme isteğini reddeden adam tekme tokat dayak yedi         
11:47
Verdiği ifade nedeniyle kocası müebbet alan kadın: Yalan söyledim vicdan azabı çekiyorum Verdiği ifade nedeniyle kocası müebbet alan kadın: Yalan söyledim vicdan azabı çekiyorum         
11:27
Flamengolu Gustavo Henrique, maçta testis travması geçirdi Flamengolu Gustavo Henrique, maçta testis travması geçirdi         
11:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2020 09:53:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei