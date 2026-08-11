Sosyal medya fenomeni canlı yayında canına kıydı - Son Dakika
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Sosyal medya fenomeni canlı yayında canına kıydı

Sosyal medya fenomeni canlı yayında canına kıydı
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K-pop dünyasının tanınan sosyal medya fenomenlerinden Mina Chan, TikTok'ta gerçekleştirdiği canlı yayın sırasında intihar ederek hayatını kaybetti. 26 yaşındaki Japon fenomenin ölümü, ENHYPEN hayranlarından gördüğü yoğun çevrim içi tepki ve taciz iddialarının ardından geldi. Chan'in ölümünden önce yaşadığı baskılar sosyal medyada yeniden gündeme gelirken, olayla ilgili polis soruşturması başlatıldı.

K-pop fenomeni Mina Chan'in canlı yayını ölümle sonuçlandı. 26 yaşındaki Japon sosyal medya fenomeni, TikTok'taki canlı yayın sırasında intihar ederek yaşamını yitirdi. Chan'in ölümünden önce ENHYPEN hayranlarının yoğun eleştirileri ve çevrim içi tacizine maruz kaldığı öne sürülürken, olayın ardından fan topluluklarındaki siber zorbalık tartışması yeniden alevlendi.

TAKİPÇİLERİ YASTA 

Japon sosyal medya fenomeni Mina Chan'in ölümü, K-pop hayranları arasında büyük yankı uyandırdı. Güney Kore'de yaşayan Chan, sosyal medyada özellikle dünyaca ünlü K-pop grubu ENHYPEN'e yönelik içerikleriyle tanınıyordu. TikTok ve Instagram'da geniş bir takipçi kitlesine sahip olan fenomenin ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor.

CANLI YAYIN SIRASINDA YAŞANAN OLAY SORNASI POLİS HAREKETE GEÇTİ 

Güney Kore basınında yer alan bilgilere göre polis, 5 Ağustos sabahı 20'li yaşlarında Japon bir sosyal medya fenomeninin TikTok canlı yayını sırasında kendisine zarar verdiğine yönelik ihbar aldı.

İhbarın ardından ekipler olay yerine giderken, Chan'in hayatını kaybettiği bildirildi. Olayın Seul'de meydana geldiği ve soruşturmanın Yongsan Polis Merkezi tarafından yürütüldüğü aktarıldı.

Sosyal medya fenomeni canlı yayında canına kıydı

ÖLÜMÜNÜ KIZ KARDEŞİ DUYURDU 

Mina Chan'in ölümünü ailesi sosyal medya üzerinden doğruladı.

Kız kardeşi tarafından yapılan paylaşımda Chan'in “her zaman herkese karşı nazik ve sıcak” biri olduğu ifade edildi. Aile, genç fenomenin sevenlerinden gelen destek ve taziye mesajları için de teşekkür etti.

Chan'in ölüm haberinin ardından sosyal medyada çok sayıda takipçisi üzüntüsünü dile getirirken, olay K-pop fan topluluklarındaki çevrim içi davranışları da yeniden gündeme taşıdı.

ENHYPEN HAYRANLIĞI TARTIŞMALARIN ODAĞINDAYDI 

Mina Chan, ENHYPEN'in özellikle Ni-ki isimli üyesinin hayranı olarak biliniyordu. Konserlere ve hayran buluşmalarına katılan Chan'in, grubun ABD'deki konserlerinden birinde yaşadığı bir olayın ardından bazı hayranların tepkisini çektiği aktarıldı.

İddiaya göre Chan, konser sırasında Sunoo aracılığıyla Ni-ki'ye çiçek ulaştırmaya çalıştı. Bu hareketin ardından bazı ENHYPEN hayranları genç fenomeni sınırları aşmakla ve dikkat çekmeye çalışmakla suçladı.

Tartışmaların ardından ENHYPEN üyesi Ni-ki'nin bir yayın sırasında bazı hayranların konserlerde müziğe odaklanmak yerine üyelerin kişisel ilgisini çekmeye çalıştığını söylediği aktarıldı.

Sosyal medya fenomeni canlı yayında canına kıydı

Ni-ki, Chan'in adını doğrudan anmadı. Ancak bazı sosyal medya kullanıcıları sözlerin Mina Chan'e yönelik olduğunu ileri sürdü. Bu yorumların ardından Chan'in çevrim içi ortamda daha fazla tepkiyle karşılaştığı öne sürüldü.

TEPKİLERİN ARDINDAN ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Mina Chan, yaşanan tartışmanın ardından sosyal medya hesabından özür mesajı yayımladı.

Chan, hayran buluşmalarına birçok kez katılması nedeniyle grup üyeleriyle gerçekte olduğundan daha yakın bir ilişkiye sahip olduğunu düşünmeye başladığını belirterek, ABD'deki davranışından dolayı pişman olduğunu ifade etti.

Ancak özür açıklamasına rağmen kendisine yönelik çevrim içi eleştirilerin devam ettiği ve bazı kullanıcıların Chan'i hedef aldığı iddia edildi.

ÖLÜMÜ SONRASI SİBER ZORBALIK TARTIŞMASI 

Chan'in ölümünün ardından sosyal medyada özellikle K-pop fandomlarında yaşanan çevrim içi zorbalık tartışması yeniden alevlendi.

Bazı kullanıcılar, genç fenomenin ölümünden önce yoğun biçimde hedef gösterildiğini savunurken, olayın doğrudan belirli bir kişi ya da tek bir açıklamayla ilişkilendirilmemesi gerektiğini belirtenler de oldu.

Sosyal medya fenomeni canlı yayında canına kıydı

Öte yandan Chan'in ölümünün, yaşadığı çevrim içi baskıların doğrudan sonucu olduğuna ilişkin şu aşamada resmi bir soruşturma sonucu bulunmuyor. Polis, ölümün koşullarını ve olay öncesinde yaşananları araştırıyor.

Mina Chan'in ölümü, sosyal medyada kişilere yönelik toplu eleştirilerin ve siber zorbalığın sonuçları konusunda yeni bir tartışmayı da beraberinde getirdi.

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Son Dakika Sosyal Medya Sosyal medya fenomeni canlı yayında canına kıydı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • elmaalper2@gmail.com [email protected]:
    iyi yapmış fenomen diye zıplayan herkesden şık hareketler bekliyoruz 5 2 Yanıtla
  • serdar sallama serdar sallama:
    Alayından kurtulsa keşke bu dünya 3 2 Yanıtla
  • ismail ozten ismail ozten:
    Diğer tüm fenomenlerden de aynısını bekliyoruz. 2 2 Yanıtla
  • Bakış Açısı Bakış Açısı:
    Yazık, bunların peşinden gidenlere 2 0 Yanıtla
  • Mesut Erdoğan Mesut Erdoğan:
    fenomen mi? 0 1 Yanıtla
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