Son dakika haber... - Son Dakika

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı, dünya genelinde 20 milyon 258 bini aştı.?

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 738 bin 965 kişi öldü.?

Vaka sayısı dünya genelinde 20 milyon 258 bin 243'e çıkarken, virüs saptanan 13 milyon 189 bin 391 kişi sağlığına kavuştu.

Dünyada tedavisi süren 6 milyon 329 bin 887 aktif vaka bulunuyor.?

En fazla vaka ve ölümün olduğu ABD'de 5 milyon 251 bin 446 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 166 bin 192 kişi hayatını kaybetti.?

Vaka sayısı 100 bini aşan ülkeler?

ABD'ye ek olarak vaka sayıları 100 bini geçen ülkeler şöyle: ?

"Brezilya (3 milyon 57 bin 470), Hindistan (2 milyon 269 bin 52), Rusya (892 bin 654), Güney Afrika (563 bin 598), Meksika (485 bin 836), Peru (483 bin 133), Kolombiya (397 bin 623), Şili (375 bin 44), İspanya (370 bin 60), İran (328 bin 844), İngiltere (311 bin 641), Suudi Arabistan (289 bin 947), Pakistan (285 bin 191), Bangladeş (260 bin 507), Arjantin (253 bin 868), İtalya (250 bin 825), Türkiye (241 bin 997), Almanya (218 bin 500), Fransa (202 bin 775), Irak (153 bin 599), Filipinler (136 bin 638), Endonezya (127 bin 83), Kanada (120 bin 132), Katar (113 bin 262) ve Kazakistan (100 bin 164)."?

ABD'nin haricinde ölü sayısı 5 bini geçen ülkeler ise şu şekilde sıralandı: ?

"Brezilya (101 bin 857), Meksika (53 bin 3), İngiltere (46 bin 526), Hindistan (45 bin 361), İtalya (35 bin 209), Fransa (30 bin 340), İspanya (28 bin 576), Peru (21 bin 276), İran (18 bin 616), Rusya (15 bin 1), Kolombiya (13 bin 154), Güney Afrika (10 bin 621), Şili (10 bin 139), Belçika (9 bin 879), Almanya (9 bin 265), Kanada (8 bin 987), Hollanda (6 bin 157), Pakistan (6 bin 112), Ekvador (5 bin 932), Türkiye (5 bin 858), İsveç (5 bin 766), Endonezya (5 bin 765), Irak (5 bin 464) ve Mısır (5 bin 35)."