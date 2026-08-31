Sosyal medyada emlak ve araç ilanları için yeni dönem: “Fiyat için DM” ciddi risk - Son Dakika
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Sosyal medyada emlak ve araç ilanları için yeni dönem: “Fiyat için DM” ciddi risk

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Haberler.com’da Melis Yaşar’ın konuğu olan Avukat Burak Evci, Ticaret Bakanlığı’nın 82 işletmeye verdiği toplam 8,2 milyon TL’lik cezanın ardından emlak ve taşıt ilanlarında uygulanan yeni dönemi değerlendirdi. Evci, Instagram, Facebook ve WhatsApp’taki ticari ilanların da denetlendiğini belirterek, açık fiyat zorunluluğuna dikkat çekti.

Ticaret Bakanlığı’nın emlak ve taşıt ilanlarına yönelik denetimleri sıkılaştırılırken, sosyal medya üzerinden verilen ilanlar da mercek altına alındı. Haberler.com’da Melis Yaşar’ın konuğu olan Avukat Burak Evci, elektronik ilan doğrulama sistemi (EİDS), yetkisiz ilanlar ve sosyal medyadaki “fiyat için DM” uygulamasına ilişkin önemli uyarılarda bulundu.

SOSYAL MEDYA HUKUKUN DIŞINDA KALAN BİR ALAN DEĞİL

Avukat Burak Evci, sosyal medya üzerinden verilen emlak ve taşıt ilanlarının da mevzuat kapsamında değerlendirildiğini belirtti. Evci, “İlan sitesinde değil, Instagram’da paylaşıyorum” yaklaşımının artık geçerli olmadığını ifade etti.

EİDS SAHTE İLANLARIN ÖNÜNE GEÇMEYİ AMAÇLIYOR

Elektronik İlan Doğrulama Sistemi’nin (EİDS) taşınmaz ve taşıt ilanlarında kimlik ve yetki doğrulamasını güçlendirmeyi amaçladığını belirten Evci, sistemin sahte ilanların ve yetkisiz satışların önüne geçilmesinde önemli bir araç olduğunu söyledi.

Sosyal medyada emlak ve araç ilanları için yeni dönem: “Fiyat için DM” ciddi risk

INSTAGRAM, FACEBOOK VE WHATSAPP DA DENETİM KAPSAMINDA

Sosyal medya platformlarında verilen ticari ilanların denetim dışında olmadığını vurgulayan Evci, Instagram ve Facebook gibi platformların yanı sıra WhatsApp üzerinden yapılan ilanların da mevzuata aykırılık halinde yaptırıma konu olabileceğini dile getirdi.

“FİYAT İÇİN DM” UYGULAMASI SATICILAR İÇİN RİSKLİ

İlanlarda fiyat bilgisinin açık şekilde yer alması gerektiğine dikkat çeken Evci, “Fiyat için DM” şeklindeki paylaşımların satıcılar açısından ciddi hukuki risk oluşturabileceğini belirtti. Ticari ilanlarda tüketicinin fiyat konusunda doğrudan bilgilendirilmesi gerektiğini ifade etti.

FOTOĞRAFI SAHİBİNDEN ALMAK HUKUKİ GÜVENCE SAĞLAMIYOR

Sosyal medyada başkasına ait taşınmaz veya araç fotoğraflarının kullanılması konusunda da uyarıda bulunan Evci, “Fotoğrafı sahibinden aldım, Instagram’a koydum” şeklindeki yaklaşımın kişiyi hukuki sorumluluktan kurtarmadığını söyledi.

KURALA UYMAYANLAR İÇİN ERİŞİM ENGELİ GÜNDEMDE

Mevzuata aykırı ilanların yalnızca para cezasıyla sınırlı kalmayabileceğini belirten Evci, kurallara uymamanın ekonomik sonuçları olacağını ve bazı durumlarda ilgili sosyal medya hesapları veya içerikler için erişim engeli gibi yaptırımların da gündeme gelebileceğini ifade etti.

82 İŞLETMEYLE SINIRLI DEĞİL

Ticaret Bakanlığı tarafından 82 işletmeye uygulanan toplam 8,2 milyon TL'lik cezanın daha geniş kapsamlı denetimlerin bir göstergesi olduğunu belirten Evci, söz konusu denetimlerin yalnızca bu işletmelerle sınırlı görülmemesi gerektiğini söyledi.

DİJİTAL DÜNYADA GÖRÜNMEZ OLMAK HUKUKİ SORUMLULUĞU ORTADAN KALDIRMIYOR

Dijitalleşen ticaretin beraberinde dijitalleşen denetimi de getirdiğini vurgulayan Evci, sosyal medya kullanıcılarının hukuki sorumluluklarını göz ardı etmemesi gerektiğini belirterek, “Dijital dünyada görünmez olmak mümkün olabilir ama hukuken sorumsuz olmak mümkün değildir” dedi.

Ticaret Bakanlığı, Instagram, Facebook, Emlak, Son Dakika

Son Dakika Emlak Sosyal medyada emlak ve araç ilanları için yeni dönem: “Fiyat için DM” ciddi risk - Son Dakika

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