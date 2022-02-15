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Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'nden ayrıldı - Son Dakika

Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'nden ayrıldı

15.02.2022 18:45
Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'nden ayrıldı

Son dakika haberler... ABU Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki temaslarını tamamlayarak, özel uçak "TC-TRK" ile TSİ 18.40'ta başkent Abu Dabi'den ayrıldı.

ABU Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki temaslarını tamamlayarak, özel uçak "TC-TRK" ile TSİ 18.40'ta başkent Abu Dabi'den ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abu Dabi Uluslararası Havalimanı'ndan Abu Dabi Federal Bakanı Tani bin Ahmed Al Zeyouidi, Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçisi Tugay Tunçer ile Dubai Başkonsolosu Mustafa İlker Kılıç tarafından uğurlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Abu Dabi'den ayrıldı.

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Birleşik Arap Emirlikleri, Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'nden ayrıldı - Son Dakika


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