Son dakika haberleri! İçişleri Bakanı Soylu, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı'nda askerlerle bayramlaştı Açıklaması - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı'nı ziyaretinde, "Karşı karşıya kaldığımız, DEAŞ'ından FETÖ'süne, PKK'sından, PYD'sine, DHKP-C'ye kadar sadece bu terör örgütleri değildir. Bu coğrafyaya, bu millete diz çökertmeye çalışan onların arkasındakilerdir. Her yaptığınız mücadelede diz çökerttiğiniz onlardır. Onların ülkemiz ve milletimiz üzerine kurdukları oyunlar ve tezgahlardır." dedi.

Şırnak'taki temaslarını sürdüren Bakan Soylu, beraberinde İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı'nı ziyaret etti.

Burada görevli askerlerin Kurban Bayramı'nı kutlayan Soylu, bir bayramda daha kahraman güvenlik güçleri ile bir arada olmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

İslam aleminin, ülkenin her tarafında canlarını feda etmeyi göze alarak görev yapan askerlerin, jandarmanın, polisin, güvenlik korucularının, bütün milletin bayramını tebrik ettiğini söyleyen Soylu, birlik ve beraberlik içinde gurur ve onur içinde nice bayramlara ulaşmayı diledi.

"Cudi'yi bir terör merkezi haline getirmeye çalışanlara fırsat vermediniz"

Soylu, Cudi'den buraya geldiklerini belirterek, Cudi Dağı'nın dününün de bugününün de iyi bilindiğini ifade etti.

"Bizim için kıymetli bir yer olan, medeniyetimizin bize emaneti olan, yüzlerce yıl barışın, birliğin, huzurun timsali olan Cudi'yi bir terör merkezi haline getirmeye çalışanlara fırsat vermediniz. Onu medeniyetiyle, tarihi ile buluşturdunuz." diyen Soylu, bu coğrafya üzerinde çok oyun oynanmaya çalışıldığını söyledi.

Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Siz ve sizin gibi kahramanlarımız sayesinde hain planlarına fırsat verilmedi. Bugün memleketimin her köşesinde huzur var. Daha ne isteyebiliriz ki? Memleketimizin her köşesinde, Hakkari'den Edirne'ye, Aydın'dan Sinop'a, Kars'tan Antalya'ya kadar bu vatanı bize nasip eden Cenab-ı Allah'a şükürler olsun. Allah'a hamdolsun ki sadece kendi coğrafyasında değil, etrafındaki, haksızlıklarla, zulümlerle karşı karşıya kalan coğrafyaya da elini uzatan, iyilik medeniyetinin örneklerini gösteren bir milletin evlatları Kurban Bayramı'nda yine bir arada. Siz bize kuvvet, cesaret, kudret sağlıyorsunuz. Çakırsöğüt son dönemde büyük kahramanlıklara imza attı. Biz buradayken 21 timimiz şu anda mücadelenin içinde. Allah sizin de onların da ayağına taş değdirmesin. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye sadece Anadolu coğrafyasını değil, bugün zulümle karşı karşıya kalan bütün coğrafyaları sizler sayesinde huzura ulaştıracaktır."

"İddiamızdan, idealimizden, inancımızdan hiç vazgeçmedik"

"Karşı karşıya kaldığımız, DEAŞ'ından FETÖ'süne, PKK'sından, PYD'sine, DHKP-C'ye kadar sadece bu terör örgütleri değildir. Bu coğrafyaya, bu millete diz çökertmeye çalışan, onların arkasındakilerdir. Her yaptığınız mücadelede diz çökerttiğiniz onlardır. Onların ülkemiz ve milletimiz üzerine kurdukları oyunlar ve tezgahlardır. Hiç endişe etmeyin Allah bizimledir, asil milletimizledir." diyen Bakan Soylu, bugüne kadar zulmün tarafında olmadıklarını, mağdurun ve mazlumun tarafında olduklarını ifade etti.

Soylu, "İddiamızdan, idealimizden, inancımızdan hiç vazgeçmedik. Bizim bu topraklarda yapabileceğimiz, bu ülkenin ve milletin yapacağı çok şey var. Onun için size ait güvenimiz, ümidimiz sonsuz. Hiç aklınızdan çıkarmayın, büyük kahramanlıkların altına imza atıyorsunuz. Siz bir büyük mücadelenin yolcularısınız, sizlerle gurur duyuyoruz. Sizlerle övünüyoruz. Cenab-ı Allah sizi nice bayramlara huzurla eriştirsin. Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sizlere selamlarını, muhabbetlerini, bayram dileklerini iletiyorum. Sizin ve ailelerinizin bayramını tebrik ediyorum." diye konuştu.

"Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar terörle mücadele devam edecek"

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin de askerlerin bayramını kutladı.

Bakan Soylu'nun Cudi Dağı'ndaki Şehit Jandarma Uzman Çavuş Tuncay Arslan Üs Bölgesi'nde de temaslarda bulunduğunu dile getiren Çetin, "Sayın Bakanımız, üs bölgesine gelmekle bu bayram gününde bizi şereflendirdiniz. Şükranlarımı ve minnettarlığımı sunuyorum." dedi.

Şırnak'ın ülkede maalesef geçmişte terörle anıldığını bugün ise huzur şehri olduğunu belirten Çetin, şunları kaydetti:

"Geçmişte terörle anılan, teröristlerin kamp kurduğu Cudi Dağı bugün festivaller, piknikler yapılan ve her noktasına rahatlıkla vatandaşlarımızın gittiği bir yer olmuştur. Sayın Bakanım, Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleriyle zatıalinizin emir ve komutası ile talimatları doğrultusunda kahraman askerimiz, polisimiz, jandarmamız, korucularımız ülkemizin her noktasına hakimdir. Ülkemizde son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar da terörle mücadele amansız şekilde devam edecektir. Sayın Bakanım, güvenlik kuvvetlerimizin bu başarılı operasyonlarında vermiş olduğunuz büyük destek ve talimatlarınızla ulaşmış olduğumuz başarılı sonuçlar, yüce milletimizin takdirindedir. Zatıalinize bu mübarek günde burada bu kahramanlarla bayramlaşma fırsatı verdiğiniz için şükranlarımı sunuyorum."

Vali Ali Hamza Pehlivan da askerlerin bayramını tebrik etti.

Bakan Soylu'nun ziyaretiyle Kurban Bayramı'nı hep birlikte eda ettiklerini dile getiren Pehlivan, geçen Kurban Bayramı'nda da Bakan Soylu'nun ili ziyaret ettiğini söyledi.

Kendilerini yalnız bırakmayan Soylu'ya teşekkür eden Pehlivan, başta güvenlik konuları olmak üzere İçişleri Bakanlığının ilde pek çok yatırımının söz konusu olduğunu bildirdi.

Pehlivan, devam eden yatırımlarla hizmet çıtasının her geçen gün daha yukarılara tırmandığını vurgulayarak şunları ifade etti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetlerinde, zatıalinizden aldığımız desteklerle biz de bütün arkadaşlarımızla koordinasyon içinde vazifemizi en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz. Terörle mücadelede kahramanlarımızın, askerlerimizin, komandolarımızın, emniyet mensuplarımızın, güvenlik korucularımızın elbetteki payı büyük. Bu kardeşlerimizin gayretleri, güvenlik altyapısının da her geçen gün güçlenmesiyle çok büyük ve önemli neticeler alınıyor. Sizlerin destekleriyle bugün Cudi'de sabah Kurban Bayramı ve sabah namazımızı huzur içinde kılma şerefine nail olduk. Bu, ilimizin her köşesinde, Kato'da da Gabar'da da bölgede de böyle. İlimize kattığınız değerlerden, vermiş olduğunuz desteklerden dolayı şükranlarımızı arz ediyorum."

Bakan Soylu'nun ziyaretinde, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Ali İhsan Ersoy, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, Belediye Başkanı Mehmet Yarka ve AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan da yer aldı.