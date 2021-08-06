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Son Dakika! Manisa Soma'da yolcu otobüsü ve tırın çarpması sonucu 6 kişi öldü, 37 kişi yaralandı - Son Dakika

Son Dakika! Manisa Soma'da yolcu otobüsü ve tırın çarpması sonucu 6 kişi öldü, 37 kişi yaralandı

06.08.2021 09:19

Son dakika! Manisa'nın Soma ilçesinde katliam gibi bir kaza yaşandı. İçerisinde 50 kişinin bulunduğu yolcu otobüsünün, sağ şeritte bekleyen tırın römorkuna çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi yaşamını yitirirken, 37 kişi yara aldı.

Manisa'nın Soma ilçesinde meydana gelen kaza edinilen bilgilere göre İstanbul- İzmir kara yolunda seyir halinde olan 55 AAD 477 plakalı yolcu otobüsü, sağ şeritte bekleyen Hasan K. idaresindeki 16 JNC 40 plakalı tırın römork kısmına çarptı.

Son Dakika! Manisa Soma'da yolcu otobüsünün tıra çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 9 kişi öldü, 30 kişi yaralandı

6 YOLCU HAYATINI KAYBETTİ, 37 YOLCU TEDAVİ ALTINDA

Feci kazada otobüste bulunan 50 kişiden 6'sı hayatını kaybederken, 37 yolcunun ise yaralandığı öğrenildi. Manisa Valiliği tarafından kazayla ilgili yapılan açıklamada, yaralıların 6'sının Balıkesir'de bulunan hastanelerde, geri kalan yaralıların ise Manisa'da bulunan hastanelerde tedavi edildiği belirtildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışma ve incelemelerin sürüyor.

İşte olay yerinden görüntüler;

Son Dakika! Manisa Soma'da yolcu otobüsünün tıra çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 9 kişi öldü, 30 kişi yaralandı
Son Dakika! Manisa Soma'da yolcu otobüsünün tıra çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 9 kişi öldü, 30 kişi yaralandı
Son Dakika! Manisa Soma'da yolcu otobüsünün tıra çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 9 kişi öldü, 30 kişi yaralandı
Son Dakika! Manisa Soma'da yolcu otobüsünün tıra çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 9 kişi öldü, 30 kişi yaralandı
Son Dakika! Manisa Soma'da yolcu otobüsü ve tırın çarpması sonucu 6 kişi öldü, 37 kişi yaralandı

İstanbul, Manisa, İzmir, Soma, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika! Manisa Soma'da yolcu otobüsü ve tırın çarpması sonucu 6 kişi öldü, 37 kişi yaralandı - Son Dakika


YORUMLAR (1)
  • Erol Menteş: Haberi doğru sunarmısın Tır değil Otobüs Tıra çarpmış. Elim bir kaza Ölenlere Rahmet yaralılara sağlık diliyorum Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
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