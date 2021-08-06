Son Dakika! Manisa Soma'da yolcu otobüsü ve tırın çarpması sonucu 6 kişi öldü, 37 kişi yaralandı - Son Dakika

Manisa'nın Soma ilçesinde meydana gelen kaza edinilen bilgilere göre İstanbul- İzmir kara yolunda seyir halinde olan 55 AAD 477 plakalı yolcu otobüsü, sağ şeritte bekleyen Hasan K. idaresindeki 16 JNC 40 plakalı tırın römork kısmına çarptı.

6 YOLCU HAYATINI KAYBETTİ, 37 YOLCU TEDAVİ ALTINDA

Feci kazada otobüste bulunan 50 kişiden 6'sı hayatını kaybederken, 37 yolcunun ise yaralandığı öğrenildi. Manisa Valiliği tarafından kazayla ilgili yapılan açıklamada, yaralıların 6'sının Balıkesir'de bulunan hastanelerde, geri kalan yaralıların ise Manisa'da bulunan hastanelerde tedavi edildiği belirtildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışma ve incelemelerin sürüyor.

İşte olay yerinden görüntüler;