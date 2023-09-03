Sultangazi Kent Ormanı'ndaki yangında kundaklama iddiası! Kaçarken vatandaşın kamerasına yakalandılar - Son Dakika

Sultangazi Kent Ormanı'ndaki yangında kundaklama iddiası! Kaçarken vatandaşın kamerasına yakalandılar

Son Güncelleme: 03.09.2023 17:56

Sultangazi Kent Ormanı'ndaki yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, olayın kundaklama sonucu çıktığı iddia edildi. Vatandaşların cep telefonu ile kaydettiği görüntülerde ormanın içerisinden birkaç kişinin çıktığı ve ardından bölgeden alevler yükseldiği görüldü. İstanbul Valisi Davut Gül ise, "Yangının çıktığı yer vatandaşlarımızın piknik yaptığı ya da ateş yaktığı, ya da mangal yaktığı yerler değil. O açıdan piknik yapan vatandaşlarımızdan dolayı çıktığını düşünmüyoruz." dedi.

İstanbul Sultangazi Kent Ormanı'nda gündüz saatlerinde yangın çıktı. Havadan ve karadan müdahale ile yangın kontrol altına alınırken, olayın kundaklama sonucu yaşandığı iddia edildi. Vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, ormanlık alandan birkaç kişinin çıktıktan sonra yangının başladığı görüldü. İstanbul Valisi Davut Gül ise, "Yangının çıktığı yer vatandaşlarımızın piknik yaptığı ya da ateş yaktığı, ya da mangal yaktığı yerler değil. Dolayısıyla daha kenarda olan bir yer. O açıdan piknik yapan vatandaşlarımızdan dolayı çıktığını düşünmüyoruz." ifadelerini kullandı.

Sultangazi Kent Ormanı'nda Yangın Çıktı, Kundaklama İddiası

KENT ORMANINDAN ALEVLER YÜKSELDİ

Sultangazi Kent Ormanı'nda saat 15.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın söndürme çalışmalarına Sultangazi Belediyesi Zabıta ekipleri ve Orman Genel Müdürlüğü ekipleri de destek verdi.

Sultangazi Kent Ormanı'nda Yangın Çıktı, Kundaklama İddiası

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Alevlere yangın söndürme helikopterleri havadan müdahale etti. Yangın ekiplerin çalışmasıyla kısa sürede kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları başlatıldı.

Sultangazi Kent Ormanı'nda Yangın Çıktı, Kundaklama İddiası

"KUNDAKLAMA" İDDİASI

Yangının kundaklama sonucu çıktığı öne sürüldü. O anları cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen vatandaşlar ormanlık alandan çıkan kişilerin arkasından bağırarak tepki gösterdi. Şüpheli şahısların ormanlık alandan çıkmasının ardından bölgeden alevlerin yükseldiği de görüldü.

Sultangazi Kent Ormanı'nda Yangın Çıktı, Kundaklama İddiası

İSTANBUL VALİSİ GÜL: YANGININ PİKNİK YAPAN VATANDAŞLARDAN DOLAYI ÇIKTIĞINI DÜŞÜNMÜYORUZ

Yangının piknik yapılan alanda çıkmadığını belirten İstanbul Valisi Davut Gül, " 4 hektarlık alanda yangın meydana geldi. Orman müdürlüğümüzün koordinasyonunda bütün kurumların katkılarıyla yangın büyümeden söndürüldü. Biz de yerinde görmek için geldik. Hepimize geçmiş olsun. Piknik yapıla bilen yerler mi? Ateş yakıla bilen yerler mi? Henüz yeni olduğu için yangın insan kaynaklı mı, doğal olarak mı çıktı bakacağız. Şuan kontrol altında. Her hangi bir sıkıntı yok. Arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Anında müdahale ettiler. Kurumların koordinasyonu çok iyi. Yaklaşık 1,5 saat olmasına rağmen yangın çıktıktan sonra hem kontrol altına alındı hem hem de bu kapasitenin çok çok üzerinde yangın söndüre bilecek araç gereç buraya getirilmiş oldu. Yangının çıktığı yer vatandaşlarımızın piknik yaptığı ya da ateş yaktığı, ya da mangal yaktığı yerler değil. Dolayısıyla daha kenarda olan bir yer. O açıdan piknik yapan vatandaşlarımızdan dolayı çıktığını düşünmüyoruz" dedi.

Sultangazi Kent Ormanı'nda Yangın Çıktı, Kundaklama İddiası
Sultangazi Kent Ormanı'nda Yangın Çıktı, Kundaklama İddiası
Sultangazi Kent Ormanı'nda Yangın Çıktı, Kundaklama İddiası
Sultangazi Kent Ormanı'nda Yangın Çıktı, Kundaklama İddiası
Kaynak: İHA

Sultangazi, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Sultangazi Kent Ormanı'ndaki yangında kundaklama iddiası! Kaçarken vatandaşın kamerasına yakalandılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sultangazi Kent Ormanı'ndaki yangında kundaklama iddiası! Kaçarken vatandaşın kamerasına yakalandılar - Son Dakika
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