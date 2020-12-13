Son dakika haber: Uluslararası Yatırım Zirvesi gelecek dönemin yatırım trendlerini ortaya koydu - Son Dakika

Son dakika haber: Uluslararası Yatırım Zirvesi gelecek dönemin yatırım trendlerini ortaya koydu

13.12.2020 12:31
Son dakika haber: Uluslararası Yatırım Zirvesi gelecek dönemin yatırım trendlerini ortaya koydu, System.String[]

Son dakika haberi... Uluslararası Yatırımcılar Derneği'nin (YASED) SOCAR Türkiye'nin ana sponsorluğunda SAP, Boeing, Fiat, Kale Grubu, Oyak Renault Otomobil Fabrikaları ve PepsiCo'nun sponsorluğunda düzenlediği, 5 gün süren Uluslararası Yatırım Zirvesi, hem Türkiye'nin hem de dünyanın gelecek dönemde...

Uluslararası Yatırımcılar Derneği'nin (YASED) SOCAR Türkiye'nin ana sponsorluğunda SAP, Boeing, Fiat, Kale Grubu, Oyak Renault Otomobil Fabrikaları ve PepsiCo'nun sponsorluğunda düzenlediği, 5 gün süren Uluslararası Yatırım Zirvesi, hem Türkiye'nin hem de dünyanın gelecek dönemde yatırım trendlerini ortaya koydu.

YASED açıklamasına göre, ABD'den Çin'e kadar tüm dünyadaki uluslararası doğrudan yatırımların geleceğine dair güçlü öngörülerin paylaşıldığı Uluslararası Yatırım Zirvesi ile Türkiye'nin gündemi, uluslararası doğrudan yatırımlara çevrildi.

Açıklamada zirveye ilişkin değerlendirmesine yer verilen YASED Başkanı Ayşem Sargın, "YASED'in 40 yılı, şüphesiz üyelerinin Türkiye'ye gösterdiği bir bağlılık ve güvenin bir kanıtıdır. Türkiye, büyüyen ekonomisi, genç ve yetenekli iş gücü, gelişmiş iş kültürü ve kilit pazarlara ulaşımı ile bize kayda değer imkanlar sağladı. Türkiye'nin uluslararası şirketleri olarak, yüksek katma değerli üretim, iş imkanları, ihracat ve Ar-Ge ile Türkiye'nin büyümesine katkı sağladık. Türkiye'nin güçlü potansiyeline inanmaya devam ettik ve önümüzdeki yıllardaki başarısına katkı sağlamayı sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Sargın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı A. Burak Dağlıoğlu gibi Türkiye'deki yatırım ortamını belirleyen hükümet ve kamu temsilcilerinin de zirveye katılım gösterdiklerini hatırlattı.

Yatırımların geleceğine değinen Sargın, şunları kaydetti:

"Oyunun kuralları değişiyor ve yatırımcılar, salgın sonrası süreçte rekabetçi kalmaya hazırlanırken bugünün değişen dinamiklerini yakalamaya çalışıyorlar. Uluslararası doğrudan yatırım için düşüş eğiliminin en az birkaç yıl daha devam etmesini bekliyoruz. Fakat diğer her şey gibi, uluslararası doğrudan yatırım da dönüşecek ve iyileşecek. Bölgeselleşme, yatırımların ülke içine taşınması, üretimin ulusallaşması ve küresel tedarik zincirinin yeniden şekillendirilmesi gibi bazı trendlerin yükselmesini öngörüyoruz. Tüm bu değişimlere rağmen küresel pazarın yatırımcılara yeni imkanlar sunmaya devam edeceğini biliyoruz."

"Türkiye'nin yatırım potansiyeline bir kez daha tanık olduk"

YASED Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve SOCAR Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Zaur Gahramanov da Uluslararası Yatırım Zirvesi'nde Türkiye'nin yatırım potansiyeline bir kez daha tanık olduklarını belirterek, "Türkiye'nin salgın sonrasında değişen dünya koşullarında yeni ve güçlü bir pozisyon alacağına inanıyor ve bunun işaretlerini görüyoruz. Stratejik konumu nedeniyle yatırımcılar için özel bir yere sahip olan Türkiye, gerek küresel tedarik zincirleri gerekse büyük potansiyel barındıran iç pazarı ile yatırımcıların her zaman ajandasında yer alacaktır. Pandemi nedeniyle ilk kez online olarak yapılmasına rağmen yüksek katılım ile gerçekleştirilen bu zirve, gelecek için bize umut veriyor. Katkıda bulunanlara bir kez daha teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

SAP Türkiye Genel Müdürü Uğur Candan ise Kovid-19 nedeniyle yaşamın her alanında olduğu gibi iş süreçlerinde de kesintiler olduğunu aktararak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ancak dijital dönüşümünü gerçekleştirmiş olan kurumların pandemi karşısında daha iyi bir sınav verdiklerini gördük. Bu durum, işlerin devamlılığı için teknolojinin ne denli önemli olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Böylesine beklenmedik krizler karşısında dayanıklılık ve sürdürülebilirlik imkanı tanıması nedeniyle kurumlar bundan sonraki dönemde de dijitalleşmesini hızlandıracak. Özellikle her dönem sağladığı çeviklik ve hızın yanında, esnek çalışma modellerine geçişi kolaylaştırdığı için bulut teknolojileri daha ön planda olacak.

SAP olarak biz de 'Dünyayı daha yaşanılır kılmak ve insan hayatını iyileştirmek' vizyonumuz doğrultusunda müşterilerimize sunduğumuz yenilikçi çözümlerle dijital dönüşümün tam merkezinde yer alıyoruz. Türkiye'de 60'dan fazla yerel iş ortağımız ile birlikte Türk şirketlerinin dijitalleşme yolculuğunda en yakın iş ortağı olarak çalışıyoruz. Bir yandan da yakın coğrafyada teknoloji ve inovasyon merkez üssü olarak gördüğümüz Türkiye'ye yatırımlarımıza devam ediyoruz. 2013'den beri faaliyet gösteren Yazılım Geliştirme Merkezi'miz de SAP'nin Türkiye ekonomisine duyduğu güvenin önemli bir göstergesi. Küresel yatırım trendlerinin tartışıldığı ve konunun tüm paydaşlarının bir araya geldiği Uluslararası Yatırım Zirvesi'ne YASED'in bir üyesi olarak destek olmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. SAP olarak Türkiye'de genç istihdamını artırmaya yönelik eğitim programlarımız, iş dünyası örgütlerindeki aktif çalışmalarımız, farklı alanlardaki sponsorluk faaliyetlerimiz ile bilişim sektörünün gelişmesine şu ana kadar olduğu gibi bundan sonra da katkı sağlamaya devam edeceğiz."

"Zirve, hem yatırımcılar hem de ülkeler açısından fırsat sundu"

Kale Grubu Başkan Yardımcısı ve Teknik Bölüm Başkanı Osman Okyay, dünyanın nasıl hızla değişip dönüştüğünün küresel salgınla birlikte çok daha çarpıcı şekilde görünür hale geldiğini belirterek, "Bütün dinamikleri kökten değiştiren, dolayısıyla yatırım ortamının da evrildiği bu kritik dönemde küresel yatırımcıların bir araya geldiği, geleceğin yatırım ortamının ele alındığı, yapılması gerekenlerin konuşulduğu YASED Uluslararası Yatırım Zirvesi, hem yatırımcılar hem de ülkeler açısından çok iyi bir fırsat sundu. Zirvenin özellikle küresel tedarik zincirlerinin önümüzdeki dönemde teknolojik ve sürdürülebilir dönüşümlerle alacağı yeni forma ve karşı karşıya olduğumuz 'yeni normale' dair bizleri çıkardığı ufuk turunu çok değerli buluyorum. Uluslararası iş birliğinin ve uluslararası yatırımların ancak inovasyonla, iyi yönetişimle, teknoloji transferi ve bilgi/veri paylaşımıyla desteklendiği takdirde katma değer yaratacağı yönünde hemen hemen bütün katılımcıların yaptığı değerli vurgu çok hayati." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin, hem güçlü iş gücü ve yatırım potansiyeliyle hem jeostratejik avantajlarıyla geleceğin yeni tedarik zincirlerinin merkezinde yer alabilmesi için kıymetli avantajları olduğunu görüp umutlarını pekiştiren buluşma için YASED'e teşekkür eden Okyay, oldukça verimli geçen zirveyi Türkiye'nin büyük atılımlar yapabilmesi yolunda güçlü bir basamak olarak gördüğünü kaydetti.

Okyay, "Türkiye'nin parlak geleceğine ve güçlü potansiyeline olan inancımızla 63 yıldır üreten ve yatırım yapan bir sanayi grubu olarak bugün ülkece bulunduğumuz noktadan daha fazlasını yapabileceğimizi biliyor, küresel yatırımların da katkısıyla yeni dönemde de güçlü bir şekilde ilerleyeceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.

PepsiCo Genel Müdürü Ece Aksel de PepsiCo olarak, zirveye katılmış olmaktan mutluluk duyduklarını aktararak, "Hem ülkemiz ekonomisine hem de topluma daha fazla fayda yaratmaya yönelik yaklaşımımızla her zaman odağımızdaki dijital dönüşüm, inovasyon, sürdürülebilirlik konularında ilgili konuşmacıların paylaşımları çok değerliydi. Daha güçlü bir ekonomi için bu başlıklardaki çıktıların tüm sektör ve kurumlara ilham vermesini dilerim." değerlendirmesinde bulundu.

Uluslararası Yatırımcılar Derneği, PepsiCo, Türkiye, Yatırım, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber: Uluslararası Yatırım Zirvesi gelecek dönemin yatırım trendlerini ortaya koydu - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika

Korona iş yaşamını da değiştirdi! İşte pandemiyle birlikte talebi en çok artan ve azalan meslekler 2 aylık buzağıya cinsel saldırı, "mala zarar verilmedi" gerekçesiyle cezasız kaldı Çocuklarını sattığı iddia edilen Emine Çaylı ilk kez konuştu: Hiçbir anne yapmaz bunu Bahçesinde yetiştirdiği papaya meyvesinden sezonda 45 bin TL gelir elde ediyor Bakan Koca'dan sonra Bilim Kurulu üyeleri de konuştu: Kısıtlamaların asıl etkisi önümüzdeki hafta görülecek Süleyman Soylu'dan HDP'li vekillere çok ağır sözler: Haysiyetsizler Şarkıcı Zara, gözlerden uzak tuttuğu kızı Nur'un fotoğrafını ilk kez paylaştı Korona tedavisinde ilaç müjdesi geldi! Molnupiravir adlı ilaç, virüsü 24 saat içinde etkisiz hale getirdi
Sağlık Bakanlığı'nın refakatçi izni tartışma yarattı: Ücret ödeyip dışarıdan birini tutanlar var Sağlık Bakanlığı'nın refakatçi izni tartışma yarattı: Ücret ödeyip dışarıdan birini tutanlar var         
12:23
Milyonerlerin mevduatı 10 ayda 670 milyar lira arttı Milyonerlerin mevduatı 10 ayda 670 milyar lira arttı         
11:47
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Minsk Grubu'na ayar: Sizi buraya ben çağırmadım, hadi konuşun, sizi dinliyorum Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Minsk Grubu'na ayar: Sizi buraya ben çağırmadım, hadi konuşun, sizi dinliyorum         
10:43
Mum ışığında kumar oynayanlara korona tedbirlerine uymamaktan 100 bin lira ceza kesildi Mum ışığında kumar oynayanlara korona tedbirlerine uymamaktan 100 bin lira ceza kesildi         
09:46
Kısıtlamada kokoreç yemek için dışarı çıkan alkollü sürücü, izin belgesinden oldu Kısıtlamada kokoreç yemek için dışarı çıkan alkollü sürücü, izin belgesinden oldu         
09:40
Yunan basını AB Zirvesi'ndeki Türkiye geriliminin perde arkasını yazdı: Merkel, Macron'u son anda ikna etti Yunan basını AB Zirvesi'ndeki Türkiye geriliminin perde arkasını yazdı: Merkel, Macron'u son anda ikna etti         
08:29
Ağır yenilgi sonrası Rıdvan Dilmen'den Ali Koç'a sert tepki: Tarihe geçtin işte, övün Ağır yenilgi sonrası Rıdvan Dilmen'den Ali Koç'a sert tepki: Tarihe geçtin işte, övün         
22:08
Yasmin Erbil, göğüs dekolteli pozunu takipçileriyle paylaştı Yasmin Erbil, göğüs dekolteli pozunu takipçileriyle paylaştı         
20:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikram edilen suyu kürsüye bırakan Bakan Gül'ü uyardı: Maskeyi çıkar da öyle iç Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikram edilen suyu kürsüye bırakan Bakan Gül'ü uyardı: Maskeyi çıkar da öyle iç         
15:11
Aleyna Tilki'nin mini etekli dizi kostümü takipçilerini ikiye böldü Aleyna Tilki'nin mini etekli dizi kostümü takipçilerini ikiye böldü         
13:26
Hasdal'da askerlik yaparken kaybolan gençle ilgili 19 yıl sonra gelen cinayet itirafı Hasdal'da askerlik yaparken kaybolan gençle ilgili 19 yıl sonra gelen cinayet itirafı         
13:18
Trabzon Emniyet Müdürü'nün FETÖ tepkisi gündem oldu: Allah belalarını versin Trabzon Emniyet Müdürü'nün FETÖ tepkisi gündem oldu: Allah belalarını versin         
12:51
Sokak köpeği, kavga eden kadının taytını aşağı indirdi! O anlar anbean kameraya yansıdı Sokak köpeği, kavga eden kadının taytını aşağı indirdi! O anlar anbean kameraya yansıdı         
11:47
Markette engelli kızı istismar eden sapık, emniyette başkasıyla olan yazışmalarını göstermiş Markette engelli kızı istismar eden sapık, emniyette başkasıyla olan yazışmalarını göstermiş         
11:43
Köksal Baba lakaplı fenomen yıllardır hayalini kurduğu kırmızı kamyonetine kavuştu Köksal Baba lakaplı fenomen yıllardır hayalini kurduğu kırmızı kamyonetine kavuştu         
10:43
Oyuncu Şükran Ovalı, eşi Caner Erkin ile yatak pozunu paylaştı Oyuncu Şükran Ovalı, eşi Caner Erkin ile yatak pozunu paylaştı         
10:31
Acımasızca işkence yapmışlar! Esnafın kabusu olan haraç çetesine nefes kesen operasyon Acımasızca işkence yapmışlar! Esnafın kabusu olan haraç çetesine nefes kesen operasyon         
10:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2020 12:35:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber: Uluslararası Yatırım Zirvesi gelecek dönemin yatırım trendlerini ortaya koydu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei