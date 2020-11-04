Son dakika haberi: "MÜSİAD EXPO 2020 Ticaret Fuarı" 18 Kasım'da başlayacak - Son Dakika

Son dakika haberi: "MÜSİAD EXPO 2020 Ticaret Fuarı" 18 Kasım'da başlayacak

04.11.2020 13:53

Son dakika haberler... Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, "Üretim, ticaret, ihracat ve yatırım alanlarında, ülkemizin iş insanlarının tüm dünyayla temas ederek işlerini geliştirmesine vesile olacak, 18-21 Kasım tarihlerinde gerçekleştireceğimiz MÜSİAD EXPO, tüm...

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, "Üretim, ticaret, ihracat ve yatırım alanlarında, ülkemizin iş insanlarının tüm dünyayla temas ederek işlerini geliştirmesine vesile olacak, 18-21 Kasım tarihlerinde gerçekleştireceğimiz MÜSİAD EXPO, tüm dünyanın geçmekte olduğu böylesine zor bir dönemde son derece önemli bir organizasyon." dedi.

Bu sene 18-21 Kasım tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek "MÜSİAD EXPO 2020 Ticaret Fuarı"nın detayları, MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan ve TÜYAP Genel Müdürü İlhan Ersözlü'nün katıldığı toplantıda paylaşıldı.

MÜSİAD Başkanı Kaan, 95 ülkede irtibat noktasına sahip MÜSİAD'ın, geniş teşkilat ağına sahip bir dernek olduğunu dolayısıyla fuara yurt dışından bakanlar, üst düzey bürokratlar, valiler, milletvekilleri, belediye başkanları, oda ve borsa başkanları, yabancı alım heyetleri, basın mensupları ve seçkin iş insanlarının yoğun katılımının beklendiğini söyledi.

Üretim, ticaret, ihracat ve yatırım alanlarında, Türkiye'nin iş insanlarının tüm dünyayla temas ederek işlerini geliştirmesine vesile olacak MÜSİAD EXPO'nun, dünyanın geçtiği zor bir dönemde son derece önemli bir organizasyon olduğunu dile getiren Kaan, şu bilgileri verdi:

"Böyle bir organizasyonu düzenlemekten duyduğumuz mutluluğun tarifi yok. Bu mutluluk, ülkemize faydalı olmanın ve MÜSİAD olarak bu topraklara olan inancımızı tüm dünyaya kanıtlamanın mutluluğudur. MÜSİAD bugüne kadar çeşitli kurum ve kuruluşlarla toplam 193 Mutabakat Anlaşması (Memorandum of Understanding-MOU) imzaladı. MÜSİAD EXPO 2020'de, 4 kıtadan 20 yeni karşı kuruluşla MOU anlaşması imzalayarak, ülkeler arasındaki ihracatın ve ticari ilişkilerin gelişmesi noktasında adım atacağız.

MÜSİAD EXPO'nun bu yılki ilklerinden biri ilk kez açılacak 'Girişimcilik Alanı' olacak. Türkiye'nin önemli gücü haline gelen ve dünyada ses getiren yatırımlar, ziyaretçilerle bu holde buluşacak. Yatırımcı ile girişimciyi bir araya getirecek organizasyonda, yeni iş alanlarının oluşması sağlanacak. Türkiye'deki istihdama doğrudan katkı yapılması hedefleniyor. Dünyanın önemli yatırımcılarının fuara katılarak girişimcilik salonunda önemli görüşmeler yapacağına inanıyoruz."

"Karavan üreticileri ve milli elektrikli araçlar da fuarda olacak"

MÜSİAD olarak ülke kalkınmasına ve ekonomisine daha fazla katkı sunabilmek adına birçok proje geliştirdiklerini hatırlatan Kaan, bu projelerin detaylarını ve bir kısmını ilk kez fuar kapsamında ziyaretçilerle paylaşacakları bilgisini verdi.

Kaan, bu yılki EXPO'da karavan üreticilerine yer verdiklerini aktararak, EXPO kapsamında milli elektrikli araçların gösteriminin gerçekleştirileceğini de bildirdi.

Ticaret hacminde daha önceki senelerde olduğu gibi önemli rakamlara ulaşmayı beklediklerini dile getiren Kaan, "Sıkı tedbirler aldık, herkesi bir günde içeri almayacağız. Fuarı 60 bin metrekarede gerçekleştireceğiz. İl Hıfzıssıhha Kurulu ve Bilim Kurulu'nun aldığı tüm kurallar uygulanacak. Önceliğimiz insan sağlığını korumak, Türkiye'de de hayat devam ediyor, fuar kapsamında 8'de 1 kuralına mutlaka uyulacak." ifadelerini kullandı.

"Fuara gelecek misafirlerimizin yarısı yabancı"

TÜYAP Genel Müdürü İlhan Ersözlü, an itibarıyla fuara 190'a yakın firmanın iştirak ettiğini belirterek, sözleşmeleri sürenlerle birlikte 200 civarı firma ile fuarın gerçekleşeceği bilgisini verdi.

Fuara gelecek misafirlerin yarısının yabancı olduğunu aktaran Ersözlü, 88 ülkeden alım heyeti gelmesinin kesinleştiğini dile getirip, online yapılan başvuruların yarısının da yurt dışından olduğunu bildirdi.

Dünyada etkili olan pandemi nedeniyle MÜSİAD EXPO hazırlıklarının titizlikle yapıldığını ifade eden Ersözlü, pandemi sonrası fiziksel ağırlıklı yapılan en büyük fuar etkinliği olmaya hazırlanan MÜSİAD EXPO'nun, salgın nedeniyle gelemeyenler için de "hibrit fuar" deneyimi sunacağını anlattı.

Ersözlü, fiziksel olarak 200 firmanın fuara katılacağını, Venezuela, Hollanda, Endonezya, Kongo ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden milli katılımların olacağını aktararak, şu bilgileri verdi:

"Fuara sanal fuarcılığı da entegre ettik, bu sanal fuar 10 gün boyunca devam edecek. Fiziki olarak gelen binlerce iş adamını ve sanayiciyi sosyal mesafe kuralları gereği ağırlamaya hazırlanan fuarın katılımcıları, TÜYAP'ın sağladığı teknolojik alt yapı sayesinde fuar ziyaretçileri ile yalnızca fuar alanında değil, fuar sona erdikten sonra dahi dijital platformda bir araya gelerek ticaret yapabilecekler. Tüm katılımcı ve ziyaretçiler hassas kontroller sonrasında içeri girebileceği fuar alanında temassız teknolojiler kullanıma sunulacak. Bir hol sadece bunun için ayrıldı. Yoğunluk kontrolü ve dezenfeksiyon işlemleri içinse özel ekipler görev yapacak."

"Fuar, 6 salonda, 60 bin metrekarelik alanda gerçekleşecek"

MÜSİAD Dış Ekonomik İlişkiler Komitesi ve EXPO Başkanı Hıfsı Soydemir, fuarın MÜSİAD ruhuna uygun olarak organize edildiğini ve merkezine insanı aldığını dile getirerek, "Birçok üyemizin ve Türkiye'nin özlem duyduğu bir fuar gerçekleştireceğiz." dedi.

MÜSİAD Üst Kurul Başkanı Fatih Keçebir ise, "Küresel ticaret burada" sloganıyla yapılacak fuarın, 6 salonda, 60 bin metrekarelik alanda gerçekleşeceğini, 40 binden fazla şirketi temsil eden, 100 bin ziyaretçiyi ağırlamaya hazır olduğunu ve online da ziyaretçi sayısının milyonlara ulaşmasını bekledikleri söyledi.

"İlk kez 'hibrit fuar' deneyimi sunulacak"

Toplantıda verilen bilgiye göre, fuar kapsamında bu yıl ilk kez "hibrit fuar" deneyimi sunulacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesi ve katılımıyla gerçekleşecek fuar, 40 binden fazla şirketi temsil eden 100 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırlamaya hazırlanırken, fuarda 8 binin üzerinde B2B iş görüşmesinin yapılması hedefleniyor.

Fuar, Özbekistan, Pakistan, Kazakistan, Sudan, Libya, Katar, Nijerya, Güney Afrika, İran, Irak ve Venezuela başta olmak üzere, 88 ülkeden yabancı alım heyetinin katılacağı fuar pek çok organizasyona da ev sahipliği yapacak.

Dünyanın dört bir yanından gelecek sanayici ve iş insanlarının katılacağı Uluslararası İş Forumu-International Business Forum (IBF) bu önemli toplantılardan biri olacak.

Uluslararası ticaretin önemli oyuncuları sayılan fahri konsolosları bir araya getirecek olan "MÜSİAD-Dünya Fahri Konsolosları Ticaret ve Diplomasi Zirvesi" de fuar kapsamında düzenlenecek.

Verilen bilgiye göre, bu zirveye, 82 fahri konsolosun katılımı kesinleşti. Fuar kapsamında ayrıca MÜSİAD Dünya Genel İdare Kurulu (GİK) düzenlenecek.

"Maske Mesafe Temizlik" kuralını hiçbir şekilde göz ardı etmeden yürütülecek organizasyonda tüm katılımcı ve ziyaretçiler hassas kontroller sonrasında içeri girebilecek ve fuar alanında temassız teknolojiler kullanıma sunulacak.

Yoğunluk kontrolü ve dezenfeksiyon işlemleri için de özel ekipler görev yapacak.

Son dakika haberi: MÜSİAD EXPO 2020 Ticaret Fuarı 18 Kasım'da başlayacak
Son dakika haberi: MÜSİAD EXPO 2020 Ticaret Fuarı 18 Kasım'da başlayacak
Son dakika haberi: MÜSİAD EXPO 2020 Ticaret Fuarı 18 Kasım'da başlayacak
Son dakika haberi: MÜSİAD EXPO 2020 Ticaret Fuarı 18 Kasım'da başlayacak

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Ticaret, Kasım, Expo, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi: 'MÜSİAD EXPO 2020 Ticaret Fuarı' 18 Kasım'da başlayacak - Son Dakika Ekonomi


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