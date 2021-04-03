Aydın'ın Kuyucak İlçe Kaymakamı Yılmaz Kurt, dün akşam Didim'in Akbük Mahallesinde ormanlık alanın kenarında ateşli silahla vurulmuş şekilde ölü bulunmasının ardından soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Kaymakam Kurt'un ölümü Kuyucak başta olmak üzere tüm Türkiye'de şok etkisi oluşturdu.

Dün gece, mesai saatini tamamlamasına rağmen konutuna gitmediği öğrenilen ve geç saatlere kadar tüm aramaları yanıtsız bırakan Kaymakam Kurt'un cep telefonu sinyali takibi ile Didim'in Akbük Mahallesinde bulunan bir ormanlık alanda cesedinin bulunması büyük şok etkisi oluşturmuştu. Kafasından tek el ateşli silahla vurulmuş ve hayatını kaybetmiş şekilde bulunan Kaymakam Yılmaz Kurt'un ölümü tüm ülkede kısa sürede duyulmuş ve derin bir etki bırakmıştı.

1976 doğumlu evli ve üç çocuk babası olan Kaymakam Kurt, ilk görevine 2005 tarihinde Ordu/ Çatalpınar Kaymakamı olarak başlamıştı. Müteakiben Erzincan/ Kemaliye, Rize/ Hemşin Kaymakamlığı, Hakkari Vali Yardımcılığı, Erzurum/ Tortum Kaymakamlığı, Artvin Vali Yardımcılığı, Giresun/ Eynesil Kaymakamlığı görevlerinde bulunmuş, 2018 yılında da Aydın/Kuyucak Kaymakamlığına atanmıştı. Kuyucak'ta yaptığı çalışmalarla ilçe halkına kendisini sevdiren Kaymakam Kurt, çok sayıda sosyal projede yer almış ve ilçe halkının gönlünde taht kurmuştu. Geçtiğimiz yıl yaşanan Elazığ ve Malatya depreminin ardından Kaymakamlık ve Belediye işbirliği ile yardım toplanmasında öncü olmuş ve o gün yaptığı konuşma ile dikkat çekmişti.

Çevresi tarafından sakin kişiliği ile bilinen Kaymakam Kurt'un görev yaptığı Kuyacak'a yaklaşık 185 km uzakta Akbük'te cesedinin bulunması şüphe uyandırmış ve bunun üzerine yapılan incelemelerin ardından İçişleri Bakanlığı'nca soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Çevresinde sevilen bir kişi olan Kaymakam Kurt'un ölümündeki sır perdesinin aralanması beklenirken cenazenin ise İzmir Adli Tıp Kurumundan alınarak Adnan Menderes Havalimanı'ndan İstanbul aktarmalı olarak memleketi Trabzon'un Çaykara İlçesine gönderileceği, burada da ikindiden sonra toprağa verileceği öğrenildi.

Olayın gelişimi

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde korumasına ve şoförüne helallik isteyen mesaj gönderdiği öğrenilen Kaymakam Kurt'un başına kötü bir şey geldiğinden endişe eden güvenlik güçleri ve yakınları Kaymakamı aramaya başladı. Yapılan aramalar sonucu Kaymakam Kurt'un 61 FL 525 plakalı özel otomobili Akbük Çamlık Koyu yakınlarında bulundu. Başından tabanca ile tek el ateşli silah yaralanması sonucu hayatını kaybettiği belirlenen Kaymakam Kurt'un intihar etmiş olabileceği düşünülüyor.

Olayla ilgili tahkikatın çok yönlü olarak sürdürüldüğü bildirildi. - AYDIN