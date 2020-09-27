Son dakika gündem: TEKNOFEST'te, "İnsanlık Yararına Teknolojiler Yarışması"nın kazananları belli oldu - Son Dakika

Son dakika gündem: TEKNOFEST'te, "İnsanlık Yararına Teknolojiler Yarışması"nın kazananları belli oldu

Son dakika gündem haberi: Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, TEKNOFEST kapsamında "İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması"nın kazananlarının belli olduğunu bildirdi.

Son dakika gündem: TEKNOFEST'te,

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, TEKNOFEST kapsamında "İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması"nın kazananlarının belli olduğunu bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, TEKNOFEST Gaziantep kapsamındaki yarışmalardan olan ve afet yönetimi, sosyal inovasyon, sağlık ve ilk yardım gibi insan hayatını etkileyen alanlardaki yenilikleri ve teknolojik gelişmelerin rekabet ettiği İnsanlık Yararına Teknolojiler Yarışması bu yıl AFAD öncülüğünde yapıldı.

Bireylerin sosyal sorumluluk bilincini teknolojik bilgi ve birikimleriyle entegre edip, topluma fayda sağlayacak projeler ortaya çıkarmalarını hedefleyen yarışmaya katılan projelerin odağında yararlılık, topluma fayda ve kolaylık sağlama kriterlerinin bulunmasına dikkat edildi.

Festivalde en çok başvurunun yapıldığı yarışmada takımlar, sosyal mesafe kuralına da dikkat ederek 6 bin metrekarelik alanda projelerini sunma fırsatı buldu.

Türkiye'nin dört bir yanından 5 bin 637 takımın başvuru yaptığı yarışmada 389 takım finale kaldı.

Yarışmanın sağlık ve ilk yardım kategorisinde ilkokul ve ortaokul düzeyinde ipi, Manisa Bilim ve Sanat Merkezinden "Melekler", Özel Sanko Ortaokulundan "Radyasyonsavar", Özel Güzelyalı Bahçeşehir Koleji Ortaokulundan "Andromeda"; lise seviyesinde, İzmir Fen Lisesinden "KaMu1983", Balıkesir Açı Anadolu Lisesinden "SmartCounter", İzmir Özel Çakabey Lisesinden "Aesculapius"; üniversite ve üzeri seviyesinde Yıldız Teknik Üniversitesinden "YTÜ Biyomekatronik/SDİ", Ege Üniversitesinden "Simplicity" ve Kocaeli Üniversitesinden "PROFELSAN" adlı takımlar göğüsledi.

Sosyal inovasyon kategorisinde ilkokul ve ortaokul seviyesinde Sincan Şehit Abdullah Büyüksoy Bilim ve Sanat Merkezinden "Piksel Mühendisleri", Üsküdar Deneyap Atölyesinden "Tekno Dahiler", TOKİ Avrupa Konutları Ortaokulundan "Bilim Ötesi"; lise seviyesinde Finike Bilim Sanat Merkezinden "Limyra Yazılım Geliştirme", Şehit Ömer Halisdemir Bilim ve Sanat Merkezinden "Base Konak", Buca Süleyman Şah Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden "Robokod Buca"; üniversite ve üzeri seviyesinde Hasan Kalyoncu Üniversitesinden "CENGALYON: Son Teknoloji Bükücüleri", Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesinden "ARTEMİS" ve Kütahya Dumlupınar Üniversitesinden "YuSi " adlı takımlar ödüle layık görüldü.

Afet yönetimi kategorisi ilkokul ve ortaokul seviyesinde, Bolu Bilim ve Sanat Merkezinden "Miselyum Team", Mehmet Emin Zekiye Üstünel Ortaokulundan "MEZUROBO", Manisa Bilim ve Sanat Merkezinden "Kaptan Pilotlar"; lise seviyesinde Ayvaz Burçkan Çok Programlı Anadolu Lisesinden "Şahinbey Bilişim Yıldızları- Biyonik Belde Tim", Etimesgut Özkent Akbilek Fen Lisesinden "Life Locaters", Samsun Atakum Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesinden "3E Proje"; üniversite ve üzeri seviyesinde Fırat Üniversitesi "Triquetra", İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşadan "Ieee Iot" ve Karadeniz Teknik Üniversitesinden "Kök 3" adlı takımlar dereceye girdi

Kazanan takımlar ödüllerini İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kaçır ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'dan aldı.

İlk Yardım, 112 Acil, Lise, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 20:13 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: TEKNOFEST'te, 'İnsanlık Yararına Teknolojiler Yarışması'nın kazananları belli oldu - Son Dakika

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