Spor camiasından Filistin yürüyüşüne tam destek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Spor camiasından Filistin yürüyüşüne tam destek

Haberin Videosunu İzleyin
Spor camiasından Filistin yürüyüşüne tam destek
01.01.2026 13:21  Güncelleme: 13:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Spor camiasından Filistin yürüyüşüne tam destek
Haber Videosu

İnsanlık İttifakı ve Milli İrade Platformu tarafından düzenlenen eyleme spor camiasından geniş bir katılım sağlandı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Filistin halkına destek için bir araya geldiklerini ve sporun birleştirici gücüne vurgu yaptı.

İnsanlık İttifakı ve Milli İrade Platformunca, Filistin'deki katliamın durdurulması amacıyla "Sinmiyoruz, susmuyoruz, Filistin'i unutmuyoruz" sloganıyla yapılan eyleme spor camiasından da yoğun bir katılım oldu.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) öncülüğünde Galata Köprüsü'nde düzenlenen etkinliğe, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Ercüment Taşdemir, Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Fenerbahçe Kulübünün yönetim kurulu üyeleri Ertan Torunoğulları, Adem Köz, İlker Alkun ve Taner Sönmezer, Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, sarı-kırmızılı futbol takımının teknik direktörü Okan Buruk, milli güreşçi Rıza Kayaalp, çok sayıda federasyon ve kulüpten yöneticiler ile sporcular katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türk milletinin her zaman mazlumun yanında olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanımız, Gazze'de yaşanan soykırımı Birleşmiş Milletler kürsüsünde ve katıldığı uluslararası toplantılarda anlatmıştır. Halkımızın, Gazze için gösterdiği hassasiyet çok önemli. Halkımız da akın akın buraya geliyor." ifadelerini kullandı.

Gösterdikleri hassasiyet dolayısıyla spor kulüplerine teşekkür eden Osman Aşkın Bak, "Sporun birleştirici gücü çok önemli. Gençlerimizin de bu davaya sahip çıkmaları çok önemli. Davası olmayan, meşguliyeti olmayan ve hedefi olmayan gençler süreci devam ettiremez. Bizim güçlü Türkiye'ye ihtiyacımız var. Spor kulüplerimizin tepkisi ortada. Türkiye'nin dört bir yanından gençlerimiz geldi. Tüm dünyaya bu tepkiyi göstermek istediler. Gazze'deki soykırıma karşıyız. Susmayacağız ve unutturmayacağız." diye konuştu.

"MÜSLÜMANLAR OLARAK BİZİM BİR BORCUMUZ VAR"

Taha Akgül de çok önemli bir eylemde bir arada olduklarını belirterek, "Tüm Türkiye, Filistin için bir araya geliyor. Spor camiası da burada. Biz de Türkiye Güreş Federasyonu olarak bu etkinliğe destek vermek istedik. Filistin halkını unutmamak gerekiyor. Sadece dünyanın sınavı değil bu, aynı zamanda ahiretin de sınavı. Müslümanlar olarak bizim bir borcumuz var. O görüntüleri izlediğimizde içimiz parçalanıyor. Şu anda orada sel felaketi de var. Elimizden hiçbir şey gelmiyorsa da en azından protesto etmemiz lazım." şeklinde konuştu.

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Ercüment Taşdemir ise sporun sadece müsabakalardan ibaret olmadığını vurgulayarak, "Karate, disiplin, saygı ve adalet demektir. Haksızlığın karşısında, masumların yanında durmak insani bir sorumluluktur." dedi.

Milli güreşçi Rıza Kayaalp, uzun süredir Filistin'de yaşananlardan dolayı vicdanının sızladığını dile getirerek, şunları söyledi:

"Biz evimizde rahat bir şekilde uyurken, orada soğukta ve dışarıda kalan çocukları görmek vicdanımızı sızlatıyor. Tüm dünya da bunu gördü. Herkes elinden gelen desteği vermeye çalışıyor ama daha fazlası lazım. Onları kurtarmak gerekiyor. Kendi çocuğumuza bakarken de aklımıza onlar geliyor. En kısa zamanda güzel günler görmeleri için onlara destek olmaya geldik. Yapabileceğimiz şey şu anda bu. İnşallah en kısa zamanda refaha ulaşırlar. Sonuçta din kardeşiyiz. Sadece bunun dinle alakası da yok. Dünyada herkes elinden gelen desteyi vermeye çalışıyor."

"ONLARIN ACILARINI PAYLAŞIYORUZ"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da Türk halkı olarak her zaman Filistin'in yanında olduklarını aktararak, "Onların acılarını paylaşıyoruz. Biz de kendi adımıza burada destek olmak istedik. Galatasaray'ın ve diğer takımların taraftarları burada. Çok anlamlı bir gün. Biz de onlara destek verdiğimizi göstermek istedik." ifadelerini kullandı.

Abdullah Kavukcu ise Galatasaray'ı temsilen eylemde yer aldıklarını anlatarak, "Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde ve yolunda, bu zulme dikkati çekmek için buradayız. Bu zulmün son bulması için buradayız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

İstanbul, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Spor camiasından Filistin yürüyüşüne tam destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Hayrettin Yücel Hayrettin Yücel:
    3 polisimiz şehit oldu hanginiz yürüdü bu Arap sevicilerine diyorum haa yarın bohçalı çıkar konuşur IŞİD lideri gelsin meclise konuşsun sizde alkışlarsınız 57 14 Yanıtla
  • er Can er Can:
    askeri ücret için gelin yürüyelim desek kimse gelmez 35 5 Yanıtla
  • Deniz Kisa Deniz Kisa:
    Terorist HAMAS a terorist diyemiyenlerin yuruyusu 15 17 Yanıtla
  • OĞUZ İÇEN OĞUZ İÇEN :
    Vallahi bir çok dernek,vakıf vekulüp insanları zorla getirildi, başlarına gelecekten haberleri olduğundan korkudan geldiler,boş kalabalık boş konuşmalar, hadi Savaş ilan edelim İtrail, Yunan ve Rum'lara varmı cesaretiniz, gündem yapmayın dağılın uleeeennn, Savaş çıksa Vallahi bu kalabalığın çoğu kaçar çıktığı delikleri ararlar girmek için 23 6 Yanıtla
  • SEMA AKFIRAT:
    Ülkemiz de ki işçi memur emekli ve 3 kuruş sadakayla yaşamaya çalışanlar için de yürüseydiniz de belki toplumun bir sorununa faydanız olurdu Elbette yüreğimizde filistin halkının acılarını biz de hissediyoruz Yürüdünüz de filistin halkına şimdi ne faydası oldu Burada mesenin ne olduğu gayet aşikar 22 2 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elazığ’da 7 bin 500 yıllık taş mühür bulundu Anlamı hayrete düşürdü Elazığ'da 7 bin 500 yıllık taş mühür bulundu! Anlamı hayrete düşürdü
Uyuşturucu soruşturmasında 7 ünlünü mal varlığına el konuldu Uyuşturucu soruşturmasında 7 ünlünü mal varlığına el konuldu
Bayern Münih Sacha Boey’i satışa çıkardı İşte bonservis bedeli Bayern Münih Sacha Boey'i satışa çıkardı! İşte bonservis bedeli
Beşiktaş’ta Rafa Silva’nın yerine Japon on numara Beşiktaş'ta Rafa Silva'nın yerine Japon on numara
Artvin’de çığ altında kalan 3 çobandan birinin cansız bedenine ulaşıldı Artvin'de çığ altında kalan 3 çobandan birinin cansız bedenine ulaşıldı
Real Madrid’e Mbappe’den kötü haber: Haftalarca forma giyemeyecek Real Madrid'e Mbappe'den kötü haber: Haftalarca forma giyemeyecek
Şeyma Subaşı, yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı Şeyma Subaşı, yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı
Ayşe Tokyaz cinayeti davasında mahkeme ara kararını verdi Ayşe Tokyaz cinayeti davasında mahkeme ara kararını verdi
Eski milli futbolcu ve spor yazarı Gökmen Özdenak, hayatını kaybetti Eski milli futbolcu ve spor yazarı Gökmen Özdenak, hayatını kaybetti
İran’da protestolar başladı Kaymakamlık binasını bastılar İran'da protestolar başladı! Kaymakamlık binasını bastılar
Madagaskar’da ilk defa M çiçeği vakası tespit edildi Madagaskar'da ilk defa M çiçeği vakası tespit edildi
Yusuf Güney’in uyuşturucu testi pozitif çıktı Yusuf Güney'in uyuşturucu testi pozitif çıktı
Düğünde ateş açan magandalar için gereken yapıldı Düğünde ateş açan magandalar için gereken yapıldı

14:29
Şehirdeki çocuklar video çekti: Vali amca okulları tatil eder misiniz
Şehirdeki çocuklar video çekti: Vali amca okulları tatil eder misiniz?
13:52
Beşiktaş’ta yaprak dökümü Sergen Yalçın bir isme daha ’’Güle güle’’ dedi
Beşiktaş'ta yaprak dökümü! Sergen Yalçın bir isme daha ''Güle güle'' dedi
13:51
D-100 kara yolu İstanbul istikameti ulaşıma kapandı
D-100 kara yolu İstanbul istikameti ulaşıma kapandı
13:42
Dünyaca ünlü gazateci duyurdu Neymar imzayı atıyor
Dünyaca ünlü gazateci duyurdu! Neymar imzayı atıyor
13:39
İstanbul’da lapa lapa kar yağıyor 5 ilde okullar tatil edildi
İstanbul'da lapa lapa kar yağıyor! 5 ilde okullar tatil edildi
13:11
Yılbaşı gecesi kafeyi İHA’larla vurdular 24 ölü, 50’den fazla yaralı var
Yılbaşı gecesi kafeyi İHA'larla vurdular! 24 ölü, 50'den fazla yaralı var
12:52
Bu ilçelerde yaşayanlar dikkat Saat verildi, kar fena bastıracak
Bu ilçelerde yaşayanlar dikkat! Saat verildi, kar fena bastıracak
12:37
Bulgaristan bugün euroya geçti, gözler direnen diğer ülkelere çevrildi
Bulgaristan bugün euroya geçti, gözler direnen diğer ülkelere çevrildi
12:22
Yokuştan kayan iş makinesi apartmana daldı
Yokuştan kayan iş makinesi apartmana daldı
12:09
Lüks cipinden inip topuklu çizmeleriyle trafiği birbirine kattı
Lüks cipinden inip topuklu çizmeleriyle trafiği birbirine kattı
11:48
Van’da 2 mahalleye çığ düştü Kar altında kalan kadından acı haber geldi
Van'da 2 mahalleye çığ düştü! Kar altında kalan kadından acı haber geldi
09:25
İnfial yaratan tufan kehaneti Ganalı Ebo Noah gözaltına alındı
İnfial yaratan tufan kehaneti! Ganalı Ebo Noah gözaltına alındı
09:23
Gece yarısı telefonlara gelen mesaj keyif kaçırdı 54 bin lira ödemek zorundalar
Gece yarısı telefonlara gelen mesaj keyif kaçırdı! 54 bin lira ödemek zorundalar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2026 14:45:02. #7.11#
SON DAKİKA: Spor camiasından Filistin yürüyüşüne tam destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.