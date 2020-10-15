Son dakika haberleri! - Son Dakika

Son dakika haberleri!

15.10.2020 08:33
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Son dakika gündem haberi... Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 38 milyon 746 bini geçti.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 38 milyon 746 bini geçti.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 1 milyon 96 bin 881 kişi yaşamını yitirdi.

Vaka sayısı, dünya genelinde 38 milyon 746 bin 513'e çıkarken, virüs saptanan 29 milyon 126 bin 752 kişi sağlığına kavuştu. Ayrıca tedavisi devam eden 8 milyon 522 bin 880 vaka bulunuyor.

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 8 milyon 150 bin 43 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 221 bin 843 kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin yanı sıra vaka sayıları 300 bini geçen ülkeler şöyle:

"Hindistan (7 milyon 307 bin 97), Brezilya (5 milyon 141 bin 498), Rusya (1 milyon 340 bin 409), İspanya (937 bin 311), Arjantin (931 bin 967), Kolombiya (930 bin 159), Peru (856 bin 951), Meksika (829 bin 396), Fransa (779 bin 63), Güney Afrika (696 bin 414), İngiltere (654 bin 644), İran (513 bin 219), Şili (485 bin 372), Irak (413 bin 215), Bangladeş (382 bin 959), İtalya (372 bin 799), Filipinler (346 bin 536), Endonezya (344 bin 749), Almanya (341 bin 742), Suudi Arabistan (340 bin 590), Türkiye (340 bin 450) ve Pakistan (321 bin 218)."

ABD'nin yanı sıra ölü sayısı 10 bini geçen ülkeler ise şöyle sıralandı:

"Brezilya (151 bin 779), Hindistan (111 bin 311), Meksika (84 bin 898), İngiltere (43 bin 155), İtalya (36 bin 289), Peru (33 bin 512), İspanya (33 bin 413), Fransa (33 bin 37), İran (29 bin 349), Kolombiya (28 bin 306), Arjantin (24 bin 921), Rusya (23 bin 205), Güney Afrika (18 bin 151), Şili (13 bin 415), Ekvador (12 bin 264), Endonezya (12 bin 156), Belçika (10 bin 278) ve Irak (10 bin 21)."

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Wuhan, Ölü, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

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