Sözde barınakta dehşet görüntüler: Köpekler açlıktan birbirini yedi

16.12.2025 16:51  Güncelleme: 17:00
Denizli'nin Bekilli ilçesinde, sokaklardan toplanarak 'iyi bakıldıkları' iddia edilen, yurt dışı ve içinden yüklü miktarlarda bağışlar toplanan sözde barınakta, köpeklerin açlıktan birbirlerini yedikleri ortaya çıktı.

Denizli'nin Bekilli ilçesinde sokaklardan toplanarak 'iyi bakıldıkları' iddia edilen köpekler için oluşturulan özel yaşam alanında çekilen görüntüler, hayvan sevgisi üzerinden yapılan istismarın en acı örneklerinden birisini ortaya çıkardı.

AÇLIKTAN BİRBİRLERİNİ YEDİLER

Video ve görsellerde hayvanların aç bırakıldığı, hasta, yaralı ve bitkin halde oldukları, tedavi edilmedikleri, ölüme terk edildikleri, ölen hayvanların parçalandığı, parçalanan kedi ve köpeklerin diğer kedi ve köpeklere yedirildiği, ölü kedi ve köpeklerin yatak altlarından çıktığı, hayvan leşlerinin açılan çukurlara atıldığı, hasta tavukların, tüyleri dahi yolunmadan bu hayvanlara zorla yedirildiği görüldü.

YÜKLÜ MİKTARDA BAĞIŞ TOPLANMIŞ

SOHAYKO Derneği Başkanı Elçin Yasin Yılmaz, gelen görüntüler, tanık beyanları ve belgelerle birlikte barınak sahibi G.E. hakkında resmi suç duyurularını yaptı. Hayvanların iyi bakılması için kurulan sözde yaşam alanı için Almanya başta olmak üzere yurt dışından çok ciddi bağışlar toplandığı, ancak bu paraların hayvanların bakımına, tedavisine ve yaşam hakkına kullanılmadığına dair güçlü iddiaların ve belgelerin bulunduğu iddia edildi.

"BU KADININ HAYVANLARA DOKUNMASI DAHİ YASAKLANMALI"

Gelen ihbar ve görüntülerde karşılaştıkları manzaranın içler acısı olduğunu belirten Dernek Başkanı Yasin Yılmaz, "Denizli'nin Bekilli ilçesinde inanılmaz görüntüler ve ihbarlar geldi. Bu ihbarlarda ölmüş hayvanları, diğer hayvanların yediğini gördük. Çukurlar açılmış, hayvanlar üst üste atılmışlar, gömülmemişler dahi. Hayvanların çok hasta oldukları belli, çok kötü durumda oldukları belli. Bununla alakalı olarak suç duyurularımızı yapıyoruz. Valimizden de ricamız var, Gülten isimli bu kadının tespit edilip hayvan bulundurmasına, hayvana dokunmasına kesinlikle ve kesinlikle yasak getirilmesini istiyoruz. Yani hayvanlar bu durumdayken bir de yurt dışından Almanya'dan diğer ülkelerden de para topladığı iddia ediliyor. Hayvanlar perişan ve çok kötü durumda. Bu görüntüleri artık görmek istemiyoruz. Ne belediye barınaklarında ne de başka yerlerde hiçbir şekilde görmek istemiyoruz. Buradan yetkili kurumlara sesleniyorum. Burası bu hale gelene kadar hiç mi denetlemediniz? Hiç mi görmediniz? Hiç mi kimse size bir şey söylemedi? Neden buraları bu hale gelene kadar bekletiyorsunuz?" dedi.

"EN BÜYÜK CEZALARI ALMASI İÇİN GAYRET EDECEĞİZ"

Ölmek üzere olan hayvanların kurtarılması için gönüllülere çağrıda bulunan Yılmaz, "Lütfen elinizi taşın altına koyun ve buradaki hayvanların kurtarılması için elinizden geleni yapın. Çok kötü şekilde hayvanların bakıldığını gördüğünüz zaman lütfen bizimle irtibata geçin. Amacımız hayvan refahını yükseltmek. Hayvanların çok daha iyi şartlarda yaşamasını sağlamak. Bu olayın sonuna kadar takipçisiyim. Bu insanın en büyük cezaları alması için gayret edeceğiz"

Kaynak: İHA

