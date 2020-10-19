Son dakika: Küresel piyasalar yeni haftaya pozitif başladı - Son Dakika

Son dakika: Küresel piyasalar yeni haftaya pozitif başladı

19.10.2020 09:07
Son dakika: Küresel piyasalar yeni haftaya pozitif başladı, System.String[]

Son dakika ekonomi haberi... Küresel piyasalarda, geçen hafta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarının artması karşısında Avrupa'da tedbirlerin sıkılaştırılması ve ABD'de teşvik paketi ile seçim sürecine ilişkin haber akışıyla karışık bir seyir izlenmesinin ardından yeni haftaya pozitif başlangıç yapıldığı görülüyor.

Küresel piyasalarda, geçen hafta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarının artması karşısında Avrupa'da tedbirlerin sıkılaştırılması ve ABD'de teşvik paketi ile seçim sürecine ilişkin haber akışıyla karışık bir seyir izlenmesinin ardından yeni haftaya pozitif başlangıç yapıldığı görülüyor.

Geçen hafta İngiltere, Fransa ve Almanya'da artan Kovid-19 vakaları nedeniyle alınan tedbirler yeniden sıkılaştırılırken, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte de salgının yeni dalgası karşısında zaman kaybetmemeleri gerektiğini, genel bir karantinaya girmekten kaçınmaya yönelik bazı önlemleri kabul ettiklerini bildirdi. Öte yandan, geçen hafta gerçekleştirilen Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nde Brexit ile ilgili bir sonuca varılamazken, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, anlaşmasız ayrılığa hazır olunması gerektiği mesajını verdi.

ABD tarafında geçen hafta açıklanan makroekonomik verilerin karışık bir tablo ortaya koymasının yanı sıra teşvik paketi konusunda da bir neticeye varılamadı. Buna karşın söz konusu pakete ilişkin görüşmelerde ilerlenme sağlandığı belirtildi. 3 Kasım'da gerçekleştirilecek başkanlık seçimleri öncesi yapılan son anketler ise ABD Başkanı Donald Trump'ın ülke genelinde Demokrat rakibi Joe Biden'ın yaklaşık 10 puan gerisinde olduğuna işaret etti.

Yeni haftaya bakıldığında, bugün Asya tarafında açıklanan veriler sonrası Çin hariç borsalarda pozitif bir seyir izleniyor. Çin ekonomisi 3. çeyrekte yıllık yüzde 4,9 ile beklentilerin altında büyüse de söz konusu veri önceki çeyreğe kıyasla toparlanmanın hız kazandığına işaret etti. Ülkede eylülde bir önceki yılın aynı dönemine göre sanayi üretimi yüzde 6,9 ve perakende satışlar yüzde 3,3 artış kaydederek piyasa öngörülerinden daha iyi bir tablo ortaya koydu. Japonya'da ise eylülde yıllık bazda ihracat yüzde 4,9 ve ithalat yüzde 17,1 düşüş kaydederken, bu sonuçlarla dış ticaret fazlası 675 milyar yenle beklentilerin altında kaldı. Veriler sonrası kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 geriledi, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,2, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,9, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,7 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,6 artış kaydetti.

Analistler, yeni haftada veri gündeminin sakin olduğunu, salgının seyri, ABD'deki başkanlık seçimleri ve teşvik paketine ilişkin haber akışının gündemin odağında kalmaya devam edeceğini belirterek, yurt içinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısından çıkacak faiz kararının izleneceğini söyledi.

İran'a Birleşmiş Milletler tarafından 2007'den beri uygulanan silah ambargosunun kaldırıldığını anımsatan analistler, bununla birlikte Çin hükümetinin ABD'de Çinli öğrenci ve araştırmacıların yargılanmasına karşılık olarak Çin'deki ABD vatandaşlarının gözaltına alabileceği uyarısında bulunmasının jeopolitik tarafta riskleri gündemde tuttuğunu vurguladı.

Cuma günü teşvik paketi belirsizliği ve ABD'de açıklanan sanayi üretimi ile perakende satış verilerinin karışık bir tablo ortaya koymasının ardından New York borsasında Dow Jones endeksi yüzde 0,39 artarken, S&P 500 endeksi yüzde 0,08 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,36 değer kaybetti. Dolar endeksi geçen hafta 93,0-93,9 bandında hareket etmesinin ardından yeni haftaya 93,7 seviyelerinde yatay bir başlangıç yaptı. Geçen hafta yüzde 0,691 seviyelerine kadar gerileyen ve haftayı yüzde 0,747'den tamamlayan ABD 10 yıllık tahvil faizleri ise bugün yüzde 0,759 seviyelerinde bulunuyor. ABD endeks vadelilerinin ise teşvik paketi görüşmelerine dair umutlarla haftanın ilk işlem gününde pozitif seyrettiği görülüyor.

Avrupa'da sıkılaştırılan Kovid-19 tedbirleri, Brexit görüşmelerinden sonuç çıkmaması ve ekonomik toparlanmanın hızına dair endişelerle geçen hafta genelinde satıcılı seyreden borsalar, cuma günü gelen tepki alımlarıyla yükseldi. Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,04, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,62 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,49 değer kazanırken, geçen hafta düşüş eğilimine giren avro/dolar paritesi bugün de güç kaybını sürdürerek 1,1710 seviyelerine geriledi.

Yurt içinde cuma günü Türkiye Bankalar Birliği'nin turizm sektörüne ilişkin destek paketi duyurusu ve yeni doğal gaz rezerv miktarının açıklanması öncesi Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,04 artarak haftayı 1.192,73 puandan kapattı. Dolar/TL ise cuma gününü 7,93 seviyelerinden kapatmasının ardından bugün 7,92 seviyelerinde hareket ediyor.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cumartesi günü Fatih sondaj gemisinde incelemelerde bulunmasının ardından yaptığı açıklamada, "Test, analiz ve detaylı mühendislik çalışmaları sonunda keşfettiğimiz rezerve 85 milyar metreküp daha ilave edildi. Böylece Sakarya sahasının Tuna-1 bölgesindeki toplam doğal gaz rezervi miktarı 405 milyar metreküpü buldu." ifadelerini kullandı. Karadeniz'de keşfedilen rezervin Türkiye'nin bugüne kadarki en büyük hidrokarbon kaynağı olduğunu belirten Erdoğan, "Devamının da geleceğine inandığım bu keşiflerle inşallah ülkemizin doğal gazda dışarıya bağlılığı önemli ölçüde azalacaktır." dedi.

Analistler bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, hafta genelinde ise TCMB faiz kararı, ABD Merkez Bankası (Fed) Bej Kitap Raporu ve dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin izleneceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.150 puanın destek, 1.200 puanın ise direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

AA Finans'ın TCMB'nin 22 Ekim Perşembe günü gerçekleştireceği PPK toplantısına ilişkin anketine katılan ekonomistlerin tamamı politika faizinin artırılacağını öngördü. Faiz artışı bekleyen ekonomistlerin beklentileri 100 baz puan ila 200 baz puan arasında yer aldı. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı yüzde 12,25 olurken, beklentiler yüzde 11,75 ile yüzde 15 arasında yer aldı.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler:

10.00 Türkiye, ağustos ayı uluslararası doğrudan yatırımlar

12.00 Avro Bölgesi, ağustos ayı inşaat üretimi

17.00 ABD, ekim ayı NAHB Konut Piyasası Endeksi

Çin Halk Cumhuriyeti, Avrupa Birliği, Avrupa, Cuma, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika: Küresel piyasalar yeni haftaya pozitif başladı - Son Dakika Ekonomi


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