Spor Toto Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'de 30'uncu hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Haftanın öne çıkan karşılaşmalarından Medipol Başakşehir - Beşiktaş mücadelesinde Cüneyt Çakır düdük çalacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 30'uncu hafta maçlarında görev yapacak hakemler şöyle:

19: 00 Kasımpaşa - İttifak Holding Konyaspor: Volkan Bayarslan