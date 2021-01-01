İçişleri Bakanı Soylu, yeni yıla Belbuka kalekol üs bölgesindeki askerlerle girdi - Son Dakika

İçişleri Bakanı Soylu, yeni yıla Belbuka kalekol üs bölgesindeki askerlerle girdi

01.01.2021 00:44

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni yıla Van'ın Çatak ile Şırnak'ın Beytüşşebap ilçeleri arasındaki Kato Jirka bölgesinde bulunan Belbuka Kalekol Üs Bölgesi Komutanlığında girdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni yıla Van'ın Çatak ile Şırnak'ın Beytüşşebap ilçeleri arasındaki Kato Jirka bölgesinde bulunan Belbuka Kalekol Üs Bölgesi Komutanlığında girdi.

Van Ferit Melen Havalimanı'nda Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve beraberindeki heyet tarafından karşılanan Bakan Soylu, buradan helikopterle Çatak ile Beytüşşebap arasında Kato Jirka bölgesinde yaklaşık 3 bin rakımda bulunan Belbuka Kalekol Üs Bölgesi Komutanlığına geldi.

Askerlerle sohbet ederek moral veren ve yeni yıllarını tebrik eden Bakan Soylu, üs bölgesindeki kuleler ve yaşam alanlarında incelemelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmetçiğin yeni yılını kutladı

Bakan Soylu, yeni yıla girilen ilk dakikalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak, bulundukları bölge hakkında bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra üs bölgesinde görev yapan askerlere hitap etti.

"Özellikle sayın bakanımızın böyle bir geceyi Ankara veya İstanbul değil de sizlerle birlikte geçirmesinden duyduğum memnuniyeti özellikle ifade etmek istiyorum" diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"2020 yılını geride bıraktık, şu an 2021 yılına girmiş bulunuyoruz. 2020 bizim için gerçekten çok sıkıntılı oldu. Özellikle koronavirüs sıkıntılarını yaşadık. Birçoklarımız yakınlarını kaybetti, Birçoklarımızın yakınları şu an hasta yatağında. Ölenlere Allah'tan rahmet, hasta olanlara da Rabbimden şifa diliyorum. 2021 yılını temennim odur ki inşallah sağlık sıhhat ve afiyet içerisinde yaşar ve ülkemizin de geleceği için çok daha güçlü bir yıl olarak sürdürürüz."

Konuşmasında Mehmetçiğin bölgede özellikle terörle çok büyük bir mücadele verdiğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Jandarmalarımız olarak hakikaten bu sınır boylarında bizler için hep güven kaynağı oldunuz. Bundan dolayı başta generallerimiz ve komutanlarımız olmak üzere tüm er, erbaş, uzman çavuşlarımızı, hepsini şahsım, ailem ve milletim adına tebrik ediyorum. Rabbim yar, yardımcınız olsun inşallah." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"2021'i bitirip 2022'ye girerken inşallah çok daha farklı bir Türkiye olarak bunu kutlar ve geleceğe çok daha güçlü bir Türkiye olarak devam ederiz diyor, hepinizi gözlerinizden öpüyorum, sizleri Allah'a emanet ediyorum. Jandarma Genel Komutanımız Arif paşa ve beraberindekileri kutluyorum, bütün emir komutanız altındaki kardeşlerimi de gözlerinden öpüyorum."

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin de "Vatanımız ve şanlı bayrağımız için burada hazırız" ifadesini kullandı.

Üs bölgesi ziyaretinde Bakan Soylu'ya Vali Bilmez ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin'in yanı sıra AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit ve İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ da eşlik etti.

İçişleri Bakanı Soylu, yeni yıla Belbuka kalekol üs bölgesindeki askerlerle girdi
İçişleri Bakanı Soylu, yeni yıla Belbuka kalekol üs bölgesindeki askerlerle girdi
İçişleri Bakanı Soylu, yeni yıla Belbuka kalekol üs bölgesindeki askerlerle girdi
İçişleri Bakanı Soylu, yeni yıla Belbuka kalekol üs bölgesindeki askerlerle girdi

Recep Tayyip Erdoğan, Arif Çetin, Mehmetçik, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Soylu, yeni yıla Belbuka kalekol üs bölgesindeki askerlerle girdi - Son Dakika


Son Dakika

Dünya Sağlık Örgütü, Pfizer-BioNTech aşısının acil kullanımına onay verdi Yeni yılın ilk zammı elektrik ve doğalgaza geldi Omar Elabdellaoui, yılbaşı kutlamasında yaşanan kaza sonucu gözünden yaralandı Meteoroloji'den yeni yılın ilk günü için sağanak yağış uyarısı DEVA Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Hasan Canpolat istifa etti Ermenistan'dan Türk ürünlerinin tedarikine 6 ay yasak Kara para akladığı gerekçesiyle aranan Sezgin Baran Korkmaz: Lüksemburg'dayım, pazartesi günü döneceğim Sosyal medyadaki uygunsuz video hayatını kararttı! Kazağından tanıdığı kadın eşi çıkınca soluğu mahkemede aldı
İstanbul'da yeni yıla havai fişekle girmek istediler, ceza yemekten kurtulamadılar İstanbul'da yeni yıla havai fişekle girmek istediler, ceza yemekten kurtulamadılar         
00:38
Cüneyt Özdemir, YouTube kanalında yılbaşı özel yayınına dansöz çıkardı Cüneyt Özdemir, YouTube kanalında yılbaşı özel yayınına dansöz çıkardı         
23:33
Son Dakika: Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 100 milyonluk büyük ikramiyeyi kazandıran numaralar belli oldu Son Dakika: Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 100 milyonluk büyük ikramiyeyi kazandıran numaralar belli oldu         
23:02
Salgın ne zaman bitecek? Her söylediği dikkatle takip edilen Mehmet Ceyhan süre verdi Salgın ne zaman bitecek? Her söylediği dikkatle takip edilen Mehmet Ceyhan süre verdi         
22:00
Suriye'de yolcu otobüsüne yapılan saldırıyı kanlı terör örgütü DEAŞ üstlendi Suriye'de yolcu otobüsüne yapılan saldırıyı kanlı terör örgütü DEAŞ üstlendi         
21:15
Alışverişten dönen genç kızın başına yorgun mermi isabet etti Alışverişten dönen genç kızın başına yorgun mermi isabet etti         
18:06
Alanya'da kendisinden bir süredir haber alınamayan 14 yaşındaki kız çocuğu, İskenderun'da bulundu Alanya'da kendisinden bir süredir haber alınamayan 14 yaşındaki kız çocuğu, İskenderun'da bulundu         
17:22
Hayvancılıkla geçimini sağlayan aile yılın son günü dehşeti yaşadı! Sokak köpekleri 63 koyunu telef etti Hayvancılıkla geçimini sağlayan aile yılın son günü dehşeti yaşadı! Sokak köpekleri 63 koyunu telef etti         
15:29
"Durumum yok" diyerek yardım istedi, gelen paralarla içki sofrası kurup dans etti         
15:07
Kocasına kızan kadın, seyir halindeki otomobilden atladı Kocasına kızan kadın, seyir halindeki otomobilden atladı         
14:16
Küçük çocuktan filyasyon ekibini duygulandıran söz: Bizim evde meyve yok Küçük çocuktan filyasyon ekibini duygulandıran söz: Bizim evde meyve yok         
13:02
İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Trump önümüzdeki haftalarda Saddam gibi yok olacak İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Trump önümüzdeki haftalarda Saddam gibi yok olacak         
12:43
Hatay'da değeri 15 milyon lira olan 5 bin ton genetiği değiştirilmiş pirinç ele geçirildi Hatay'da değeri 15 milyon lira olan 5 bin ton genetiği değiştirilmiş pirinç ele geçirildi         
12:23
3 lirayken Gübretaş hisselerini almaya başladı, hayatı değişti! Öğretmen çocuğu milyarder oldu 3 lirayken Gübretaş hisselerini almaya başladı, hayatı değişti! Öğretmen çocuğu milyarder oldu         
11:36
Neymar'ın reddettiği 5 günlük partiyi, ünlü modellerin paylaşımları ele verdi Neymar'ın reddettiği 5 günlük partiyi, ünlü modellerin paylaşımları ele verdi         
10:40
Ayçiçek yağındaki fiyat yükselişi durdurulamıyor: Yüzde 60 zamlandı Ayçiçek yağındaki fiyat yükselişi durdurulamıyor: Yüzde 60 zamlandı         
09:29
Sibirya soğukları geliyor! Kar yağışı için tarih verildi Sibirya soğukları geliyor! Kar yağışı için tarih verildi         
22:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2021 01:31:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İçişleri Bakanı Soylu, yeni yıla Belbuka kalekol üs bölgesindeki askerlerle girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei